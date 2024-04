"Los vinos sin alcohol abren un nuevo campo de consumo"

Carlos Moro, presidente de las Bodegas Familiares Matarromera, fundada en 1988 en Valbuena de Duero, estuvo estos días en Asturias para presentar junto al presidente de Disceas, Silverio Argüelles, la cuarta edición de "Les fabes con vino CM" en la que, con diferentes menús que incluyen sus vinos, participan 72 establecimientos de todo el Principado. Se inician este mismo viernes y finalizan el 5 de mayo. A poco de "aterrizar" en Oviedo, una ciudad por la que siente especial afecto, Moro disfrutó a media mañana de un buen pincho de tortilla en el Bodegón de Teatinos. "La tortilla de patata y los churros son elaboraciones que me encantan. Allá donde voy, las pido", afirma mientras acompaña el bocado de una copa de tinto CM 2019, de su bodega de San Vicente de la Sonsierra, en La Rioja.

–Llega a Oviedo y se encuentra con que es Capital Española de la Gastronomía ¿qué le parece?

–Me encanta y me alegra .He visitado muchísimas veces Oviedo. Aquí ha residido mi hermana y mi familia casi 30 años. Me encantan sus restaurantes, de hecho hacer estas jornadas y presentarlas aquí no es baladí. Asturias tiene una gastronomía fantástica y les fabes, sin duda, son una de sus protagonistas cocinadas de mil formas.

–No hay duda de que su pasión y su amor por el vino no entiende de fronteras, ¿cómo podríamos resumir ese momento en que pasamos a creer que no todo buen tinto tiene que ser un Rioja y que no es cierto que el vino español sólo tiene una patria?

–El vino es un producto alimentario que está presente prácticamente en todo el mundo. Ahora mismo China se está convirtiendo en uno de los principales productores. España es un país muy rico en variedades, en diferentes tipos y zonas vitivinícolas. En este momento hay más de cien denominaciones de origen. Hoy su consumo se abrió a muchas formas: champanes, frisantes, bajos en alcohol, sin alcohol, espumosos, blancos, tintos rosados etcétera. Es universal y un elemento de socialización.

–En 2005 nace la bodega Emina Ribera del Duero, con una bodega de arquitectura vanguardista donde incluye un museo del vino y un complejo enoturístico...

–Me gusta mucho estudiar los antecedentes de los vinos. Patrocinamos las excavaciones del yacimiento arqueológico de Pintia (Valladolid). En ellas apareció una copa de hace 2.500 años con restos de vino, el más viejo de la Ribera del Duero. Cuando fundé Matarromera lo primero que hice fue crear un área de investigación y desarrollo que asentamos en la nueva Bodega Emina, y también un área de enoturismo para poder dar acceso a todas las personas que quieran conocer el mundo del vino.

–Otro de sus muchos pasos empresariales fue la creación en 2014 en San Vicente de la Sonsierra, en La Rioja, de su bodega CM Matarromera DO Ca. Rioja. Nadie mejor que usted para decirnos si Rioja y Ribera siguen "batallando" por ser los favoritos del cliente o bien ya coexisten en sana convivencia.

–No, qué va, nada de batallas, todo lo contrario, es más bien sana convivencia y disfrute de ambos. El placer es comparar y contrastar. Nosotros lo que hacemos es buscar siempre la excelencia del vino, hacemos en ambas denominaciones. Lo que hay que hacer es buscar aquellos vinos que son excelentes a ambos lados con marcas que respondan a ese criterio de calidad y nosotros así lo hacemos, en Ribera con Matarromera, Emina y Rento y en Rioja con CM y Oinoz.

–Usted ha sido un gran impulsor de la investigación y la innovación en la vitivinicultura, le da mucha importancia.

–Así es. Me prometí a mí mismo buscar la excelencia a través de la innovación, a través de nuevos productos, entre algunos de ellos los vinos sin alcohol del que nosotros somos líderes mundiales en ese campo pues los llevamos haciendo hace más de 20 años. Estos vinos han sido oficialmente aprobados por la UE en 2021. Los vinos sin alcohol llegan para quedarse y están siendo reconocidos ya a todos los niveles. Abren un nuevo campo de consumo a estas generaciones y a otras nuevas, más jóvenes. Cada día están siendo más demandados porque los jóvenes, los milennials, la generación Z, les cuestan un poco más los vinos por así decir tradicionales y les gustan más los que no tienen alcohol.

–¿Nos gusta el vino en Asturias?.

–Por supuesto. Tiene uno de los uno de los niveles de consumo más alto de España, además de la sidra o la cerveza. Bien es verdad que antaño el Rioja era el referente para los asturianos, pero hace bastante ya que disfrutan con otras denominaciones de origen de nuestro país, además del Ribera del Duero. También ha empezado la demanda de los vinos sin alcohol.

–¿Conoce los vinos de la Tierra de Cangas DOP?

–Por supuesto. He tenido la oportunidad de conocerlos tras alojarme en el Parador de Corias y conocer su bodega y la historia del vino en Cangas. Valoro mucho el trabajo de sus productores y su viticultura heroica, así como su trabajo por las variedades autóctonas muy particulares que hoy en día, con una buena tecnología, con una buena enología, con un buen criterio, puede dar lugar a vinos muy correctos o bien a vinos extraordinarios, eso depende de las circunstancias.

–Se acaba de anunciar la creación de una cátedra de Viticultura "Carlos Moro" en la Universidad de Valladolid. ¿Cómo se siente?

–Yo creo que es la primera cátedra que hace referencia a una persona relacionada con el mundo de la vitivinicultura. Para mí es un orgullo enorme porque conjuga muchos de los valores que mantengo; me gusta hacer los vinos lo mejor posible de cada zona y estamos en siete denominaciones de origen en España, y al tiempo tratar todas las facetas relacionadas con el vino, con su historia, para trasmitirlo a estas generaciones y a las venideras.

–Ya sabemos qué les fabes las maridaría con un CM 2019 de Rioja , pero ¿y si toca comer un buen cabritu de los Picos con sus patatas y pimientinos?

–Con un tinto CM Prestigio 2019, que acaba de ser nombrado el mejor vino de España según la Guía Verema con 98 puntos. Es magnífico.

–¿Y unas verdinas con langostinos y pixín?

–Pues con el que forma parte de estas jornadas que empiezan hoy, un Ribeiro CM Viña Tenencia 2021 o bien un Viña Caeira , nuestro vino de las Rías Baixas, que acaba de ser Medalla de Oro en el último Concurso Internacional de Vinos del Casino de Madrid.

–¿Será verdad eso de que vino y queso saben a beso?

–El vino y el queso son productos maravillosos en sí. Lo mejor es tener cerca una mujer extraordinaria y querida para compartir ese queso y ese vino, y luego terminar con un beso.

–¿Por qué brindaría hoy con uno de sus vinos en Asturias?

–Por la paz, sin duda alguna.

