AstraZeneca gana por goleada entre los trabajadores esenciales de Asturias: "La han recibido millones de personas"

Se trata de profesionales sanitarios, sociosanitarios, del ámbito educativo y de otros colectivos esenciales que en su día vieron cómo se suspendía la aplicación de la vacuna que habían recibido al detectarse algunos efectos secundarios muy infrecuentes y muy graves.

En el Hospital Universitario Central de Asturias (HUCA), Lorena Luis ha repetido con AstraZeneca, aunque la primera dosis le produjo síntomas gripales durante un día. A su juicio, “no puedes comparar un ensayo de 400 personas con los millones de personas que ya se pusieron AstraZeneca. El riesgo es mínimo. Si te tiene que dar, mala suerte, como si te da el covid. Además, la Unión Europea está recomendando AstraZeneca”.

En el punto de vacunación del HUCA, la organización es modélica. Ha habido una cierta aglomeración a primera hora de trabajadores sociosanitarios que salían de trabajar. A partir de ahí, un flujo ordenado. Hay un aula específicamente destinada a leer y firmar el consentimiento que se exige para picharse AstraZeneca y asumir los efectos secundarios que pueda generar. No obstante, una mayoría de los pacientes llega con el documento ya rubricado.

Alberto Collar es farmacéutico y sufre alergias. La primera dosis de AstraZeneca le provocó una reacción “no muy grave” pero suficiente para generarle una cierta prevención. Esta mañana acudió al HUCA para el segundo pinchazo “sin saber qué me voy a poner”. Explica que le gustaría repetir con la vacuna anglosueca, pero teme una consecuencia como la de la primera dosis. “He preguntado en la puerta que qué me recomiendan, y me han dicho que no pueden recomendar nada, y que la decisión es mía”. Collar entiende que “la gente se fía más de lo sucedido con los veintipico millones de personas que se han vacunado con Astrazeneca que de un estudio con 600 pacientes”.

Óscar Feito ha optado por una segunda dosis de Pfizer porque con la primera de AstraZeneca “lo pasé muy mal, el corazón se me puso a 180 pulsaciones y tuve que ir Urgencias”.

“Estuve dudando, y me decidí por AstraZeneca porque vi que es la que se pone la mayoría”

Alejandra Casado es terapeuta ocupacional. Acudió al HUCA con sus padres, Jesús Casado y Ana Álvarez. Los tres a vacunarse. Los padres se pusieron la segunda dosis de Moderna. Ella optó por repetir con AstraZeneca. Había recibido la primera dosis en Almería el pasado febrero. En este intervalo encontró trabajo en Asturias y ha regresado. El primer pinchazo le originó una reacción de varias horas. Pese a todo, ha preferido repetir marca: “En la primera ronda no nos dieron opción a elegir. Ahora yo quería continuar con la misma pauta. Independiente de qué vacuna fuera, yo quería seguir con la misma”. A juicio de Alejandra Casado, “mucha gente se ha informado, ha buscado opiniones de expertos y hay casi unanimidad de continuar con la pauta del principio”.

Alberto García eligió Pfizer. “Estábamos muy pocos, pero eso no me preocupa”. Basó su decisión en que “hay más países que ponen la pauta combinada”. No obstante, parte de la base de que “los riesgos de unas y otras serán más o menos iguales” y de que “cuando nos toque otra dosis el año que viene, a lo mejor ya no está la AstraZeneca”.

Alicia Soler y Beatriz Vázquez salen juntas. Han optado por seguir con AstraZeneca. “Estuve dudando, y me decidí por AstraZeneca porque vi que es la que se pone la mayoría”, dice Beatriz Vázquez. Alicia Soler prefirió “asegurar algo que se ha estudiado a hacer una mezcla que da unos resultados que a mí no me convencen”.