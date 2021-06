Barbón: “La Ministra de Industria se reúne con los trabajadores de Alcoa porque así lo negocié yo”

“Mañana de noche llega la ministra de Industria y vamos a tener una reunión con Alcoa porque así lo negocié yo con la Ministra y le pedí expresamente que viniera aquí a reunirse con los trabajadores de Alcoa”, ha detallado Barbón en respuesta al portavoz de Podemos, Daniel Ripa, que volvió a pedir al presidente del Principado en el hemiciclo que “alce la voz para decir algo”, tras recordar el cuestionamiento realizado por Comisiones Obreras sobre la política industrial del Ejecutivo autonómico. “No mareen a los sindicatos, acompáñenlos en este proceso”, ha exigido Ripa. Barbón ahondó en un hilo argumental del que ya ha tirado anteriormente, al emplazar a Podemos a que también mueva ficha con sus ministros. “Si tanto interés tiene en la política industrial pídanles que abran el debate en el Consejo de Ministros como, por otro lado, hacemos nosotros, o cree que la ministra de Industria viene sin más porque le apeteció en la agenda”, apremió Barbón, un mensaje ambivalente para IU, cuya portavoz, Ángela Vallina, reclamó al Gobierno autonómico que “rectifique su política industrial”.

El portavoz forista, Adrián Pumares, sugirió a Barbón que retire “parte de las competencias del consejero de Industria”, Enrique Fernández, al de Ciencia, Borja Sánchez, del que destacó “su buen trabajo”. Barbón , tras subrayar lo “bien que se defiende” el consejero de Industria de las críticas recibidas en las últimas semanas, replicó que “este no es un Gobierno de compartimentos estancos, sino que trabaja de manera conjunta. Así trabaja este Gobierno, no cada uno por su lado”. También reveló que Borja Sánchez fue quien mucho antes de las elecciones autonómicos “me insistió para que la FSA cambiase el paradigma y apostase por la ciencia e innovación como claves para el futuro de Asturias, por eso ocupa la consejería de Ciencia”. El presidente del Principado llamó la atención de que en los dos años que van de legislatura Asturias ha pasado de tener tres centros de iI+D+i a nueve. “Y más que habrá, por las convocatorias en marcha”, anunció. También precisó que de las tres patas en las que se sostiene esa inversión, Administración, Universidad y empresas, “deben aumentar los recursos que destinan las tres, pero más a nivel empresarial”.

El portavoz de Vox, Ignacio Blanco, no ha conseguido que Adrián Barbón revelase su posición sobre la concesión de indultos a los presos políticos por el “procés”, que era la finalidad de su pregunta quincenal. “Los asturianos merecen saber la posición de su presidente”, defendió Blanco, quien más adelante se preguntó si el silencio de Barbón obedece a que ya le hayan “prometido algo”. El presidente del Principado recordó al portavoz de Vox que “su admirado Trump firmó 143 indultos el último día de su mandato” y que Aznar “cuando usted era militante del PP llegó a firmar mil indultos en un año”. Barbón no entró al meollo de la pertinencia, o no, del indulto, aunque sí fijó posición sobre el conflicto con el independentismo: “En Cataluña creo que hay que apostar por la política del reencuentro entre los catalanes y los españoles, porque creo en la unidad de España en su diversidad y pluralidad”.

La líder del PP, Teresa Mallada, cuestionó la falta de resultados en la política rural cuando la legislatura ya ha superado su ecuador. “Pisa muy poco la zona rural”, afeó la portavoz popular al presidente autonómico, al que criticó que su Ejecutivo “se opone con la boca pequeña” a los planes de Teresa Ribera para elevar la protección al lobo. Barbón aconsejó “un poco de humildad a la hora de hablar del mundo rural” a la presidenta del PP asturiano, palabras a las que acompañó del peso que tienen sus respectivas organizaciones en el mapa político municipal de Asturias: “Parece que los asturianos no valoran su presencia en el territorio porque de los 78 alcaldes, ustedes tienen 8, 53 alcaldes y alcaldesas socialistas, 9 Izquierda Unida, que les supera, tres Foro y cinco independientes”.

La portavoz de Ciudadanos, Susana Fernández, ha tachado de “penosa” la gestión de las ayudas del fondo covid, incluido en el Presupuesto autonómico de este año, después de que Barbón detallara que hasta ahora se llevan abonados 26,3 millones de una convocatoria que consumirá 45 millones “porque ha habido duplicidades”. La diputada del grupo naranja criticó que “solo hayan recibido las ayudas dos de cada tres solicitantes”, al tiempo que llamó la atención sobre el retraso de otras iniciativas negociadas por su grupo como, por ejemplo, el bono para la conciliación familiar. El Presidente comentó que “en pocos días haremos la convocatoria del fondo estatal”, que asciende a otros 107 millones, y que a continuación se pondrán en marcha las ayudas a los solicitantes que tienen deudas, al ocio nocturno así como el remanente que pueda quedar del fondo regional. “Agotaremos hasta el infinito todo el dinero”, afirmó tras reconocer que el Ejecutivo “analizará por qué se retraso tanto” este fondo autonómico.