María Calvo Carvajal volvió ayer a Avilés, donde el pasado viernes el presidente saliente de la Federación Asturiana de Empresarios (FADE), Belarmino Feito, la impulsó como candidata a sucederle. Esta vez Calvo acudió como invitada en representación de la patronal asturiana a la asamblea anual de Otea, la asociación que agrupa al mayor número de empresas asturianas de turismo y hostelería, y allí tomó la palabra en público por primera vez desde que su nombre saltó al ruedo de la sucesión de Feito: “Por causas que todos entenderéis me permitiréis que no me extienda en mi parlamento”, se presentó haciendo referencia a su condición de precandidata a la presidencia de la FADE.

No obstante, María Calvo dejó tres mensajes claros a los hosteleros y empresarios de turismo. El primero, que en Asturias “tenemos mimbres para remontar esa crisis”. El segundo, de apoyo al sector turístico: “No estáis solos, FADE estará con vosotros”. Y el tercero, de ánimo para salir del bache “con ilusión y trabajo”.