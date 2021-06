La Ministra incluye a Asturias entre la comunidades con casos en el macrocontagio juvenil de Mallorca

El macrobrote de contagios por covid en Mallorca sigue extendiéndose y podría sumar ya casos asturianos. Al menos, así lo ha deslizado la ministra de Sanidad, Carolina Darias. Darias ha detallado que hasta 1.824 jóvenes han dado positivo en covid-19 dentro del brote ocasionado por los viajes de fin de curso en Mallorca, mientras que otros 5.978 son contactos estrechos que deben guardar cuarentena. Los afectados, que hasta ayer eran de diez comunidades, ahora ya son de doce territorios: Madrid, Comunidad Valenciana, Murcia, Andalucía, País Vasco, Galicia, Castilla-La Mancha, Castilla y León, Baleares, Cataluña, Extremadura y Asturias.

En rueda de prensa desde el Senado tras la reunión del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud (CISNS), la primera desde el inicio de la pandemia, la ministra ha informado de la última hora sobre este evento de contagio masivo, con noticias que incluyen la intención de fletar un barco "a primera hora" de este jueves para trasladar a Valencia a los "aproximadamente 200" jóvenes que han dado ya negativo o a las que no se les ha practicado la prueba. El Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 3 de Palma ha decidido no ratificar el confinamiento forzoso de parte de los jóvenes aislados en el hotel Palma Bellver. La Ministra, además de detallar el avance del contagio en Mallorca, también ha comentado que hay otros sucesos de contagios en grupo que tienen que ver con otros viajes de estudios por España.

La mayoría de los estudiantes aislados en el Palma Bellver son de Andalucía, aunque también hay "en mucha menor medida" de Madrid, País Vasco y Galicia.

En los institutos asturianos, lo sucedido en Mallorca ha servido para confirmar las reticencias que de forma generalizada había en la comunidad escolar de la región a organizar ninguna actividad extraescolar, fuera de los propios centros, en un período tan complejo. "Nosotros no organizamos nada. Tampoco nadie nos lo pidió. Se ha graduado una promoción que se ha quedado sin viaje, ya que ni el año pasado ni este año han podido hacerlo. Pero se ha asumido que tenía que ser así. Hicimos con gran esfuerzo la actividad de graduación, pero no se vio la conveniencia de nada más", explicó una directora de un IES de Gijón.

Por su parte, en un centro de Secundaria ovetense la directora ratificaba que "por propia iniciativa, y ratificado por el claustro y por el consejo escolar, se valoró que no se iba a hacer ningún viaje escolar. Es lo que creo que ha pasado en la mayoría de Institutos, si no en todos los centros de Asturias; tanto por los trámites que había que cumplir como por las dificultades de plantearse algo así en un momento tan complicado".

En un instituto de las Cuencas esta tarde la directora esperaba la llegada de un grupo de estudiantes que volvía de un viaje de varios días a Cantabria. Un viaje incluido dentro de uno de los programas de refuerzo y orientación que se llevan a cabo en algunos institutos de la región. "Este viaje pudo hacerse porque está dentro de un programa educativo, pero ni nos planteamos un viaje de estudios entendido como puede ser uno a Mallorca. En Asturias cualquier actividad extraescolar que se ha planteado este año la ha tenido que supervisar y autorizar la inspección educativa, por eso no se ha hecho casi nada. Además, los viajes de estudios cada vez suponen un mayor quebradero de cabeza y no me puedo imaginar organizar uno en estos momentos de pandemia. Supone estar 24 horas pendiente de unos jóvenes y eso es mucha responsabilidad", ratificaba la directora.

Lo que no descartan en los centros es que haya habido muchos viajes de alumnos para celebrar el fin de curso, pero que hayan sido organizados por inciativas privadas de grupos de amigos o de familias, al margen de los centros educativos. "Y eso son viajes privados que nada tienen que ver con nosotros", subrayan desde los institutos.