La nueva ministra de Justicia, una enamorada de Villaviciosa y de la playa de Rodiles

"Siempre me he dedicado al servicio público y, además, en contextos de alta responsabilidad", expresaba por aquel entonces. Fueron las únicas palabras de Pilar Llop sobre política. La exdelegada del Gobierno para la Violencia de Género accedió a ser entrevistada por este periódico para hablar exclusivamente de su relación con el Principado. Y los párrafos que prosiguen recogen su amor por la Comarca de la Sidra. "Siempre me ha encantado venir; primero por vinculación familiar, y luego, porque éste es un sitio con un paisaje espectacular que hay que poner en valor", afirmaba en la entrevista muy sonriente

"Nos gusta el paisaje de Villaviciosa. Creo que la playa de Rodiles es uno de los espacios naturales más espectaculares de España. Nos encanta también la gastronomía; pasear por los chigres es un lujo, igual que comer fabada, pescados y marisco. Y nos gusta que la cultura siempre esté presente: el Teatro Riera, el Ateneo -ya estoy deseando que acaben las obras-, dar un paseo por la zona del arte del Prerrománico... La Villa, pese a ser un lugar pequeño, culturalmente es muy grande", afirmaba. Llop defendía "la riqueza" de la ría de Villaviciosa, que en su opinión es "un tesoro español que hay que cuidar".

Una de las mayores aficiones de la jueza es hacer compras en el mercado del pueblo, donde se encuentra "la verdad", donde "aprendes las necesidades y virtudes de Asturias". "A mí me encanta escuchar a la gente, ser próxima y compartir no solo los buenos momentos, sino también los malos. Quiero seguir siendo la que siempre fui: una persona normal", agrega. Durante la entrevista, Llop aprovechó para acercarse a la plaza de abastos y comprar miel. Los nombres de Miguel y Loles salen en la conversación. Son los amigos maliayeses que le introdujeron en "la vida de la Villa", porque "yo estaba acostumbrada a la aldea, a las vacas...".

En el concejo, la nueva ministra de justicia practica el golf y el teatro. Su única experiencia como artista fue hace dos veranos en la recreación de la llegada de Carlos V a Villaviciosa, en la que hizo de figurante. Dio vida a una de las ayudantes de cámara de doña Leonor, hermana del príncipe. "Nos parece una iniciativa espléndida que se haga aquí una recreación teatral de cuando Carlos V llegó a España con 17 años. Yo estoy muy agradecida a José Luis Campa y al Teatro Contraste -la agrupación que se encarga de la representación- por darnos la oportunidad de participar. De hecho, este año debutó mi bebé en la Casa de los Hevia. Hizo de María de Austria, hija de Leonor de Austria y a su vez sobrina de Carlos V, que tenía también unos ojos azules espléndidos", expresaba. El amor de madre no engaña, la mirada de la pequeña Soledad llama la atención. "Me gusta pasear con ella por el parque Ballina y que vea el pavo real. Las personas aquí son especialmente cariñosas con los niños", dice.