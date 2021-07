El final de la autovía Oviedo-La Espina se retrasa un año por la obra del “argayón”

El “argayón” de la carretera N-634, además de bloquear al acceso a Salas y Tineo en los últimos tres meses, retrasa un año la apertura del tramo Cornellana-Salas de la autovía Oviedo-La Espina y, por tanto, su puesta en funcionamiento total después de 20 años del inicio de la construcción de la infraestructura. Así lo avanzó, ayer, el director general de Carreteras del Ministerio de Transportes y Movilidad, Javier Herrero, en la apertura del paso alternativo al desprendimiento entre las localidades salenses de Villazón y Casazorrina. Más suerte corre el tramo Salas-La Espina que, en 2022, tendrá ya la segunda calzada abierta.

“Nuestra previsión era terminar en el verano que viene y, ni qué decir tiene, que esto vuelve a trasladar la fecha y nos vamos a meter en 2023”, indicó Herrero. Las dimensiones del “tremendo” deslizamiento de tierra, el de mayor altura en las carreteras de España, requiere una solución técnica compleja. Y, hasta que no se resuelva, no se podrán retomar los trabajos de construcción de la autovía en el tramo afectado entre Villazón y Casazorrina. No obstante, Herrero afirmó que el Ministerio está comprometido con su resolución “lo antes posible y en condiciones de absoluta seguridad y, previsiblemente, no será en menos de 14 meses”.

La segunda calzada de la carretera entre Salas y La Espina estará lista el próximo año

Tal y como explicó el jefe de la Demarcación de Carreteras del Estado en Asturias, César Nespral, la rotura del terreno se produjo unos 140 metros por encima de las obras de la autovía y, según los estudios geofísicos y topográficos, es necesario, primero, instalar un muro de cierre en la zona “sana” de la parte del arriba de la ladera que irá “lleno de anclajes cada dos metros, aunque veremos si hay que meter alguno intermedio”.

A partir de ahí, comenzarán a vaciar el gran derrumbe, de arriba hacia abajo, para retirar unos 200.000 metros cúbicos de tierra y rocas en un área de 50 metros de ancho. También se sujetarán las paredes laterales con capas de hormigón. Y para ejectuar las soluciones técnicas será preciso dotar de caminos laterales a la zona para que los trabajadores puedan acceder con total seguridad. “Hay cosas que se van a hacer según se vaya excavando por los posibles cambios que se den en el terreno. Es un reto importante para la empresa y para los técnicos de la Demarcación”.

Se enfrentan a una obra “difícil y de envergadura”, destaca Nespral. Y estas labores para contener y retirar el “argayón”, con una previsión de 14 meses, son el motivo del retraso en la puesta en funcionamiento de la autovía Oviedo-La Espina, que estaba prevista para el verano de 2022. Así, con toda seguridad, la apertura del tramo entre Cornellana y Salas se postpone hasta 2023, aunque sin fecha definida en el calendario. Por otro lado, sí se dotará en 2022 la segunda calzada entre Salas y La Espina, donde será necesario, además, reparar un hundimiento en uno de los puentes. Unos daños que visitaron ayer, antes de la inauguración, y que consensuaron declarar de emergencia para aligerar los tiempos de espera de los vecinos de la comarca, que llevan veinte años esperando la conclusión de la infraestructura que servirá para vertebrar el suroccidente. Una vía de comunicación muy ansiada de la que dependen, incluso, inversiones de los empresarios de la comarca.

La “nueva” carretera a Salas para sortear el argayo Camuño AS-369 Recorrido alternativo SL-4 Cornellana Zona del argayo Salas N-634 Villazón Tramo cortado AS-226 La “nueva” carretera a Salas para sortear el argayo Camuño AS-369 Recorrido alternativo SL-4 Cornellana Zona del argayo Salas N-634 Villazón Tramo cortado AS-226

Además, el director general de Carreteras del Estado, que calificó el desprendimiento de “tremendo”, precisó que las labores en torno al “argayón” serán respetuosas con el medio ambiente. Y que se llevarán a cabo con la mayor diligencia posible debido al retraso que ha sufrido la autovía, “muy afectada por la crisis”, detalló.

Por otro lado, agradeció a la empresa adjudicataria la rápidez en la construcción del paso alternativo que, finalmente, ha podido llegar a tiempo al 15 de julio, la fecha exigida por Salas y Tineo en sus reivindicaciones y manifestaciones. Y a los afectados les valoró su paciencia en estos tres meses. “Se ha hecho en un plazo muy breve de tiempo, es de agradecer a los que lo han trabajado y a los que lo han soportado”, resumió Herrero, aunque detalló que los plazos han sido “inevitables” para ejecutar el vial con seguridad.

A la apertura del paso alternativo, también conocido como bypass, asistió el consejero de Medio Rural y Cohesión del Territorio, Alejandro Calvo, quien destacó que durante los últimos tres meses se ha trabajado con intensidad en la zona ya que el Ministerio comprendió “la gravedad del problema” y puso “todos los medios posibles” para darle solución “aunque sabíamos que cualquier plazo iba a ser tarde”. En ese sentido, afirmó que “no nos felicitamos como un éxito si no por cumplir con un compromiso y una obligación”.

También agradeció “la paciencia y esfuerzo” de los vecinos que se han visto obligados a transitar por vías secundarias, algunas locales, para acceder a Salas y Tineo desde que se produjo el desprendimiento el pasado 16 de abril. Asimismo avanzó que ya se ha comunicado con la nueva ministra de Transportes y Movilidad, Raquel Sánchez, con la que ha mantenido una conversación sobre “proyectos importantes para Asturias en un Ministerio clave”.

El paso alternativo al “argayón” se abrió pasadas las 11 de la mañana abriendo así el itinerario habitual para los vecinos y empresas de Salas y Tineo, que clamaban por su apertura.