La actual ola del covid genera la cuarta parte de hospitalizaciones que la de otoño

El efecto de la vacuna. Estas diferencias obedecen, muy principalmente, a la llegada de la vacuna anticovid, que comenzó a aplicarse el 27 de diciembre del año pasado y cuyos efectos, en forma de mitigación de casos graves y muertes, ya comenzó a ser patente a las tres semanas. Las cifras de muertos son muy elocuentes. El pasado mes de noviembre fallecieron en Asturias por infecciones de coronavirus 596 personas, un dato dramático. En diciembre fueron 309 los muertos por covid. En enero de este año, 193. El mínimo de defunciones se registró el pasado mes de junio: solo 9. En julio, en esta ola joven, ha aumentado: hasta anteayer, lunes, iban 11. La última, el mismo lunes, una mujer de 67 años.

Caída de los ingresos. En lo relativo a hospitalizaciones, Asturias suma 20 días en nivel 4 (riesgo muy alto) de incidencia de covid. En la mañana de ayer estaban hospitalizados 157 pacientes en planta con confirmación o sospecha de covid y otros 28 en unidades de cuidados intensivos (UCI). En total, 185. Cuando el Principado llevaba 20 días en riesgo 4 de la mortífera segunda ola (octubre y noviembre de 2020), los hospitales albergaban a 868 enfermos (743 en planta y 125 en UCI). Y cuando, ya bajo los primeros efectos de la vacuna, iban transcurridos 20 días de la tercera onda epidémica (febrero y marzo de este año), estaban ingresados 347 infectados de coronavirus: 244 en planta y 103 en cuidados intensivos.

La curva desciende. La Consejería de Salud notificó ayer 278 nuevos casos de coronavirus detectados el lunes. Esta cifra es baja con relación a las de las últimas semanas, y se suma a la del domingo, 243, también baja. La consecuencia es un nuevo descenso de las incidencias acumuladas tanto a siete como a catorce días, que en Asturias son sustantivamente inferiores a los promedios nacionales. Otro dato esperanzador es la caída de la tasa de positividad de las pruebas diagnósticas, que anteayer fue del 8,32 por ciento.

Baja en jóvenes, sube en mayores. Por grupos de edad, continúa bajando la incidencia entre personas de 15 a 30 años –actualmente es un 66 por ciento inferior a la registrada hace dos semanas– aunque se mantiene en niveles altos, con cifras superiores a los mil casos por 100.000 habitantes. Por otra parte, se confirma lo ya adelantado por este periódico días atrás: el incremento de casos en la población de más de 65 años, de tal forma que la incidencia acumulada en este grupo se ha multiplicado por 3 en los últimos 15 días y se sitúa en riesgo muy alto, según la clasificación del Ministerio de Sanidad.

Ocupación hospitalaria inferior a la nacional. El lunes, en los hospitales de la región se contabilizaron 27 ingresos en planta y 6 en UCI, así como 24 altas. Como ya se ha reseñado, actualmente hay 157 pacientes en planta con confirmación o sospecha de covid y otros 28 en las UCI. La ocupación total por covid en los hospitales asturianos es del 5,51 por ciento en planta y del 9,39 por ciento en UCI. Se trata de datos inferiores a los del conjunto de España.

Repesca para vacunar al grupo de 30 a 39 años. El Servicio de Salud del Principado (Sespa) extendió ayer el sistema de autocita a la población de 30 a 39 años que aún no ha recibido la vacuna contra el covid-19, con el fin de que pueda sumarse al proceso de inmunización. Se trata de personas que inicialmente rechazaron la profilaxis o con las que no ha sido posible establecer contacto telefónico. Este mismo sistema permanece activo para el resto de la población de más de 40 años.

Datos telefónicos de los más jóvenes. Asimismo, el Sespa ha redoblado el llamamiento a la población de 12 a 29 años para que actualice su teléfono de contacto a través del 984 016 114. El Servicio de Salud ha mejorado las prestaciones de esta línea para que la modificación de los móviles sea inmediata, con el fin de citar a la ciudadanía de manera más rápida. En estos tramos de edad, el sistema sanitario acusa la falta de datos para establecer contacto con los usuarios.

La Fiscalía del Principado y el Tribunal Superior de Justicia de Asturias (TSJA) tendrán que darse prisa para que el Gobierno regional pueda cumplir los plazos que se ha marcado en la implantación del toque de queda en los municipios con mayor incidencia del covid-19. El Ejecutivo quiere que las nuevas restricciones del sistema “4 Plus” entren en vigor este próximo sábado o, a más tardar, el domingo. Pero no elevará la solicitud a los jueces hasta el jueves al mediodía, después de que el Consejo de Gobierno apruebe la medida. La petición del Gobierno se dirigirá a la Sala de lo Contencioso-Administrativo del TSJA, que antes de pronunciarse deberá escuchar la postura de la Fiscalía. Doce concejos asturianos están a las puertas de sufrir esas nuevas restricciones. Se trata de Oviedo, Gijón, Siero, Mieres, Gozón, Carreño, Castrillón, Villaviciosa, Llanes, Langreo, Laviana y Lena. Todo apunta a que la Consejería de Salud está diseñando un sistema 4 Plus de baja intensidad, en comparación con los instaurados el pasado invierno. Incluirá el toque de queda entre la una y las seis de la madrugada. Y también la prohibición de reuniones de más diez personas no convivientes en exteriores, con la excepción de visitas guiadas y otros eventos regulados de manera específica en la resolución del 10 de junio. Asimismo, en esta situación se recomienda que no se superen grupos de más de 6 personas en encuentros familiares y sociales en domicilios y espacios privados, a no ser que sean convivientes o pertenezcan, como máximo, a dos grupos de convivencia. Además, la Dirección General de Salud Pública valorará junto con organizadores y ayuntamientos la reorganización o suspensión de eventos multitudinarios. Con el 4 Plus no se implantará requisito adicional alguno sobre los banquetes de las numerosas bodas previstas para estas semanas veraniegas. Tampoco se prevén cierres perimetrales de concejos.