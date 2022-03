Fabada, agua y hasta moscovitas de chocolate y almendra: la comida asturiana que viaja a Ucrania para ayudar a los refugiados

Son 22 toneladas cargadas de ayuda humanitaria las que viajan ya camino de Polonia y Ucrania desde Asturias gracias a la recogida impulsada en los últimos cuatro días, tiempo exprés, por el Grupo DC (más de 30 empresas de diversos sectores). El transporte corre a cuenta de La Luna Shipping, que ha fletado un gran tráiler con doble matrícula polaca (la caja) y lituana (el vehículo) que recorrerá cerca de 3.000 kilómetros a través de Europa.

El objetivo es llegar en unos cuatro o cinco días a Cracovia, donde está la periodista asturiana Covadonga Solares, promotora de la recogida a través del Grupo DC, quien se encargará de distribuir parte del cargamento con ayuda de asociaciones locales. Luego, habrá un segundo desplazamiento a Przemysl, una pequeña ciudad polaca cerca de la frontera con Ucrania y uno de los principales puntos de recepción de los miles de refugiados que huyen de su país tras la invasión rusa. El trailer asturiano también entrará en Ucrania, tal y como explicó este viernes Joaquín Menéndez, responsable de la empresa de transporte. “Buena parte de la ayuda cruzará al otro lado de la frontera para ayudar a los que allí se han quedado”, explicó.

Natalia Villar, responsable de comunicación del Grupo DC, acudió junto a Menéndez a despedir este viernes el camión de las instalaciones de la empresa Herdicasa, en el polígono Espíritu Santo de Oviedo. “Antes de nada quisiera destacar el gran apoyo y colaboración de numerosas empresas que en cuatro días han logrado reunir 22 toneladas de ayuda”, señaló Villar.

El cargamento se divide en cuatro grandes bloques de material higiénico, sanitario, ropa y alimentación. En lo que respecta a comida no faltan populares marcas asturianas como café de la firma Oquendo, agua de Cuevas o latas de fabada. Tampoco las ricas y populares Moscovitas de Rialto: 600 kilos ni más ni menos viajan camino de Polonia. No se ha ocultado la marca comercial de las famosas pastas de chocolate y almendra pese a que alguien pueda pensar que quizás hiera susceptibilidades entre los refugiados ucranianos su nombre. Nada más lejos de la realidad. “Todo va bien empaquetado y sellado, son pastas de Rialto y no creemos que nadie vaya a fijarse en algo anecdótico”, explicaron los responsables del cargamento humanitario junto al camión poco antes de que este partiera.

Respecto a si la misma operación se repetirá en los próximos días, todo está en el aire. De momento, en el Grupo DC están contentos de la buena respuesta que ha tenido esta primera iniciativa y esperan a que el tráiler llegue bien a Cracovia en los próximos días. “Hemos pensado en las necesidades más urgentes”, explicó Natalia Villar. “En función de las necesidades que nos transmitan veremos qué más se puede hacer, aunque ojalá no fuera necesario enviar más ayuda”. Eso significaría que la guerra habría acabado.