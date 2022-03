Barbón promete "empatía" y "hacer lo que tengamos que hacer, para no dejar a nadie atrás por la guerra de Ucrania"

La Federación Socialista Asturiana acaba de poner el broche final a su 33º congreso puño en alto y al son de "La Internacional" tras un discurso de clausura de Adrián Barbón en el que ha llamado a "la empatía con los que lo están pasando mal" por esta nueva crisis y un compromiso: "haremos lo que tengamos que hacer para no dejar a nadie atrás por la guerra de Ucrania". El secretario general de la FSA ha justificado la renovación de más de un 40 por ciento de su primera ejecutiva para dar un nuevo impulso a la organización y ha explicado la salida de la misma de los dos consejeros, Enrique Fernández y Alejandro Calvo, para que se centren en sus labores de Gobierno, al frente de Industria y Medio Rural, Cohesión Territorial e Infraestructuras, respectivamente. También anunció la próxima salida del Ejecutivo regional de la única directora regional que está en la ejecutiva, Clara Sierra, para centrarse en el área de Estrategia Electoral, de cara al ciclo de elecciones que se avecina con las autonómicas y las municipales en la primavera de 2023.

Hablar claro significa decirle a la ciudadanía que vienen tiempos muy duros. La invasión ilegítima de Ucrania va a tener consecuencias en nuestra vida.



Aquí no se trata de dejar a nadie atrás. La respuesta tiene que ser justa.



Adrián Barbón ha insistido en su discurso de clausura en ideas que ya tocó el pasado viernes al abrir el cónclave de los socialistas asturianos, como la de la necesidad de abaratar los precios de la energía y los combustibles para amortiguar esta nueva crisis por la invasión de Ucrania. El presidente del Principado aseguró que ante "los tiempos muy duros y difíciles por la guerra de Putin, que va a tener consecuencias en nuestras vidas" la respuesta de los Gobiernos socialistas "estará a la altura" en Asturias y en España. "Hay que empatizar, porque hay mucha gente pasándolo mal y el PSOE y la FSA tienen que dar respuesta a sus problemas desde los Gobiernos", afirmó un Barbón que insistió en que "se está luchando en el ámbito de la Unión Europea por algo que pide Asturias desde hace mucho, porque es ilógico que el gas fije el precio de la electricidad". Y reiteró, como ya hiciera también el viernes, que "pase lo que pase, el Gobierno de España tomará medidas para la gente que lo está pasando mal" y para que "no pase lo de siempre, lo de 2011 y 2012, cuando los que pagaron la crisis fueron los trabajadores y las clases medias". El secretario general de la FSA pidió al PP que "no engañe, no se trata solo de bajar impuestos, porque entonces cómo se va a dar respuesta a los más vulnerables o cómo se defiende el Estado del Bienestar. No se sostiene con aire, exige sacrificios", ha dicho.

Barbón agradeció el apoyo "abrumador" a la gestión de la ejecutiva que ha liderado en estos cuatro años y destacó el rejuvenecimiento del nuevo equipo para este próximo ciclo. El líder de los socialistas asturianos asumió que "esta Ejecutiva pasaremos, habrá un día que no seguiremos y vendrán otros, como siempre (...) Somos aves de paso, nuestra trayectoria puede ser más o menos importante, pero lo importante es la FSA, el partido que siempre está al lado de Asturias". Barbón volvió a ofrecer la organización política que dirige como "refugio" porque, comprometió, "haremos lo que tengamos que hacer para que nadie quede atrás por la guerra de Ucrania".

De corazón, gracias. Con este respaldo a la Comisión Ejecutiva Autonómica no puedo deciros más que gracias.



Este es un partido unido al servicio de Asturias. Por fin, todos y todas.



El discurso final de Barbón estuvo precedido por el de la vicesecretaria general del PSOE, la asturiana Adriana Lastra, que elogió la labor realizada "por mi amigo", tanto al frente de la Federación Socialista Asturiana como del gobierno autonómico. "Tenemos un presidente magnífico. Gracias por el ejemplo que habéis dado a toda España. Es un orgullo como Asturias ha liderado la gestión de la vacunación", destacó Lastra, quien afirmó que "Asturias avanza cada día un poco más. La Asturias orgullosa de sí misma la levanta la FSA". La "número dos" del PSOE tachó de "oportunistas y cínicas" las fotos del PP "que se pone detrás de las pancartas del sector agroganadero y luego vota contra la ley de la cadena alimentaria que, entre otras cosas, impide comprar por debajo del precio de coste". Lastra extendió esos reproches al nuevo líder popular, Alberto Núñez Feijóo: "Ya basta de las mentiras, oportunismo y cinismo del PP, que es su única estrategia política", afirmó Lastra en referencia a las palabras del presidente gallego de que el Gobierno central "se está forrando" con los impuestos de la gasolina y la luz "cuando ese dinero va mayoritariamente a las autonomías, pero claro, no lo sabía".

Ya basta de la mentira, el cinismo y el oportunismo que el PP ha convertido en su única estrategia política.



La extrema derecha y la derecha extrema están intentando calentar la calle. ✊🏻 Frente a eso, orgullo socialista.



Lastra también lanzó un aviso al próximo presidente del PP sobre sus posibles alianzas con Vox. "Se dedican a envenenar la convivencia y el odio, lo estamos viendo en Ucrania y eso es con lo que pacta este PP y luego dicen que no pasa nada mientras culpan al Gobierno de todo", señaló la vicesecretaria general, que transmitió a todos los compañeros de la FSA "un saludo de corazón de Pedro Sánchez", que a última hora canceló la presencia que tenía prevista para ayer sábado en el cónclave de los socialistas asturianos. Lastra pidió un giro a la estrategia de oposición del PP en los últimos años: "España esta cansada de fracturas a costa de quien solo busca su beneficio. La mejor España se hace entre todos y no unos contra otros".

Para los estudiosos y amantes de las estadísticas, quedará que la nueva ejecutiva llega con ujn refrendo del 97,23 por ciento de los delegados (315 votos de un total de 324) y del 96,3 por ciento de la, destacada por Barbón, “potente representación de la FSA en el comité federal”, encabezada por la alcaldesa de Gijón y en la que están los consejeros Enrique Fernández y Alejandro Calvo, la alcaldesa de Avilés, Maríví Monteserín y la delegada del Gobierno en Asturias, Delia Losa.

La última jornada del 33 congreso de la FSA, que había empezado con acordes de "Dancing in the Dark" de Bruce Springstee, cerró con una versión reducida de La Internacional, cantada puño en alto por los delegados y la nueva ejecutiva, Adrián Barbón incluido.