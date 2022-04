Vivimos tiempos convulsos en los que se mezclan diferentes noticias que generan incertidumbre: la crisis climática, la Covid-19, la invasión de Ucrania, la crisis energética, etc. De golpe y porrazo nos encontramos ante una situación con tasas de inflación que rondan desgraciadamente el 10%. Eso quiere decir que 100 euros del 2021, en el 2022 se devaluarían en ese porcentaje, es decir, valdrían 90, con lo cual nuestra capacidad adquisitiva disminuiría, al mismo tiempo que se devaluarían nuestros ahorros.

Es importante entender el concepto del dinero como medio de pago y vehículo de inversión, cuyo valor depende del tiempo, y que por tanto el aumento sostenido y generalizado de los precios de los bienes y servicios de una economía a lo largo del tiempo (o inflación) supone una depreciación de este, y por lo tanto mantener el dinero en una entidad bancaria es depreciarlo siempre que los intereses sean inferiores a la inflación más los gastos de mantenimiento. Muchos de los inversores acuden a los mercados bursátiles y de los fondos de inversión para intentar sacarle una rentabilidad a sus ahorros. Una opción es poner el dinero en manos de un gestor, que en muchas de las ocasiones va a tomar decisiones que no siempre benefician al inversor individual. Otra opción es convertirse en “trader” activo, pero ésta no suele estar al alcance de gran parte de los inversores individuales, que no pueden dedicar el tiempo suficiente o no tienen los conocimientos necesarios para monitorizar las inversiones y tomar estas decisiones financieras.

Dos modalidades de inversión

Existen no obstante dos modalidades de inversión, adaptadas a la inversión particular y que hemos decidido impulsar en StockFink a través de la tecnología y de nuestros cursos de educación financiera. StockFink es una startup asturiana de Inteligencia Artificial experta en los mercados financieros. Pretendemos democratizar la inversión en bolsa y en criptoactivos con ayuda de la Inteligencia Artificial,, convirtiéndonos en una especie de “Google de la bolsa”, el mejor buscador agnóstico de oportunidades de inversión. Para ello, contamos con un equipo de expertos en inteligencia artificial, trading e informática, que ha creado una tecnología de ayuda a la toma de decisiones para las inversiones en bolsa. Nuestro compromiso es el de informar a nuestros clientes de manera objetiva, permitiéndoles en todo momento gestionar de manera sencilla y objetiva el riesgo que asumen en cada operación, al mismo tiempo que les ayudamos a establecer precios de entrada y salida objetivos, permitiéndoles maximizar el retorno de sus operaciones.

Los algoritmos de StockFink analizan miles de acciones en varios mercados

Para ello, cada día, al cierre del mercado, nuestros algoritmos analizan miles de acciones en varios mercados, seleccionando un subconjunto de 5-10 acciones por mercado que se encuentran en valores especialmente interesantes. Para cada acción, proporcionamos una predicción sobre el rango de precios en los que se moverá la acción a lo largo de la semana con alta probabilidad. Además, nuestros algoritmos establecen precios de seguridad indicativos, que permiten en todo momento acotar las pérdidas máximas asumidas por operación. Técnicamente, lo que hacemos es cuantificar la incertidumbre del valor futuro de cada acción en términos de probabilidad. Eso se presenta en un termómetro muy sencillo con cinco zonas de precios: hay dos zonas de fuerte compra y compra, una de mantenimiento, una de venta y otra de fuerte venta. La estrategia más sencilla consiste en intentar comprar barato o muy barato y en vender a partir de la primera zona de ganancia. Al fin y al cabo, en la bolsa se trata de estar informado, ya que, para encontrar una buena oportunidad de compra, un inversor tiene que estar convencido de que compra barato aquello que otro piensa en el mismo momento que está caro, o que ya le ha proporcionado el suficiente beneficio. Esta estrategia se denomina de Swing Trading y consiste en obtener un beneficio en menos de una semana, lo cual permite protegerse ante las grandes variaciones del mercado y diversificar las inversiones de manera activa, lo que ayuda a reducir los riesgos asociados a inversiones a largo plazo.

Actualmente comercializamos predicciones en los siguientes mercados:

● Parqués españoles: Ibex35, IbexC e IbexS.

● Parqués europeos: EuroStoxx-50, FTSE-100 (Reino Unido), DAX40 (Alemania), CAC40 (Francia), FTSEMIB (Italia).

● Parqués americanos: Nasdaq100, NYSE-100.

● Principales índices bursátiles mundiales.

Nuestros algoritmos escanean las mejores oportunidades en estos mercados y las ordenan según un criterio que maximiza la ratio retorno sobre riesgo.

Para beneficiarse de esta oferta y contratar las subscripciones a estos mercados, es tan sencillo como hacer click en el siguiente enlace (código LNE).

Cursos online para iniciarse en el Swing trading

En nuestros cursos online que duran dos horas y que poseen un coste muy moderado (40 y 100 euros), enseñamos a las personas interesadas todo lo necesario para iniciarse en la técnica del Swing trading utilizando la metodología StockFink. En este curso repasamos los conceptos básicos de la bolsa, los indicadores técnicos y fundamentales, cómo abrir una cuenta en un bróker y crear una orden de compra y una orden de venta límite ante de la operativa, con lo cual no es necesario tener la nariz pegada a un monitor, y explicamos cómo utilizar nuestras predicciones, comentando una semana íntegra de ejemplos reales. Además, para utilizar la metodología StockFink no es necesario ser un experto en análisis técnico, porque nuestros algoritmos de inteligencia artificial y aprendizaje automático ya han tenido estos descriptores en cuenta en la selección de oportunidades.

Solo aclarar, que swing en inglés significa balanceo, y es lo que hace un inversor en el corto plazo al intentar sacarle rendimiento a una inversión que no posee un comportamiento monótono creciente (es decir que siempre crece). Además, estos precios incluyen uno y tres meses de predicciones gratuitas. Los lectores de la Nueva España obtienen sobre este precio un 25% de descuento, utilizando le código promocional LNE.

Para beneficiarse de esta oferta y aprender a hacer swing trading con nuestros curos online, es tan sencillo como hacer click en el siguiente enlace (código LNE).

Algoritmos con eficacia probada

Nuestros algoritmos han sido testeados en más de un año y medio de predicciones diarias. Aunque no sabemos en qué invierte cada cliente, hemos determinado la rentabilidad teórica de un cliente tipo que siguiese las predicciones de nuestros algoritmos. Esta práctica es muy corriente en Inteligencia Artificial.

Esta persona obtendría los siguientes resultados orientativos, que han sido protocolizados ante notario :

● Un usuario con perfil conservador que opera únicamente en la 1ª zona (e.g. Fuerte compra → Compra) potencialmente obtendría una rentabilidad media después de pérdidas del 0.61% por operación, es decir un 61% acumulado después de 100 operaciones.

● Un usuario con perfil moderado que opera únicamente en la 2ª zona: (e.g. Fuerte compra → Mantener), potencialmente obtendría una rentabilidad media después de pérdidas del 1.03% por operación, es decir, un 103% acumulado después de 100 operaciones

● Un usuario con un perfil más arriesgado que opera únicamente en la 3ª zona: (e.g. Fuerte compra → Venta), potencialmente obtendría una rentabilidad media después de pérdidas del 1.26% por operación, es decir, un 126% acumulado después de 100 operaciones.

Beneficio en función del riesgo

Obviamente el beneficio es función del riesgo que se asume. Por eso nuestra metodología incluye para cada predicción el cálculo automático de los precios de seguridad (stops-loss de salida).

Por ejemplo, la figura muestra nuestra predicción (MANTENER) realizada el 15 de Abril del 2022 para la empresa Endesa del Ibex35. Puede observarse las 5 zonas de nuestro termómetro (Strong Buy-Fuerte Compra; Buy-Compra; Hold_Mantener; Sell-Venta; Strong Sell: Fuerte Venta) y ambos precios de seguridad.

-Stop de venta en largo (StopLoss Long): 18.749 euros

-Stop de recompra en corto (StopLoss Short): 20.591 euros.

Optimizar la cartera de inversión a largo plazo

Finalmente, existe otro perfil de inversor al más largo plazo que le interesa optimizar la composición de sus carteras. Se utiliza para ello la teoría de Harry Markowitz que obtuvo el premio Nobel en economía en 1952, que establece que los inversionistas tienen una conducta racional a la hora de seleccionar su cartera de inversión y por lo tanto siempre buscan obtener la máxima rentabilidad sin tener que asumir un alto nivel de riesgo.

Se trata pues como dice el refrán de "no poner todos los huevos en la misma cesta", de determinar la composición óptima de la misma y el horizonte temporal adecuado para su rebalanceo. Stockfink ofrece este producto tan interesante a los subscriptores que están interesados en inversiones a más largo plazo. Hablaremos más en detalle de esta interesante metodología en otros artículos.

StockFink, la startup asturiana que democratiza la inversión bursátil

StockFink es una startup asturiana de Inteligencia Artificial que intenta revertir esta situación, empoderando a los inversores individuales. De esta forma, pretendemos democratizar la inversión en bolsa con ayuda de la Inteligencia Artificial, convirtiéndonos en una especie de “Google de la bolsa”, un buscador de oportunidades de inversión. Para ello, contamos con un equipo de expertos en inteligencia artificial, trading e informática, que ha creado una tecnología de ayuda a la toma de decisiones para las inversiones en bolsa. Nuestro compromiso es el de informar a nuestros clientes de manera objetiva, permitiéndoles en todo momento gestionar de manera sencilla y objetiva el riesgo que asumen en cada operación, al mismo tiempo que les ayudamos a establecer precios de entrada y salida objetivos, permitiéndoles maximizar el retorno de sus operaciones.