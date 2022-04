El presidente del Principado, Adrián Barbón, contempla que la ley del reto demográfico se apruebe "a principios de la legislatura siguiente", que arrancará en el verano de 2023. Este es el plazo avanzado por el presidente autonómico en una entrevista en la televisión pública asturiana, en la que ha insistido en la tesis de que bajar del millón de habitantes, "algo que ocurrirá este año", subrayó, "no es un mal irremediable". También ha manifestado que la candidatura de la alcaldesa de Gijón, Ana González, a las próximas elecciones municipales "es casi automática, si decide presentarse", como la suya propia al Principado, conforme a las reglas que marcan los estatutos del PSOE.

Barbón señaló que "el pacto autonómico sobre la demografía serán las conclusiones de la comisión de estudio parlamentaria, donde todos los partidos pueden plantear sus propuestas" y afirmó que "hay que intentar acelerar la aprobación de la ley, aunque es algo que no me corresponde". Llegado a este punto, fue cuando avanzó que en el caso de que esa ley autonómica no pueda aprobarse en esta legislatura, quedará todo el texto listo para que pueda hacerse "a principios de la legislatura siguiente", ya a partir de 2023. Sobre la posible reversión de las tendencias demográficas a la baja en Asturias, manifestó que "hacen falta políticas intensivas durante 15 años ", porque dicho declive comenzó desde 1985. El problema radica, aseguró, "en que Asturias muere el triple de personas de las que nacen".

El presidente autonómico aseguró que su Gobierno "es un martillo pilón, que está machacando constantemente" para que se desbloqueen proyectos de infraestructuras como "el soterramiento ferroviario de Langreo, el plan de vías de Gijón o la conclusión de la A-63, igual que hemos hecho con la variante de Pajares". Ya en clave interna, Barbón sostuvo que la candidatura de la alcaldesa de Gijón, Ana González, para repetir en las elecciones municipales "es casi automática, si decide presentarse", una situación que atribuyó a lo que marcan los estatutos del PSOE para las alcaldías de ciudades de más de 50.000 habitantes. "Donde se gobierna, la petición de primarias debe ser avalada por más del 50 por ciento de los afiliados", recordó el secretario general de la FSA, quien señaló que el mismo está en una situación similar, ya que para que haya primarias a la candidatura del Principado "debe pedirlo más de un 40 por ciento de los afiliados de la Federación Socialista Asturiana". Barbón hizo hincapié en la relevancia de la militancia socialista en la elección de sus dirigentes frente "a las designaciones digitales en Madrid" que se hacen en otros partidos ytambién ha asegurado que mantiene "una buena relación con Alberto Núñez Feijóo, aunque tengo más dudas de que pueda moderar las posiciones y tendencia del PP". No obstante, sí matizó que "el PP no es extrema derecha" y manifestó su convicción de que "prefiero un PP fuerte a un Vox fuerte".