Más de 20.000 firmas exigen en la Junta mejor trato para el Suroccidente: “No vamos a parar de luchar”

Responsables de la plataforma “El Suroccidente también es Asturias. Por unas carreteras dignas y modernas” entregaron ayer más de veinte mil firmas de apoyo a sus reivindicaciones en el registro de la Junta General. “Y se han recogido en muy poco tiempo, serían más si hubiésemos dado más plazo, pero son muchísimas igualmente. Que sepan que no vamos a parar, que seguimos en esta lucha”, señalaban en el exterior del edificio de la Cámara los miembros del colectivo, que fue recibido por los grupos parlamentarios de PP, Podemos, Foro y Vox, con cuyos portavoces o representantes mantuvieron una reunión conjunta. “El resto, PSOE, IU y Ciudadanos, querían una reunión individual, no con los demás”, señalaron desde la plataforma, que optó por el encuentro en común con quienes sí lo aceptaron.

Los grupos participantes, según explicó María Isabel Rodríguez Guerrero, portavoz del colectivo, se comprometieron a trasladar sus reclamaciones a través de iniciativas parlamentarias y apoyar sus reivindicaciones y movilizaciones en demanda de la mejora de las comunicaciones de la comarca.

“Exigimos que el deterioro y abandono de las carreteras del Suroccidente no provoque más muertes y secuelas graves. Que viajar por ellas sea un acto seguro. Por una acción eficaz en su mantenimiento y conservación y que los políticos locales y regionales abandonen su hueca palabrería y trabajen codo con codo para lograrlo sean las que sean sus siglas y partidos”, dice el texto que acompaña las firmas entregadas en la Junta.

La plataforma reivindica la mejora general de la red viaria de la zona, la conclusión de la autovía a La Espina, y también una vía rápida o una infraestructura de esas características entre ese punto y Ponferrada (León). El plan que ha presentado el Principado, con una inversión de unos ochenta millones en cinco años, no convence y no es lo que se necesita, incide el colectivo.

“Este plan del Principado, que lo tenemos bien leído, es un mantenimiento de carreteras, un parcheo. Lo que queremos es un plan integral de carreteras que solvente los problemas que hay, queremos reformas integrales de las carreteras”, señaló María Isabel Rodríguez. Urgió además las actuaciones: “Que se vean en esta legislatura. La plataforma es totalmente apolítica, pero sí pedimos a nuestros políticos que nos den soluciones. Indudablemente el PSOE es el que gobierna y el que tendría que darlas. Y que no sea una utopía a años vista, sino que se empezase ya y que los ciudadanos del Suroccidente vean que se está haciendo algo porque ahora mismo no se ve nada”, añadió.

El Suroccidente también es Asturias. Por unas carreteras dignas y modernas” fue la tragedia que segó la vida de la allandesa María Luscinda Mon, fallecida en noviembre de 2021 en la carretera AS-15 en Tineo debido al impacto de un argayo que cayó sobre el coche en el que circulaba con su familia.

pero ya no sabes si mirar a la montaña con el temor de que caiga algo o al cuenta kilómetros”, comentaban ante el parlamento. El encuentro con los grupos se produce después de que otro desprendimiento de rocas cayese el jueves sobre un tramo de la AS-15 en Tineo, esta vez a la altura de Calabazos. El hecho motivó concentraciones ante los ayuntamientos de Cangas del Narcea y Tineo.

“No he vuelto a pasar por esa carretera desde el fallecimiento de Luscinda”

“No he vuelto a pasar por esa carretera desde el fallecimiento de Luscinda. A ella me unían lazos de amistad y laborales y estoy en la plataforma apoyando lo que reivindica, pero además por ella. Y por su familia, que está pendiente y apoyando a la plataforma al cien por ciento. La familia no quiere que vuelva a suceder a nadie lo que le pasó a ella. Están pendientes de esta reunión, de las firmas, de las manifestaciones... Están involucrados porque no quieren que vuelva a pasar algo así”, explicaba ayer a las puertas del Parlamento María Victoria López, que acudió junto a otros miembros del colectivo a Oviedo.

Llegar a la capital del_Principado “es ahora igual que hace treinta años y no es de recibo”, recordaban a la entrada de la Junta, con el viaje recién hecho entre_Cangas del Narcea y Oviedo. Además de los problemas por los desvíos y cortes a causa de las obras por los argayos y los trabajos en el puente de La Barrosa (Salas), recuerdan que la gente circula con miedo. “Hay limitaciones de velocidad, pero ya no sabes si mirar a la montaña con el temor de que caiga algo o al cuenta kilómetros”, comentaban ante el parlamento. El encuentro con los grupos se produce después de que otro desprendimiento de rocas cayese el jueves sobre un tramo de la AS-15 en Tineo, esta vez a la altura de Calabazos. El hecho motivó concentraciones ante los ayuntamientos de Cangas del Narcea y Tineo.