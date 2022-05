Médicos y partidos ven “falta de atractivo” en Primaria y piden mejoras laborales

Falta de atractivo, desprestigio social creciente y necesidad de mejorar las condiciones laborales. Partidos políticos y colectivos profesionales resumen en estas tres pinceladas la situación de la red de Atención Primaria en Asturias, que acaba de sufrir un nuevo varapalo al no conseguir cubrir 10 de las 62 plazas de médicos MIR ofertadas para realizar la especialidad de medicina familiar y comunitaria.

LA NUEVA ESPAÑA ha solicitado un diagnóstico de la situación –no exclusiva de Asturias– a los siete partidos con representación en la Junta General del Principado, al Colegio de Médicos, al Sindicato Médico de Asturias (SIMPA) y a dos sociedades de facultativos: SAMFYC y Semergen. Entre tanto, la Consejería de Salud pidió ayer al Ministerio de Sanidad que “dé una nueva oportunidad a los médicos que se quedaron sin plaza” ofertándoles las 217 plazas MIR que han resultado vacantes en toda España. Según el Principado, “Asturias ha convocado el total de plazas acreditadas de medicina familiar y comunitaria, 62, y se han cubierto 52, lo que significa un aumento de casi el 40 por ciento respecto a los años en los que gobernaba el PP a nivel nacional”.

Estas son las valoraciones recogidas por este periódico:

Jesús Rodríguez Virgili, vocal de Atención Primaria del Colegio de Médicos de Asturias.

“Se confirma que la Atención Primaria está maltratada. Necesitamos una defensa clara y decidida, tanto en Asturias como a nivel nacional. No es una cuestión meramente económica. Hablamos del desprestigio de esta especialidad debido a unas condiciones de trabajo que impiden la calidad del ejercicio médico y la atención al paciente, precariedad en los contratos...”.

José Antonio Vidal, secretario general del Sindicato Médico de Asturias (SIMPA).

“La Atención Primaria carece de atractivo para las nuevas generaciones. Perdemos generaciones enteras de profesionales bien formados que optan por irse a otros destinos, como la urgencia hospitalaria, u otros lugares de Europa, o incluso a la medicina privada. Que para intentar retenerlos se hayan ideado ‘contratos mixtos’ absurdos es una llamada atención para todos”.

Rubén Villa, presidente de la Sociedad Asturiana de Medicina Familiar y Comunitaria (SAMFYC).

“Las causas son una mala previsión ministerial en el número de presentados a la prueba, un punto de corte demasiado exigente, la elección telemática... Quizá no sea tan grave que queden 200 plazas sin cubrir. Me preocupa más llevar muchos años formando médicos de familia que no quieren trabajar en los centros de salud y el sistema lo promueve contratándolos en las urgencias de los hospitales. Los jóvenes se sienten más seguros y arropados en la urgencia hospitalaria”.

Antonio Fernández, presidente en Asturias de la Sociedad Española de Médicos de Primaria (Semergen).

“La especialidad no resulta atractiva porque no se conoce. Debe haber médicos de familia como docentes en las facultades, alumnos de Medicina en los centros de salud, y la especialidad debe pivotar mayoritariamente en los equipos de Primaria, no en los hospitales. Laboralmente, debe haber un giro de 180 grados. Hay que dotarla con recursos económicos y el personal facultativo debe realizar su rol profesional en los procesos asistenciales que le competen, no en otras funciones”

Carmen Eva Pérez, portavoz del PSOE en la Junta.

“Desde la Consejería de Salud se ha dado un paso importante al convocar el total de plazas acreditadas, logrando así cubrir más plazas que las que se articulaban bajo las políticas restrictivas del PP. No obstante, se solicitará una segunda vuelta para que aquellas personas que quedaron sin especialidad”.

Beatriz Polledo, portavoz del PP en la Junta.

“Las condiciones laborales de los médicos en Asturias están a la cola de España, y la retribución de los MIR también está por debajo de la media nacional. Asturias no es una región atractiva para ellos. Nuestro partido llevó a la Junta una iniciativa para equiparar la retribución de los MIR en Asturias a la media nacional, pero el PSOE la rechazó”.

Luis Fanjul, portavoz de Ciudadanos en la Junta.

“Esta situación demuestra claramente que la Primaria de Asturias no es atractiva para los nuevos residentes. El Gobierno de Barbón ha hecho una dejación de funciones y el resultado es que somos una comunidad autónoma poco competitiva en salarios, horas extra y conciliación”.

Ricardo Menéndez Salmón, portavoz de Podemos en la Junta.

“Resulta imprescindible mejorar las condiciones laborales de la Atención Primaria para hacer atractiva la especialidad. Es inaplazable mejorar la estabilidad laboral y las condiciones con respecto a guardias y otros aspectos. Si esto no sucede, en un corto espacio de tiempo habrá una dramática pérdida en la calidad asistencial”.

Sara Álvarez Rouco, portavoz de Vox en la Junta.

“Nuestros médicos jóvenes optan por especialidades distintas a medicina de familia porque saben que con el PSOE gobernando su trabajo estaría infravalorado y que trabajarían contra reloj. Los médicos de familia actuales viven en un caos permanente abandonados por el Sespa y despreciados por el presidente Barbón”.

Ovidio Zapico, portavoz de IU en la Junta.

“Son plazas de escaso atractivo para las nuevas promociones. La medicina de familia quizás no ha sido valorada en su justa medida y tampoco habido una gestión adecuada del modelo de Atención Primaria. A esto se le suma la caída demográfica, con generaciones menos numerosas, con el mantenimiento de los númerus clausus en medicina”.

Adrián Pumares, portavoz de Foro en la Junta.

“El Gobierno asturiano no está haciendo ningún esfuerzo para hacer atractiva nuestra comunidad autónoma para los profesionales sanitarios. Emplazamos a la Consejería a ofrecer contratos estables y acabar con el complemento de exclusividad, que discrimina a nuestros profesionales”.