Asturias tiene vida literaria más allá de los clásicos. Sin negar que Leopoldo Alas "Clarín" inmortalizó Oviedo (Vetusta) en "La Regenta" y su obra continúa estudiándose en las mejores universidades, junto a la Ramón Pérez de Ayala, Armando Palacio Valdés o Alejandro Casona, hay que subrayar que la región sigue escribiendo bellas páginas de la literatura actual. El Principado cuenta con uno de los índices de lectura más altos de España y el negocio editorial florece. Ricardo Menéndez Salmón y Jon Bilbao enganchan desde la primera línea; también los relatos de Ángeles Caso, que fue finalista del Premio Planeta en 1994 y Premio Fernando Lara en 2000; las historias de Eugenia Rico, merecedora del Premio Azorín por “La Muerte Blanca”, o las obras históricas de María Teresa Álvarez, (Candás, 1945), con las mujeres siempre tan presentes.

La campaña “Orgullo se escribe con H”, impulsada por la empresa tecnológica HONOR para desmontar tópicos, en este caso en la literatura, y promocionar Asturias en España a través de Prensa Ibérica, grupo al que pertenece este periódico, se para hoy precisamente en la figura de la periodista y escritora María Teresa Álvarez, viuda del general Sabino Fernández Campo, que fue jefe de la Casa del Rey, y popular rostro de Televisión Española.

María Teresa Álvarez fue la primera mujer cronista deportiva en la radio y la primera presentadora del programa regional de TVE en Asturias. En 1987 se trasladó a Madrid para conducir la Subdirección de Cultura y Sociedad de los telediarios. Un año más tarde dejó la información diaria para realizar documentales histórico-divulgativos, con especial atención al tema de las mujeres en la historia. Suma trece novelas, entre ellas “La pasión última de Carlos V”, su primer gran éxito de ventas, de 1999; “La comunera de Castilla” (2008), “La infanta Paz de Borbón” (2011), “La Indiana” (2014) o “Juana de Castilla”, la novela más reciente, de 2020. Acaba de editar "Mis otoños en Roma", una recopilación de artículos publicados en LA NUEVA ESPAÑA con motivo de sus estancias en la Ciudad Eterna.

El fenómeno "Corín Tellado"

María Teresa Álvarez tiene claro en Asturias se hace muy buena literatura, y también que si ha habido alguien capaz de competir en lectores con la prensa deportiva esa ha sido Corín Tellado, denostada por hacer novela romántica. "Si alguien podía competir con la prensa deportiva era ella, y eso que se la acusaba de escribir literatura rosa, para mujeres", cuenta. "Asturias tiene una vida literaria muy interesante, multicolor, con historias, con misterios, que debe ser conocida", añade la escritora, que siempre que puede pasea a sus personajes por Asturias.

Contra los mitos

"Los mitos me fastidian muchísimo. Juana de Castilla, la protagonista de mi última novela, es Juana 'la Loca'. Cuando entras en su vida y ves por qué la llaman loca te das cuenta de que no estaba loca. O sea, un mito que estamos manteniendo a través del tiempo y que no es así. La historia siempre está necesitada de una revisión y el acercamiento humano a los personajes históricos es interesantísimo", señala la María Teresa Álvarez, que ha dedicado buena parte de su trayectoria a analizar el comportamiento de grandes figuras femeninas de la historia de España.

La profusión de empresas editoriales en Asturias es otra buena noticia que ayuda a mirar el futuro con optimismo: "Si hay tantas editoriales es porque editan y venden, y eso sin duda es una puerta abierta a los escritores y los ayuda; un círculo maravilloso y que habla mucho del futuro y de lo que se escribe en esta tierra".

