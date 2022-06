La oposición considera que el informe de la Intervención General del Estado sobre la ejecución presupuestaria del gobierno central en Asturias en 2021 no hace más que evidenciar «la falta de peso político» del gobierno socialista asturiano y la sensación de que Asturias es vista «como una región de tercera». Sangrante consideran, además, que sean las infraestructuras ferroviarias, en reiterada reclamación por parte de la comunidad autónoma, las que más baja ejecución presentan. Todos los partidos reclaman que el Gobierno central garantice que las inversiones prometidas para Asturias se lleven a cabo con celeridad e íntegramente.

PP: «El compromiso de Sánchez y el peso político de Barbón son nulos». El diputado del Partido Popular Pablo Álvarez Pire indicó que su formación política «lleva denunciando toda la legislatura la falta de peso político del gobierno de Barbón». Para los populares «han sido muchos los incumplimientos» del gobierno central socialista de Pedro Sánchez. En concreto, se refirió al estatuto de las industrias electrointensivas o la situación del lobo. «El compromiso de Sánchez con Asturias es nulo y el peso político de Barbón, también», recalcó. Por eso, los populares reclamaron y ofrecieron colaboración «para que nos hagamos fuertes en Madrid y se acaben las grandes infraestructuras» de la región. Y también para influir «en debates como el de la transición justa, que está siendo totalmente injusta». Pire pidió fórmulas para garantizar que el dinero prometido a Asturias se ejecute. «La ministra de Transportes no puede venir de vacaciones o a pasar un fin de semana y llenársele la boca de anuncios que no se materializan», indicó, al tiempo que expresó su malestar por «cómo están las cercanías y algunos tramos de carreteras».

Ciudadanos: «Es una noticia descorazonadora que no sorprende». El diputado de Ciudadanos Sergio García consideró que la baja ejecución presupuestaria en inversiones ferroviarias en 2021 «es una noticia que tristemente no sorprende, pero no por ello deja de ser descorazonadora». García señaló que la red de cercanías está «próxima al colapso, es poco práctica para los usuarios, no favorece el transporte público» y en cuanto a la alta velocidad «aún seguimos esperando por la Variante con 12 años de retraso». Por eso, Ciudadanos cree que «no se entiende que se anuncien inversiones millonarias y luego no se ejecuten». El dato demuestra, cree el diputado, «el escaso peso de la FSA en la toma de decisiones políticas en Madrid, con un PSOE preso de los favores debidos a los nacionalistas».

Podemos: «Ninguneo a Asturias». Rafael Palacios, portavoz de Podemos, señaló que «la grandilocuencia de ciertos discursos contrasta con el perpetuo ninguneo que padece Asturies». A su juicio, la comunidad autónoma queda «una vez más» como un territorio «de tercera ante la pasividad del ejecutivo asturiano». Y recalcó que «las inversiones no ejecutadas en infraestructuras tienen consecuencias en la vida diaria de miles de asturianas». «No es aceptable que, frente a las urgencias palpables en la vertebración de nuestro territorio, en la fijación de población y el fomento de un modelo productivo de futuro, nos encontremos tal ineficacia e indolencia», concluyó. Horas antes, el diputado de Podemos Daniel Ripa y el concejal de Oviedo Rubén Rosón calificaron de «absoluta vergüenza» el bajo grado de ejecución del presupuesto de 2021, «lo que demuestra el poco interés geopolítico» de Asturias, señaló Ripa. «Se han reído de Asturias, porque consideran que no tenemos peso político», señaló el parlamentario, que pidió una «discriminación positiva» para Asturias. En la misma línea, el edil de Somos Oviedo Rubén Rosón consideró «ridícula» la ejecución del Estado en la capital asturiana: «A este ritmo, la ronda norte tardará un siglo en ejecutarse».

IU: «De nada sirven las buenas cifras si quedan en el papel». La portavoz de IU en la Junta, Ángela Vallina, considera que los datos «son decepcionantes» pero «no son una sorpresa a la vista de que grandes infraestructuras pendientes, responsabilidad del Estado, siguen sin terminar de ejecutarse a pesar de las promesas repetidas». A la coalición le «preocupa» esa baja ejecución: «De poco sirve hacer unos presupuestos expansivos y con unas cifras realmente buenas si al final se quedan en el papel». Vallina exigió que se cumpla «lo pactado en esos presupuestos» y «las promesas para Asturias y que son indispensables para garantizar el futuro de la seguridad vial en muchas zonas pero, también, claves para detener la sangría demográfica». «Parte de los problemas de desarrollo y Asturias tienen que ver con unas comunicaciones con las que hay una deuda pendiente desde hace muchas décadas, demasiadas», señaló Vallina.

Foro: «Menos discurso vacíos y más gestión». Adrián Pumares, portavoz de Foro Asturias, indicó que los datos de ejecución «muestran que la inversión ni siquiera llegó a la mitad de lo presupuestado y desmontan las mentiras de los gobiernos de Sánchez y Barbón». «Hace falta voluntad política en los gobiernos socialistas de Asturias y de España para que el Principado deje de ser la comunidad más discriminada en las inversiones del Estado», señaló Pumares, quien también recalcó que en 2021, la inversión ferroviaria ejecutada fue de las peores de España». Considera que es una muestra de la necesidad «de asumir las competencias ferroviarias». El diputado forista pide «mayor valentía a Barbón» para que abandone «los discursos vacíos, asuma competencias y se atreva a gestionar».

Vox: «O no hay seguimiento, o todo es un teatrillo pactado». Especialmente duro fue el portavoz de Vox, Ignacio Blanco, quien ve la confirmación de que «el AVE no llegará a Asturias en 2023 por la baja ejecución presupuestaria». Y señaló que los ejecutivos de Sánchez y Barbón «son lo mismo» porque «anuncian, pero no ejecutan y solo les interesa el titular, ante su incapacidad de acción y ejecución». A su juicio «resulta sorprendente que el Presidente tenga que esperar 6 meses para descubrir que solo se ha ejecutado en Asturias un 30% de lo prometido». Y considera que caben dos opciones: «O no hay seguimiento o tenían pactado el teatrillo que montó Barbón sobre su supuesta petición de explicaciones al ministro Bolaños».