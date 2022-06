El pasado lunes 6 de junio el despacho Velázquez y Villa puso a disposición un consultorio sobre la incapacidad laboral. Sigue resultando sorprendente el gran nivel de desconocimiento que existe en nuestro entorno ante este tipo de soluciones de vida que nos ofrece nuestro estado de bienestar.

¿Cuándo la incapacidad laboral es un derecho? ¿Es lo mismo incapacidad y discapacidad? ¿Cómo debemos proceder a la hora de solicitar el nivel de incapacidad que consideramos nos corresponde?

Aquí os dejamos al detalle la respuesta por parte de Velázquez y Villa de todas las preguntas recibidas:

1. ¿Qué grados de incapacidad hay?

Existen tres grados de incapacidad: Incapacidad Permanente Parcial, Incapacidad Permanente total e Incapacidad Permanente Absoluta. Además, existe el complemento de gran invalidez, que va unido a la incapacidad permanente absoluta, siempre que sea necesario el concurso de una tercera persona.

2. Mi mujer tiene fibromialgia declarada con un 33%. Tiene tendones de la espalda rotos, sufre glaucoma que le impide ver bien y trabaja en la limpieza en una empresa. Se pasa largas temporadas de baja. Tiene 61 años. ¿Podría solicitar la incapacidad laboral?

En general, hasta no alcanzar la edad legal de jubilación se puede solicitar la incapacidad permanente. Respecto a las posibilidades de que se le reconozcan, necesitaríamos valorar y examinar los informes médicos dado que lo relevante, en este tipo de procesos, no son las dolencias sino las mermas o repercusiones funcionales.

3. Tengo cefalea en racimos, crónica y refractaria. Estos dolores son muy incapacitantes y en situaciones de tensión como da mi profesión de ingeniero de Caminos, las crisis pueden llegar a 4,5,6 u 8 lo cual es casi incompatible con la vida. ¿Qué se necesita para tener una incapacidad absoluta? Tomo 22 pastillas al día, una inyección mensual y abortivos de las crisis a demanda, sin pasar de 2 y llevo oxígeno en el coche, en la oficina y en casa. Bloqueos del ganglio esfenopalatino y ya solo me quedan las terapias agresivas como la estimulación profunda, las cuales no he certificado que sean efectivas. Estoy en tratamiento psicológico y esto algo ayuda, pero no quita las crisis.

Para tener derecho a la incapacidad permanente absoluta, es necesario reunir los requisitos generales (no tener la edad legal de jubilación, estar afiliado a la Seguridad Social y dado de alta o en situación asimilada al alta) y los requisitos de cotización (si el motivo de la incapacidad viene generado de un accidente o de enfermedad profesional no es necesario acreditar un tiempo mínimo de cotización. En caso de que derive de enfermedad común, será necesario haber cotizado un periodo de tiempo mínimo en función de la edad de la persona). Si se cumplen estos requisitos deberíamos entrar a valorar si las dolencias son incapacitantes para todo trabajo (Incapacidad Permanente Absoluta), para lo que es necesario acreditar que tus afectaciones te imposibilitan para desempeñar todo tipo de trabajo, tanto con exigencias físicas como aún más liviano o sedentario. Para poder hacer esta valoración sería necesario examinar el contenido de los informes médicos a fin de constatar que reflejan todo lo que nos has expuesto.

4. Tengo muchas patologías que me complican el día a día y más aún la cuestión laboral, actualmente de baja por IT, pero sin contrato pues era de 2 meses. Llevo 6 meses de baja y no sé si es conveniente seguir el curso por la seguridad social o ponerme en manos de un abogado para solicitar una incapacidad, pues el trámite que inicié hace un año lo denegaron pues sólo se centraron en un par de patologías y no en todas. Ahora misma me encuentro en un punto de inflexión y no sé qué paso dar. ¿Me podrían aclarar lo más conveniente?

Lo más conveniente, siendo nosotros expertos tanto en Derecho Laboral como en Derecho de la Seguridad, es que siempre realice todos los trámites con la ayuda de un letrado especialista. Sería necesario analizar toda la documentación (informes médicos, informe de vida laboral, etc) para orientar, de la mejor manera, la solicitud de incapacidad permanente, teniendo en cuenta que el Instituto Nacional de la Seguridad Social deniega la mayoría de los procesos en vía administrativa.

5. Llevo un año operado de cervicales con implantación de una prótesis. He perdido el trabajo a pesar de que fue por accidente laboral. He solicitado la determinación de contingencias en agosto del año 2021.No me he quedado bien de la operación. Al tragar es como si tuviese un algo en la garganta, muy molesto. Me está viendo el Otorrino, el cual también me ha desviado al Digestivo. Se me duermen los brazos y a veces tengo problemas para andar, el cuello me duele menos, pero si dejo de tomar la medicación es insoportable. Estoy cobrando 700€ a través del pago directo, lo cual me ha provocado serios problemas económicos y también problemas familiares al ver nuestras metas y bienestar truncados. Estoy pasando por una gran frustración y tal vez depresión, esto último lo determinará Salud Mental ya que les he tenido que pedir ayuda aunque hasta agosto no he podido esperar y he tenido que acudir a un psicólogo particular. He tenido que abandonar el Hogar familiar y después de estar 34 años trabajando me veo en una casa cedida por un familiar, sin futuro. (…). Soy electromecánico de maquinaria pesada, carretillas, obra pública etc. No sé qué va a pasar con mi vida. Tampoco tengo recursos para acudir a asesoría jurídica, ya que como les indico a penas me queda para poder pagar. Soy de Murcia, ¿me podrían ayudar?

Según el problema y circunstancias que plantea, entiendo que debería solicitar la incapacidad permanente y ponerse en manos de un profesional experto en la materia, dado que su situación parece que no va a mejorar.

6. Tengo un problema de lumbalgia crónico en la espalda. me impide coger grandes pesos. Trabajo en la construcción.

Según lo que nos detallas, podrías tener derecho a una incapacidad permanente, pero para ello sería necesario valorar todos los informes médicos que tengas, valorar las dolencias, las mermas y repercusiones, así como las posibilidades de recuperación y/o mejoría. En función de este análisis podríamos orientarte mejor para conseguir una incapacidad permanente.

7. Buenos días. Tengo pinzamientos, protusiones y espondilosis de C3 aC7.Y protusiones l4 l5, l5s1, con espondilosis, abombamiento de los discos, y radiculopatía leve moderada. Trabajo muchas horas de pie, y llevo varios meses de baja por ya no puedo aguantar. ¿Qué puedo hacer? Gracias.

Si actualmente te encuentras de baja prolongada y se prevé que tus dolencias no van a mejorar, es decir, que son crónicas e irreversibles, es el momento de que solicites una incapacidad permanente para lo que sería conveniente que confiaras tus problemas a manos profesionales expertas en ello.

8. Soy funcionaría, la SS me ha concedido una incapacidad permanente revisable con posibilidad de mejoría. ¿Qué significa eso exactamente?

Este tipo de prestaciones, pese a que son vitalicias, siempre son revisables hasta alcanzar la edad de jubilación. El INSS, junto con la resolución por la que le reconoce la prestación, suele indicar el tiempo a partir del cual cada prestación es revisable.

9. A efectos fiscales ¿qué tipo voluntario de retención por IRPF es el más común?

Depende de la cantidad de ingresos anuales de cada persona y al importe de la prestación que se te reconozca. En todo caso la incapacidad permanente absoluta está exenta de retención por IRPF.

10. ¿Por qué es tan costoso que te den una incapacidad y una discapacidad por fibromialgia? ¿Cuándo pasas varios periodos de baja laboral? Trabajo en ayuda a domicilio. Gracias

Primeramente indicar que no es lo mismo discapacidad e incapacidad. La incapacidad queda referida al ámbito laboral y se circunscribe a las capacidades de una persona para desarrollar un trabajo; mientras, las discapacidades son más amplias, refiriéndose a la capacidad funcional; no solo se refieren a la capacidad laboral del individuo, sino también a su ámbito personal y social.

Una vez aclarado esto, comentar que lo determinante para el reconocimiento de una incapacidad no son las dolencias, en tu caso la fibromialgia, sino las mermas y repercusiones que dicha enfermedad te provocan para el desempeño de las tareas esenciales de tu profesión, para lo cual sería necesario examinar detalladamente tus informes médicos para poder valorar el grado de fibromialgia que tienes y cómo te limita para el desempeño de tu profesión habitual.

11. Si me da de alta el INSS, ¿cómo solicitar una incapacidad, por fibromialgia depresión y fatiga crónica, siendo administrativa, sería mi segundo intento, tengo 56 años, 34 cotizado, y según sentencia anterior, mi enfermedad no merma las facultades para mi trabajo

Lo bueno de estos procesos es que, aunque te lo hayan denegado en un primer intento puedes seguir intentándolo. Lo ideal sería que recibieras la orientación de profesionales expertos que valoraran la evolución y tu situación actual.

12. Tengo reconocida una discapacidad del 37%. Ahora estoy de baja y no me veo de momento capacitada para volver al trabajo.

La discapacidad y la incapacidad son dos conceptos diferentes. La discapacidad está ligada a la vida social de las personas y la incapacidad está dirigida a la vida laboral de cada persona. Si ahora mismo te encuentras de baja y no te ves capacitada para volver al trabajo es conveniente que te pongas en manos de profesionales en la materia para orientarte y asesorarte cuanto antes.

13. Tengo derecho a despido. En septiembre me dieron la incapacidad permanente total después de agotar la baja. Desde que los bares cerraron la primera vez el bar donde yo trabajaba no ha vuelto a funcionar.

Si te han reconocido una incapacidad permanente total para el ejercicio de tu profesión habitual, entiendo que en un bar, tu relación laboral queda extinguida, por lo que no tendrías derecho a ningún tipo de indemnización por despidos – ya que no es un despido-.

14. ¿Puedo solicitar la incapacidad por patologías invalidantes?

Sí, aunque eso no quiere decir que se te conceda el derecho a la pensión de incapacidad permanente, debido a que se ha de valorar las mermas que dichas patologías provocan y su relación e interferencia con el desempeño de una profesión u oficio.

15. Yo tengo fibromialgia hace años la enfermedad de pompe, artrosis en manos y pies. Operada de condromalacia rotuliana y de tendón de hombro calcificado me reconocieron un 39% de invalidez tengo 61 años he pasado por el tribunal médico y me han denegado la invalidez ¿ustedes lo ven normal? hay días que llego a casa del trabajo arrastrando con mucho dolor

El tener reconocido un grado de discapacidad no conlleva, de forma automática, el reconocimiento de un grado de incapacidad y la prestación o pensión. Dada la situación que relata sería conveniente acudir a profesionales expertos en esta materia para que valoren su situación y la conveniencia de solicitar nuevamente la incapacidad.

16. ¿Cómo contactar con ustedes?

A través de la página web velazquezyvilla.es, a través del teléfono 985 09 22 05. Gracias.

17. Hola, quisiera información, estoy esperando hace más de un año que me llamen pera la valoración ya que me diagnosticaron fibromialgia en abril del año pasado.

Si ha pasado todo ese tiempo desde la solicitud de incapacidad permanente, podría considerarse denegada por silencio administrativo, aun así, debería ponerse en manos de profesionales expertos en la materia dado que existen posibilidades para seguir con dicho proceso.

18. Tengo el título de técnico en cuidados de enfermería. He trabajado en el Sespa desde el verano del año 2018 hasta el mes de agosto del 2022 en hospitalización y centros de salud en plantas y en algún centro que no estaban adaptados a mi discapacidad intelectual de un 33 por ciento. Tengo 18 puntos en la puntuación de demandantes de empleo. He sido excluida de la bolsa de empleo. Alegan que no estoy capacitada para trabajar en esta categoría sin embargo el Inserto que me dio la discapacidad si me ha dado la capacitación profesional. Les pregunto: ¿tengo derecho a que me den un puesto compatible con mi discapacidad?

En principio, la empresa debería facilitarle un puesto adaptado, pero, una vez acceda al puesto, máxime cuando la empresa es conocedora de dichas circunstancias. En todo caso, para valorar contrataciones futuras o la posibilidad de exclusión en la bolsa de empleo tendríamos que examinar detalladamente la documentación laboral y las condiciones de contratación.

19. Sufro fibromialgia y no puedo trabajar. Tengo 60 años me quedé a 2 o 3 meses de cotizar los 15 años y tengo una discapacidad de 67. Estoy cobrando una pensión no contributiva. ¿Tengo algún otro derecho? Gracias

Tendríamos que valorar la posibilidad de optar por una pensión contributiva que, por lo general, suele ser más elevada que una pensión no contributiva.

20. ¿Te debe indemnizar la empresa si te conceden esquizofrenia?

Creemos que la pregunta va dirigida a que si te reconocen una incapacidad permanente, la empresa te tenga que indemnizar por ello. La única posibilidad para que la empresa te indemnice en estas situaciones es que venga fijado por Convenio Colectivo o por acuerdo privado.

21. Yo estoy recientemente operada del hombro, me han puesto una prótesis invertida y mi trabajo es camarera de pisos. Además tengo otras lesiones como hernias discales, fibromialgia y mucha artrosis mi pregunta es: ¿sería posible me dieran el retiro?

Por las dolencias que padeces y la profesión que desempeñas, con una orientación adecuada, sería posible que pudieras acceder a una pensión por incapacidad permanente. Sin embargo, debes tener en cuenta que lo relevante es que los informes médicos de los que dispongas reflejen todas esas dolencias, y las repercusiones que te ocasionan.

22. Con la enfermedad de Parkinson es normal que te prorroguen la ILT hasta los 2 años cuando el neurólogo te da por escrito que no puedes hacer tu trabajo y que no hay ni cura ni mejoría.

Son frecuentes las situaciones en las que la Seguridad Social prolonga las incapacidades temporales a los límites máximos permitidos por la normativa. Como alternativa, tienes la posibilidad de solicitar que se te reconozca en situación de incapacidad permanente, debiendo promoverlo el interesado directamente.

23. Mi mujer tiene 3 hernias discales, Artrosis degenerativa de los huesos, hay muchas cosas que no puede hacer; ¿esto entraría en lo de la discapacidad laboral?.

Antes que nada, debemos puntualizar la distinción entre discapacidad e incapacidad permanente. La incapacidad permanente conlleva el abono de una prestación, que en los casos de incapacidad permanente Total y Absoluta se trata de una pensión mensual.

Respecto al asunto que planteas, son varios los factores que debemos tener en cuenta para dar respuesta a tu pregunta. Dependerá del tiempo que haya cotizado a la Seguridad Social, de su situación laboral actual, y del contenido de los informes médicos de los que disponga.