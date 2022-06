"Iba muy rápido y no le dio tiempo a parar. Cuando nos vio en el suelo dijo: 'Qué hice, qué hice', pero cuando quisieron agarrarlo, ya había marchado corriendo", ha explicado esta mañana la mujer que fue arrollada por un repartidor en moto, junto a su hija de nueve años, que iba en bicicleta, y su bebé de cuatro meses, que estaba en el carricoche, mientras cruzaba un paso de cebra en la avenida Presidente Adolfo Suárez, en el entorno de La Cadellada. Al bebé no le pasó nada, pero la madre tardó en curar tres meses, y la niña, 56 días. "Tardó mucho en volver a subirse a una bicicleta, le cogió miedo", indicó la mujer, que acudió al juicio junto a su abogado Germán López Iglesias. La mujer ya no solicita medidas penales contra el acusado, Cristian Giovanni P. A., y está esperando a que finalice este juicio en el Juzgado de lo penal número 3 de Oviedo para proseguir con las acciones civiles que tiene planteadas en el Juzgado número 5 de Oviedo. La aseguradora ya ha pagado cerca de 8.000 euros, pero la víctima solicita 12.000.

El acusado, defendido por Ana Belén Rodríguez, se enfrenta a un año de cárcel. La Fiscalía le atribuye dos delitos de lesiones en concurso ideal con otro de abandono del lugar del accidente. No se le pudo acusar de omisión del deber de socorro porque en el lugar del atropello quedaron varias personas atendiendo a las víctimas. El juicio se suspendió esta mañana al no haberse presentado en dueño de la empresa para la que trabaja, considerado responsable civil subsidiario.