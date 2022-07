Asturias supera los 40 grados y bate su récord histórico de calor

En torno a las cuatro de la tarde los termómetros rebasaron los cuarenta grados en multitud de localidades asturianas y este 17 de julio ha ingresado ya en la historia como el más caluroso del que hay registros. Oviedo marca 39 y supera los 37 de la anterior plusmarca, correspondiente al 18 de julio de 2016. El intenso calor ha tocado techo en todo el interior del Principado y según los datos oficiales de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), las máximas registradas hasta las cuatro de la tarde igualan a Mieres y Amieva con 40,5 grados. Lena les sigue con 40,2 y Tineo ha clavado los cuarenta.

¿Cuál es la situación para el inicio de semana? Los termómetros descenderán de forma notable, según la previsión de la Agencia Estatal de Meteorología. En Oviedo, por ejemplo, donde el domingo se rozan los 40 grados, el lunes se esperan 26 de máxima y 17 de mínima. El lunes amanecerá con brumas y nieblas en el litoral y, al final del día, en Cordillera y Picos. El martes la situación seguirá parecida (con temperaturas más suaves), pero las nubes se irán abriendo paso y al final del día aumentará la nubosidad baja en gran parte de la región. Será el miércoles cuando empiecen los chubascos ocasionales. Eso sí, los termómetros seguirán en torno a los 23 grados en gran parte de la región.

RÉCORD ABSOLUTO DE TEMPERATURA superado hoy en esta estación.

TEMPERATURA MÁXIMA JAMÁS REGISTRADA : 38.7 °C.

Registro anterior: 35.8 °C (18/07/2016)

Esto supone rebasar el registro en 2.9 °C. ¡Una auténtica barbaridad!

Día más que histórico en la meteo en Asturias. — Estación Meteorológica Oviedo-Buenavista (@DaniPerez_Meteo) 17 de julio de 2022

Golpes de calor y fallecimientos

Al menos dos fallecimientos en Asturias en la última semana pueden atribuirse al exceso de temperatura, según la monitorización que lleva a cabo el Instituto Carlos III, que contabiliza hasta 387 muertes hasta el viernes debidas a la ola de calor en toda España. Los fallecimientos registrados en Asturias se produjeron el jueves y el viernes, respectivamente.

En todo caso, la ola de calor está teniendo un notable impacto sobre la salud de los asturianos. Numerosas personas con síncopes y pérdidas transitorias de consciencia están llegando a los servicios de urgencias de los hospitales de la región. "Son casos frecuentes. Afortunadamente, lo habitual está siendo que se recuperen al cabo de un rato y que les demos el alta", explicaron a este periódico fuentes médicas.

En el caso del Hospital Universitario Central de Asturias (HUCA), hasta media docena de pacientes aquejados de golpes de calor han requerido una atención médica más profunda. Tres de ellos estuvieron varias horas en observación y después recibieron el alta. Otros tantos hubieron de ser ingresados en planta; por el momento, ninguno ha requerido ingreso en la unidad de cuidados intensivos (UCI).

Los ingresos por golpes de calor empiezan a preocupar también a los sanitarios gijoneses, que explican que, si bien estos ataques son habituales en verano, el volumen de afectados está siendo mayor esta semana. "Es el año en el que más casos estamos viendo", reconoce el personal de ambulancias. Hasta ahora, en Gijón los golpes de calor afectan principalmente a dos grandes grupos: personas de edad avanzada y deportistas. Los primeros son siempre más vulnerables a los cambios de temperatura y los segundos, sobre todo los menos expertos, pueden deshidratarse en una carrera y no darse cuenta hasta que notan que son incapaces de moverse. La mayoría de los afectados, no obstante, no llegan a precisar un ingreso hospitalario.