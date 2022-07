Asturias, sin voz ni voto en una reunión crucial que aclarará si el AVE llega en mayo

El futuro del AVE a Asturias se decide el 7 de septiembre, en Madrid. Ese día se celebrará una reunión en la que participarán dirigentes del Ministerio de Transportes, de Adif y del Ayuntamiento de San Andrés del Rabanedo (León). Pese a que el encuentro será crucial para Asturias, la región no tendrá ni voz ni voto: no asistirá ningún representante del Principado. Pero del resultado de esa reunión podría depender que la alta velocidad llegue a Asturias en mayo de 2023, como ha prometido el Ministerio, o que se retrase, una vez más, por tiempo indefinido.

Ministerio y Ayuntamiento defienden posturas encontradas. Un resumen de lo que aguarda a Asturias ese día podría ser el siguiente: si en la reunión se imponen las exigencias municipales no habrá AVE a Asturias en varios años, al menos no a una velocidad aceptable, pues los trenes tendrían que circular como máximo a 30 kilómetros por hora por la zona en litigio; si se imponen las intenciones de Transportes, aún podría inaugurarse la línea en mayo de 2023; y si no hay acuerdo, quedaría en el aire la llegada de la alta velocidad a la región, que ya acumula un retraso de 13 años sobre las previsiones iniciales.

¿Qué exigen los mandatarios del ayuntamiento leonés? La integración ferroviaria en el municipio, y en concreto, el soterramiento de la línea, tal y como estaba previsto en el proyecto inicial, paralizado en 2014 y modificado posteriormente.

¿Qué pretende el Ministerio? No soterrar la línea en San Andrés y reconstruir el puente de Trobajo del Camino, que incumple las medidas mínimas de seguridad para líneas de alta velocidad que establece la legislación vigente.

¿Cuál es la situación actual? Adif no puede derribar el puente porque el Ayuntamiento no concede licencia. Y no lo hace, según las autoridades locales, porque Adif no ha cumplido varios compromisos adquiridos (mejoras en varias calles y un vial alternativo a la avenida que discurre sobre el puente). De tal manera que todo permanece paralizado.

La reunión del 7 de septiembre será continuación de la celebrada el pasado 16 de febrero, en la que el único avance reseñable fue que el Ministerio se comprometió a formular un estudio de viabilidad para afrontar la integración ferroviaria en San Andrés con diferentes soluciones. Se había convocado la siguiente reunión para el 23 de mayo, pero Transportes la aplazó alegando que quería disponer de una serie de datos actualizados sobre la línea férrea que atraviesa el municipio leonés.

Según la alcaldesa de San Andrés, la socialista Camino Cabañas, la de septiembre será una "reunión clave" para abordar una solución al principal punto de conflicto con Adif: el puente de la avenida Párroco Pablo Díez sobre la línea férrea; el que debe ser derribado y reconstruido para cumplir las medidas mínimas exigidas para líneas de alta velocidad.

La regidora subrayó que durante la reunión también pondrá sobre la mesa las reivindicaciones de la plataforma ciudadana en defensa del soterramiento, a la que Camino Cabañas ha abierto la posibilidad de que "envíe por escrito todas las peticiones que quiera exponer ante el Ministerio y Adif para que puedan ser trasladadas en este encuentro".

El equipo de gobierno pretende llevar a la reunión de septiembre una posición conjunta de todos los grupos políticos locales. La Alcaldesa espera que, "al igual que en Montcada i Reixac o en Langreo", San Andrés del Rabanedo pueda tener pronto "una solución a la integración ferroviaria acorde a lo que necesitamos para salvar las barreras históricas en nuestro municipio".

El puente de Trobajo del Camino es el principal escollo al que se enfrenta el AVE a Asturias. Los vecinos han recogido más de 10.000 firmas contra los planes de Adif, al estimar que convertirían al nuevo puente en "un muro infranqueable" y a la zona "en un gueto".

En el proyecto inicial, del año 2004, el puente de Trobajo del Camino figuraba soterrado, pero Adif se escudó en la crisis de 2009 para variar sus planes. El proyecto quedó aparcado durante cinco años. En 2014, Adif expuso otra solución: excavar 70 centímetros bajo el puente para lograr el gálibo exigido en altura, y dejar para más adelante la demolición para cumplir también el gálibo mínimo en anchura.

Adif cambió otra vez de planes en 2018: decidió demoler y reconstruir el puente, al considerar que sería una solución más rápida y barata. Entre las promesas de Adif figuró entonces la de que el nuevo puente no superaría al actual en más de 15 centímetros, algo "fundamental" para los vecinos. Pero algunos ingenieros ajenos a la obra informaron a los afectados de que, en realidad, el puente tendría al menos un metro y medio más de altura que el ahora existente, que ya "tapa" hasta los segundos pisos de los edificios colindantes. Este anuncio soliviantó aún más a los lugareños, que protagonizan movilizaciones todas las semanas exigiendo el soterramiento de la línea.

El equipo de gobierno local ya ha advertido que no concederá licencia para demoler el puente hasta que Adif cumpla sus promesas: habilitar aceras en una calle, mejorar el asfaltado de otra, construir una pasarela peatonal y abrir un vial alternativo al que discurre por el puente de Trobajo del Camino, por el que avanza la arteria principal de salida de la ciudad de León hacia el norte y que registra un tráfico intensísimo. De todo ello, solo el vial alternativo y la pasarela peatonal están hechas, pero ambas siguen cerradas sin que las autoridades municipales conozcan la razón.

La zona en litigio está situada en el inicio del tramo León-La Robla del AVE a Asturias, que conecta en esa última localidad con la variante de Pajares. La inversión para llevar la alta velocidad a Asturias tiene un coste estimado de 3.876 millones de euros. Las obras comenzaron en 2004 y debieron concluir en 2010.