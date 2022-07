El número 3 de "La tira y afloja de LA NUEVA ESPAÑA. Antología 2008-2020", sale a la venta el sábado y el domingo. El volumen, de 64 paginas encuadernado en tapa blanda al precio de 4,95 más el ejemplar del periódico del día, se titula "(B)años de lodo". Recopila trabajo humorístico del dibujante Pablo García y el guionista Rogelio Román entre el 11 de noviembre de 2014 y el 29 de enero de 2018.

En esos años gobernaron Rajoy, en España, y Javier Fernández, en Asturias. Estuvieron marcados por la austeridad que siguió a la gran crisis económica de 2008, el conflicto abierto por el gobierno del PP con el independentismo catalán, la decadencia de la figura del rey Juan Carlos I desde el accidente en el safari de Botswana en compañía de su amante y la sucesión de Felipe VI.

La introducción es del dibujante Alfonso Zapico, colaborador de LA NUEVA ESPAÑA y premio nacional de Cómic 2012 con "Dublinés".

Juan Carlos Laviana, periodista. "Haber trabajado codo con codo durante años junto a Forges, Gallego y Rey o Ricardo me permite apreciar el inmenso trabajo que supone ‘La tira y afloja’. No aprendí nada de guionización ni de ilustración, pero se me ha quedado grabado el esfuerzo mental que supone sintetizar en un golpe de vista el tema del día. Cada mañana, al abrir la página dos del periódico, me imagino el doloroso parto que hay detrás de cada viñeta: cabezas humeantes en busca de la idea brillante, acaloradas discusiones, un esforzado sokatira hasta alcanzar el punto exacto de cocción de un delicioso cóctel de información, opinión y humor. Un cóctel gráfico que, de un solo vistazo, nos interpreta la actualidad con una sonrisa, una intención y una pizca de mala uva. El trazo firme de Pablo García y la guasa aguda del enmascarado Rogelio Román forman parte, por méritos propios, del palmarés de los grandes del humor gráfico político español. Un humor, eso sí, inequívocamente asturiano. La oportunidad de disponer de "La tira y afloja" encuadernada nos permitirá atesorar nuestra historia reciente de eso tan sutil como lo que se ha dado en llamar el ruido de la calle".

Marisa Valle Roso, cantautora. "Cualquier cosa que salga de Cuervo va a ser oro. Me encanta cómo escribe y soy de esas afortunadas que fueron retratadas por Pablo García. ‘’La tira y afloja’ tiene el poder de hacernos llegar lo que está pasando con sentido del humor y eso es un don y un regalo para el que lo lee. Ojalá más noticias llegaran de esta manera y dedicáramos todos más tiempo a alimentar nuestro sentido del humor".

Hugo Fontela, artista plástico. "“La tira y afloja’’ tiene para mí muchos atractivos: por un lado el puramente plástico, al dominar plenamente el lenguaje gráfico y sus posibilidades; la crítica que supone para los temas de actualidad donde el humor es necesario si queremos seguir viviendo en este mundo caótico pero lo que más me gusta de esta sección –de las más gloriosas de LA NUEVA ESPAÑA– es su fino humor asturiano y sus guiños a nuestra cultura de verdad, no a la impuesta. Sus autores son unos cracks".

Miguel Munárriz, escritor. "‘La tira y afloja’ que más me gusta es una de 1987 en la que los poetas de la generación del 50, que supuestamente habían estado sentados a una mesa larga, se han caído para atrás en una especie de coma etílico. ‘La tira y afloja’ llevaba entonces solo un año de vida y reconozco mi parcialidad, ya que en ese acontecimiento tuve algo que ver. Sigo siendo fiel al humor inteligente de Pablo García y Rogelio Román que no aflojarán en mucho tiempo, ya que el día a día sigue poniéndoles a huevo situaciones cada vez más surrealistas".

Juan Carlos de la Madrid, historiador. "‘La tira y afloja’ va en la segunda página de LA NUEVA ESPAÑA, pero podría ir en cualquier otra. Es un concentrado de todas las demás. Es la profesión hecha bisturí, coña e ingenio. Con el trazo certero y el mensaje brillante de dos maestros, un alambique clandestino donde se destila cada día el mejor periodismo de Asturias".

Pipo Prendes, cantautor. "Vuelven Cuervo y Pablo García, con ‘La tira y afloja’ ahora en libro. Soy habitual lector de la tira. Estamos necesitados de leer y ver noticias con buen rollo y humor; ¡la tarea se las trae! Ahí están estos dos genios, Cuervo y Pablo García para hacerlo posible. Mis felicitaciones por la iniciativa a LA NUEVA ESPAÑA".

Luis Trapiello, director de cine. "Que una pareja cumpla largos años unidos ya es motivo de alegría y más si la relación está fundamentada en la guasa. García y Román llevan 36 años mostrando las noticias de aquí desde el lado de allá, obligándonos a empezar LA NUEVA ESPAÑA por la viñeta para predigerir la realidad masticando una sonrisa preventiva. Una saludable insalivación que nos alivia la pesadez del compangu político sobre todo y nos predispone en general incluso a repetir postre. El espejo del humor, en fin, como antídoto para todo ardor. Sigan ustedes muchos años más en este dúo para que baste echar un ojo a ‘los santos’ y entenderlo todo".