"El AVE llegará en los plazos prometidos", dice el PSOE, mientras la oposición duda

La alta velocidad llegará a Asturias "en los plazos comprometidos", en mayo de 2023, según el PSOE. Y lo hará independientemente de lo que ocurra en la reunión que el 7 de septiembre mantendrán representantes del Ministerio de Transportes, Adif y el Ayuntamiento del San Andrés del Rabanedo para debatir la integración del ferrocarril a su paso por ese municipio. Los vecinos exigen que se sotierre la línea de AVE en lugar de ampliar el puente que existe en la zona. Según los expertos consultados por este periódico, la opción del soterramiento supondría retrasos en la puesta en servicio del AVE o ralentizaría los tiempos de viaje. Los partidos de la oposición temen que surjan nuevos retrasos (el AVE debió llegar en 2010), y que coinciden en reclamar al Gobierno de Adrián Barbón que exija al de Pedro Sánchez "que cumpla sus compromisos". Las contestaciones de los partidos a la pregunta "Qué debe hacer el Gobierno del Principado con vistas a la reunión del 7 de septiembre?" (Podemos eludió contestar) fueron las siguientes.

René Suárez (PSOE). "El Gobierno de España y el Gobierno de Asturias han trabajado y seguirán trabajando de forma estrecha y coordinada para garantizar la llegada de la alta velocidad hacia Asturias, una actuación fundamental para el futuro de nuestra comunidad. Las obras y pruebas se están ejecutando según lo previsto y estamos seguros de que el AVE entrará en servicio en los plazos comprometidos por el Ministerio de Transportes y que su puesta en marcha será decisiva en el impulso económico del Principado".

Álvaro Queipo (PP). "Las administraciones deben tener su espacio y foros para coordinar esfuerzos y poner en común las necesidades que afectan a sus ciudadanos. En este caso creemos que el Ministerio debería acudir a dicha reunión siendo conocedor de que cualquier decisión que afecte al AVE a Asturias no puede tomarse si las consecuencias van a ser negativas y por ello no sería necesaria la presencia física del Principado. En cualquier caso pedimos lealtad al Gobierno de la Nación y, en el caso de que producto de esa reunión, aparezcan modificaciones significativas, se coordine con el Gobierno del Principado antes de tomar ninguna decisión irreversible".

Sergio García (Cs). "Es un asunto que lleva muchos años en debate y sobradamente conocido por el ejecutivo socialista en Asturias. La reclamación de este municipio leonés es lógica y lo más sorprendente es que nos quieran vender unos plazos de finalización de la llegada de la alta velocidad a Asturias cuando todavía está por resolver una cuestión tan importante y de tanta trascendencia como el paso de la línea por San Andrés del Rabanedo. Esta situación evidencia, una vez más, el escaso o nulo papel determinante que tiene el Gobierno de Barbón en las políticas de Sánchez y es que nos enteraremos de lo que se hable en esa reunión a hechos consumados".

Ovidio Zapico (IU). "Para IU lo fundamental no es estar en una reunión determinada que además es de un municipio y una comunidad autónoma ajena, pues el futuro de la conexión ferroviaria se lleva jugando desde hace décadas en otros espacios. En cualquier caso, y con independencia de este encuentro, Asturias tiene que exigir al Gobierno central que cumpla sus compromisos garantizando el tráfico mixto de mercancías y viajeros para 2023 y una cita electoral como la de mayo no puede condicionar una infraestructura fundamental y que arrastra demasiados retrasos".

Adrián Pumares (Foro). "De los continuos retrasos en la puesta en funcionamiento de la variante de Pajares y la llegada de la alta velocidad a Asturias no tiene la culpa San Andrés de Rabanedo, sino los sucesivos gobiernos socialistas, que solo saben poner excusas para justificar los retrasos. El Gobierno tiene que trabajar para que la alta velocidad llegue a Asturias de una vez tras veinte años de retrasos".

Sara Álvarez Rouco (Vox). "Los obstáculos para la llegada del AVE pueden multiplicarse hasta el infinito, pero lo único claro es que Asturias no admite más retrasos. Reuniones como esta de León son problema del Ministerio y de Adif, no del Gobierno asturiano, que solo debe ceñirse a exigir el cumplimiento de los plazos en las condiciones prometidas. La alta velocidad tendría que haber llegado hace muchos años y aún no está aquí. De hecho, lo de mayo del 23 es un fracaso en sí mismo y es impensable que esta historia pueda ir todavía más allá. Con dificultades o sin ellas, Barbón debe exigir el cumplimiento del compromiso porque es inasumible que a los asturianos nos toque de nuevo pagar los platos rotos".