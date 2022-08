Cafento triunfa con la "Slow Coffee Experience"

Cafento, una de las empresas más importantes del sector del café en España, con base en Tineo, presenta este año en la Feria Internacional de Muestras de Asturias una completa agenda relacionada con la cultura del café, que incluye desde demostraciones y degustaciones hasta nuevas experiencias como "Slow Coffee Experience", un nuevo modo de tomar café y disfrutar sorbo a sorbo.

Dicen en Cafento que "los momentos únicos están al lado de un café". La afirmación queda aún más de relieve en el Stand que la firma tiene en la Feria Internacional de Muestras de Asturias. No faltan productos estrella para la hostelería, como el café ecológico Montecelio, vinculado a la sostenibilidad, incluso con un envoltorio compostable. Otra posibilidad para profesionales es el café en envase PET, en un bote cerrado, de modo que en él se mantienen todas las propiedades y siempre está como recién salido de la tostadora. Cada blend tiene su personalidad y a todos les une su alta calidad, que se ve en los granos de gran tamaño, tostados lentamente para conseguir un exquisito sabor, aroma y excelente presencia en taza. El envejecimiento y la oxidación del café se evitan extrayendo todo el oxígeno y envasando en atmósfera protectora.

El consumidor tiene a su alcance diferentes promociones de cafés, tes, todo tipo de infusiones, chocolates mantequillas artesanales de Mantequera de Tineo y cafeteras. Cafento mantiene su colaboración con fundación Down Asturias, en virtud de la cual cuatro socios trabajan haciendo cafés y sirviéndolos al público. Con un café especial con receta diseñada por ellos se regala una pulserita de la Fundación. Se trata de un delicioso capuchino con cacao espolvoreado que hace la palabra Down. Sin duda, la gran estrella de la Feria es la "Slow Coffee Experience", concepto rompedor que invita a pararse y sentarse en un entorno de ensueño. El barista sirve el café con todo lujo de detalles. Para disfrutar de esta experiencia de forma gratuita, sólo es necesario reservar hora en el 900117230. Los cafés "Slow" pueden degustarse todos los días de 10.30 a 18.00 horas excepto el domingo 14. "Lo que buscamos es transmitir la cultura del café y enseñar que existen otras maneras de tomar un café", explican. El barista utiliza diferentes cafeteras de filtro, algunas auténticas obras de arte, y mezcla la manera tradicional de hacer café con las nuevas tecnologías y las tendencias actuales. Usan tres referencias de cafés de especialidad, catalogados por la Asociación de Cafés Especiales de América. En la web www.cafentoshop.com se venden todos los cafés excepto los que van destinados a hostelería y en el stand también se venden elementos más especiales que utilizan los baristas, además de una amplia gama de frapés y tes, sin olvidar Montecelio, el café en cápsulas Stracto o los cócteles de café Stracto On Ice.