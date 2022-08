UGT insta al Gobierno a "consensuar medidas estructurales" para el ahorro energético

El secretario general de UGT Asturias, Javier Fernández Lanero, reivindicó ayer la necesidad de recuperar los consensos para hacer frente a un otoño "difícil" marcado por la inflación y la crisis energética, "una situación de incertidumbre" que, según el líder sindical, "probablemente lleve a una recesión económica". Durante la presentación del informe sobre la situación económica laboral de Asturias en el primer semestre del año, Fernández lamentó que la región "está destruyendo empleo" aunque destacó que la actividad industrial "resiste" a la crisis y a la guerra en Ucrania.

El dirigente sindical exigió "acordar un pacto de rentas" para "repartir los esfuerzos de la crisis" y censuró que algunas empresas "siguen estrategias equivocadas". Asimismo, Fernández Lanero calificó de "fundamental" la formación, sobre todo en materia de nuevas tecnologías. Insistió en la trascendencia de "incentivar el consumo", para lo que reclamó subir el salario mínimo interprofesional. "Los alimentos básicos han subido sus precios, el transporte también… Todo aumenta menos los salarios", subrayó el líder de UGT Asturias, que solicitó al gobierno "topar los precios de los productos básicos".

En clave energética, el líder de UGT Asturias criticó que se hayan puesto medidas en marcha "sin contar con los agentes que intervienen" e incidió en la relevancia de "consensuar medidas estructurales. Lo que se hable será más fácil de implantar en empresas". Pidió al gobierno "sentarse en el seno de la concertación para analizar y valorar las medidas de ahorro puestas en marcha".

El dirigente hizo alusión a la huelga indefinida que comenzaron ayer los trabajadores de ayuda a domicilio, "un sector precarizado" por el que UGT "se movilizará para mejorar sus condiciones laborales". El secretario general de UGT Asturias también manifestó la necesidad de avanzar hacia un nuevo estatuto de los trabajadores que se encamine a las 32 horas semanales. Asimismo, mostró su preocupación por la siniestralidad laboral en la región, sobre la que afirmó que un trabajador al mes ha fallecido en Asturias en lo que va de 2022.

En ese sentido, reclamó un incremento del número de inspectores de trabajo y la creación de un juzgado específico de siniestralidad laboral. En materia educativa, señaló que "las nuevas formas de enseñar requieren más recursos humanos y económicos". Mientras, en el ámbito sanitario, el líder sindical censuró "la falta de profesionales". "Las listas de espera apenas bajan y las urgencias se están saturando", aseveró Fernández, que apuntó la importancia de "diseñar nuevas estrategias para captar profesionales". Por otra parte, Fernández denunció que la brecha entre hombres y mujeres "sigue siendo elevada" e instó a las empresas a incluir planes de igualdad, así como a tener en consideración los nuevos formatos de violencia de género que han surgido últimamente, como los pinchazos.

El secretario general de UGT Asturias abordó las próximas elecciones autonómicas y pidió "un esfuerzo a todos los grupos políticos para no perder de vista las necesidades de las personas. No podemos anteponer los intereses partidistas". Y aseguró que Asturias "no puede permitirse el lujo de no tener presupuestos".