"Ha sido la Feria de la ilusión y la recuperación; cerraremos con 700.000 visitas, como en 2019"

Tras una Feria de Muestras ya con la normalidad establecida prácticamente del todo, desde la Cámara de Comercio esperan que su balance final se cierre con unas 700.000 visitas, como en la edición de 2019, y aseguran un buen volumen de ventas que llevó incluso a agotar el stock de buena parte de los expositores del sector del motor. Su presidente, Félix Baragaño Suárez (Gijón, 1959), adelanta que en próximas ediciones se ampliará la programación en el Tendayu del Museo del Pueblo de Asturias y espera lograr un acuerdo con el consorcio –que gestiona el recinto ferial e incluye a Ayuntamiento, Principado y Unicaja además de a la Cámara– para que el ansiado plan de reforma cierre su hoja de ruta este mismo año.

–¿La Feria ya se ha recuperado del golpe del covid-19?

–Cuando empezaba decíamos que esperábamos que fuera la Feria de la ilusión y de la recuperación, y creemos que esas intenciones se han cumplido plenamente. En lo que son los visitantes, creo que han tenido una reacción positiva, excelente. Ha habido una afluencia muy importante al recinto. Así que, pendientes de afinar los números, habrá cifras similares a las de 2019, puede que un poco superiores.

–Normalmente la segunda semana, tras Begoña, funciona algo mejor.

–En este caso, desde el primer día ya fue espectacular. No diré nombres, pero unos amigos que llevan muchos años en la Feria en el área de hostelería me dijeron que el primer sábado había sido su mejor sábado de toda su historia. Y llevan más de 30 años acudiendo a la cita.

–Se espera haber logrado más de 700.000 visitas, entonces.

–Sí, andaremos por esa cifra. La experiencia que tenemos de todos estos años es que al final se equilibra. Este año vino mucha gente la primera semana, así que calculamos que habrá un poco menos en la segunda. Pero lo que me gustaría transmitir es que lo que menos nos preocupa, en realidad, es el número de visitas. Lo que queremos es que la gente cuando venga esté a gusto, disfrute y repita. Porque eso es lo que permite que los expositores estén contentos.

–¿Lo están?

–Hay muchos tipos de expositores, los que vienen de manera institucional, los que vienen a darse a conocer, los que quieren enseñar los productos, los que buscan crear ventas... Y en líneas generales, los comentarios que estamos recibiendo es que están muy contentos.

–Ha habido mucha actividad institucional también.

–Sí, la Feria lleva en paralelo toda una serie de actos institucionales y podríamos decir que cada año son más. Previo a la Feria tenemos un programa hecho, pero durante ella nos llama mucha gente para programar visitas de políticos continuamente. Y muchas instituciones utilizan cada vez más la Feria para divulgar sus campañas, programas e inversiones. Nos enorgullece mucho porque en nuestros genes como Cámara está el favorecer ese tipo de contactos.

–En esta edición se quiso aplicar algunos aprendizajes de la pandemia. El Día de León se fue al Tendayu y se ampliaron espacios de terrazas, por ejemplo.

–Sí, hemos mantenido ciertos cambios del año pasado. Ahora hay más zonas de terrazas para el sector hostelero y queremos llevar más actos al Tendayu porque el Día de León había gustado mucho el año pasado. De hecho, puedo adelantar que el Día del Empresariado, que este año fue en la puerta principal, será también en el Tendayu el año que viene. Es un lugar más cómodo y fresco y permite estar en un lugar más independiente. Otra lección que aprendimos es que esas entradas que regalan algunos bancos para ir a la Feria un mismo día es algo que se tenía que acabar. Sigue habiendo los mismos días de los bancos y regalo masivo de entradas, pero los clientes ahora pueden ir cualquier día. Hasta ahora se ofrecían para días concretos y se generaba mucha masificación. No nos gustaba eso, no nos gusta ver colas porque eso incomoda tanto a expositores como visitantes. Son cambios, todos, que han llegado para quedarse.

–¿Cómo fue el volumen de ventas? Al sector del motor parece que le fue bien.

–Sí, tuvimos automóviles de prácticamente todas las marcas, y también de motos. Lo que nos han ido comentando es que funcionó todo muy bien y que un poco la frustración que tenían es que tienen poco stock de algunos modelos, y si tuviesen más, les estaría yendo aún mejor.

–Se ha podido aparcar en el parque Hermanos Castro.

–Pues sí, parecía que no se iba a poder más que los domingos, pero luego tomaron (desde el Ayuntamiento) la decisión de que se pudiese aparcar durante toda la Feria. Lo agradecemos, creemos que fue una decisión acertada.

–Ante el futuro vial de la Feria, surge la oportunidad de ampliar el Pabellón de las Naciones. ¿En qué momento está el proyecto?

–La situación ahora es que existe un anteproyecto que nos presentó el Ayuntamiento y sobre ese anteproyecto hicimos una pequeña propuesta de modificaciones. Ahora estamos pendientes del proyecto definitivo, que todavía están estudiando. Esperamos que se concrete en los próximos meses.

–¿La intención de ampliar el pabellón es firme?

–Sí, la actividad ferial tiene cada vez más tirón y necesitamos más espacios, así que duplicar el Pabellón de las Naciones consideramos que es ya fundamental. Tanto en la Feria como en Agropec tenemos que adosar a ese pabellón una carpa enorme que se alquila y que cuesta un dinero importante.

–¿Van pillados para que la ampliación esté lista en la próxima edición?

–Yo diría que sí, por la magnitud del proyecto no creo que dé tiempo.

–¿Se espera normalizar ya el balance de cuentas tras esta edición más normal?

–Así lo esperamos. Se han recuperado prácticamente todas las actividades y prevemos unos buenos resultados para la Cámara.

–En pandemia se reforzó la actividad formativa.

–Sí, y seguimos. Los programas másters están funcionando muy bien y ahora con un grupo de cámaras españolas hemos hecho en conjunto una serie de plataformas con una formación compartida. Tenemos incluso la intención de poder venderla online en la zona de Iberoamérica, para captar alumnos de allí. Esa plataforma está empezando, pero la idea es poder captar alumnos de fuera.

–¿Cómo va la ley de cámaras?

–Como sabe, las tres cámaras nos hemos puesto de acuerdo en esa propuesta y en un primer momento hubo una propuesta de cambio desde el Principado que no compartimos. Tras varias conversaciones se ha decidido que el texto que nosotros propusimos prácticamente se aplicará en su totalidad salvo pequeños ajustes técnicos, pero no esenciales.

–¿Qué supondrá?

–Supondrá que las tres cámaras sigamos funcionando cada una en su demarcación pero que las tres podamos ir luego juntas a través de ese consejo regional para optar a proyectos en conjunto con la comunidad autónoma, con España o con la gestión de fondos europeos. Mantenemos lo local, pero podremos ir en conjunto cuando se trate de algo global. Creemos que es un modelo que permite ganar fuerza en lo global, pero queremos mantener la cercanía de lo local.

–Otro asunto en marcha es el plan de mejoras del recinto ferial. El Principado hablaba de cuatro millones de euros y ustedes creen que la cifra real debería rondar los 15. ¿En qué momento estamos?

–Tenemos las conversaciones abiertas con el Principado y con el resto de miembros del consorcio. Desde la Cámara sí intentamos hacer un proyecto más global, y en principio hay una buena disposición por parte del Ayuntamiento y del Principado y también por parte de Unicaja, nuestro cuarto socio. Esperamos que en los próximos meses ya se pueda concretar.

–¿Este año?

–Tengo confianza de que este año podamos avanzar bastante, si no es la concreción absoluta de los fondos, al menos sí tener claro qué pasos se van a dar.

–¿Y la ley de Cámaras?

–Va a estar muy condicionada por la propia Junta del Principado. Creo que ahora tiene un nivel de actividad muy alto y no sé muy bien si en la fase en la que estamos, que ya casi están pensando en las próximas elecciones, vaya a dar tiempo. Me gustaría que se hiciese en esta legislatura, pero por lo que sé de cómo van estas cosas tengo dudas de que se vaya a lograr. Pero bueno, como es algo que hemos ido hablando con todos los grupos políticos, y con la idea de que esta ley esté consensuada por todos, no creo que entre dentro de la ‘lucha política’, así que cuando se plantee acabará siendo una cuestión más de trámite.

–El plan de mejoras del recinto ferial aspiraba a fondos europeos.

–Sí, estamos preparando varias propuestas para presentar, pero están condicionadas por los fondos disponibles, y eso depende de la ampliación de capital que está pendiente de concretarse.