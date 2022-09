El secretario general de la FSA-PSOE y presidente del Principado, Adrián Barbón, ha instado a los miembros de su partido a no deteriorar la imagen de la formación y no convertir "los problemas internos en problemas externos". "Aquí no hay ombliguismo que valga", ha aseverado, trasladando que "basta de líos".

En el acto de homenaje a las víctimas del pozo Funeres, Barbón ha pedido a sus filas que "hablen de lo que realmente importa", recordando lo que dijo cuando fue escogido secretario general de la FSA-PSOE: "O cambiamos o nos cambian". Eso significa ahora, ha agregado, que "cometen un error" aquellos partidos y "compañeros" del PSOE, "si lo están haciendo", al hablar de ellos mismos hacia la sociedad "en vez de hablar de los problemas de la gente". "¿Sabéis qué pasa?, que la gente lo está pasando mal", ha dicho, remarcando los problemas derivados de la inflación, los precios de la energía o la gasolina entre otros. "Ojo con no poner los problemas de los ciudadanos por delante", ha remarcado, pidiendo a los socialistas asturianos que expliquen a la gente las medidas que están tomando el ejecutivo central y el autonómico para rebajar los costes de la gasolina o la luz. "Nosotros lo que tenemos claro es que esto no va de bajarle los impuestos a los ricos, engañando, bajándoles un poco a los que menos tienen, sino que va de utilizar el dinero de los ricos a través de los impuestos para que los que menos tienen tengan un poco más, para que la dignidad humana se defienda con convicción", ha defendido. Así, ha dicho que el PSOE es "la opción segura de quien quiera estabilidad" en los próximos comicios autonómicos y municipales frente a una mayoría de partidos que "están enfrascados en estos momentos" en "líos del verano", haciendo alusión al PP y a la comida del secretario general Álvaro Queipo con Francisco Álvarez-Cascos. "Qué triste tiene que ser que, para nombrarte candidato, tengan que dirigirte desde Madrid", ha apostillado, reafirmando que el PSOE "es el partido de Asturias" frente a otras formaciones que "no tienen proyecto de Asturias.