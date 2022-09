La oposición critica a "un Barbón alejado de la calle" , "autocomplaciente" y "en campaña constante"

La oposición ha visto a "un Barbón alejado de la calle" y "autocomplaciente" en su último discurso de orientación política de esta legislatura, aunque tiende la mano a la negociación presupuestaria para 2023. Aunque los portavoces parlamentarios tendrán ocasión de dar mañana réplica el presidente del Principado en el hemiciclo, hoy han realizaado sus primeras valoraciones en la sala de prensa de la Junta General.

La portavoz del PP, Teresa Mallada, afirmó que la empatía "no soluciona los problemas" y replicó a la cercanía de la gestión de la que habló Adrián Barbón en su discurso, con el argumento de que "hay cantidad de colectivos que no consiguen ser recibidos por el Presidente" para concluir que "vive, francamente, alejando de la calle (...) pedir perdón está muy bien, si viene acompañado de acciones claras", rebatió. La dirigente popular reiteró la disposición del PP a negociar las próximas cuentas, pero dejó caer que no tiene gran confianza en el éxito de la empresa: "Nunca hemos conseguido que Barbón escuche y tenga en cuenta al principal partido de la oposición".

Susana Fernández, la portavoz de Ciudadanos, cuestionó "la autocomplacencia de un Gobierno que dice mucho y hace poco" y sostuvo que las políticas que plantea el Ejecutivo "son las mismas de los últimos 40 años, es estos tres años no ha habido políticas nuevas". El grupo naranja "aplaude" que Barbón abra ahora la puerta a reducciones fiscales, pero señaló que "no son suficientes".

El portavoz de Podemos, Rafael Palacios, calificó de "mitin de la FSA, con un discurso previsible que solo le aplaudieron los que le acompañan y viven en esa especie de cúpula", la intervención con la que Barbón ha abierto el debate del estado de la región. "Es el colmo que anuncie que en octubre va a pagar las ayudas a la vivienda de 2021", reprochó Palacios, quien aseguró que "hay retrasos en todo tipo de ayudas a la dependencia, y en las valoraciones". Pese a esta valoración crítica, el portavoz aseguró que el grupo morado "tiene una voluntad firme de negociar un presupuesto de progreso para Asturias".

Ángela Vallina, la portavoz de IU, apremió al presidente del Principado "a acelerar el paso en la negociación" de las próximas cuentas y se decantó por una valoración equilibrada del discurso de Barbón: "Hay que reconocer que hubo buenas y malas decisiones" . En IU antes de valorar los anuncios sobre las ayudas para combatir el declive demográfico y la pobreza energética, "tenemos que ver los números".

El portavoz de Foro, Adrián Pumares, calificó de "tomadura de pelo que Barbón venga a hablarnos de agenda de cambio a pocos de meses de las elecciones, no es serio" y cargó también contra "la sensación de autocomplacencia de un discurso que pone unos datos y obvia otros, no vive en el mundo real". A juicio de Pumares, "lo más acertado de su discurso, ha sido pedir disculpas, pero se ha quedado muy corto. La sociedad asturiana está muy por encima de los políticos y de los diputados de la Junta General".

Ignacio Blanco, portavoz de Vox, tildó a Barbón de "enemigo de la democracia por negar la palabra a más de 30.000 ciudadanos", en respuesta a la confirmación de Barbón de que, por cuarta vez, no convocará a su partido para negociar las próximas cuentas autonómicas. "Es el presidente de la campaña constante", manifestó Blanco, que acusó al presidente del Principado de "mentir mucho, habla de cercanía a los asturianos cuando huye de los ganaderos en Cangas de Onís y aquí en Oviedo".

Armando Fernández Bartolomé, ,del grupo mixto, lamentó "las ausencias del discurso de Barbón, que pasó muy rápido sobre la fallida reforma del Estatuto de Autonomía y nada de regeneración institucional" y le responsabilizó de ser un presidente proclive a "los debates rotonda, los de siempre, sin atacar los problemas estructurales y fundamentales de Asturias".

La portavoz del PSOE, Dolores Carcedo, defendió que en el discurso de Barbón "hay un proyecto político claro para Asturias y una hoja de ruta para los próximos meses, porque estanos en el final de la legislatura pero es tiempo de trabajo. Esperamos del resto de grupos disposición al diálogo y al compromiso firme para alcanzar entre todos los mejores acuerdos para Asturias".