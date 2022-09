Palacios a Barbón: "“La reforma del Estatuto de Autonomía es su gran fracaso histórico”

Tenso cara a cara entre el portavoz de Podemos, Rafael Palacios, y Adrián Barbón. El diputado de la formación morada desencadenó las hostilidades al reprochar al Presidente que los ministerios del PSOE no le hicieron caso “mientras que los Unidas Podemos nos escucharon y cumplieron”, pero el duelo alcanzó sus mayores cotas cuando le culpó del “gran fracaso histórico en la reforma del Estatuto de Autonomía”. Barbón lamentó el tono bronco del portavoz podemista, que se estrenaba en un debate de orientación política, y hasta echó de menos al anterior, Daniel Ripa, para lanzarle un aviso: “Cuando no gobierna el PSOE, no gobierna Podemos, gobierna la derecha”.

“El fracaso de la reforma del Estatuto de Autonomía pesará en su memoria, porque tuvo en su mano desbloquear la negociación y prefirió no hacer”, reprochó Rafael Palacios a un Barbón que en la víspera había insistido en que su partido condiciona la reforma estatutaria a la inclusión de la oficialidad del asturiano. Podemos afeó al Gobierno de Barbón asistir “con una sonrisa burlona al enfrentamiento” entre los partidos favorables a la reforma del Estatuto y la cooficialidad del asturiano. El presidente replicó, por alusiones, al portavoz del grupo morado. “La FSA fue el único partido que puso encima de la mesa una propuesta del artículo 4 y IU propuso modificaciones. Ustedes no dijeron esta boca es mía”, repitió hasta por tres veces Barbón, que echó en cara a Podemos que “solo querían el trágala de bajar impuestos a cambio de reformar el Estatuto” y recordó que “nosotros dijimos que esa exigencia de rebaja fiscal debía ser aceptada por todos los partidarios de la reforma, IU fijó posición y entonces dije que el tema quedaba así”. La ausencia de “química” entre Rafael Palacios y Adrián Barbón volvió a escena cuando el portavoz del grupo morado acusó a la FSA de sumar su voz a las que denuncian de una “hipertrofia” de la administración asturiana y el acercamiento a Ciudadanos para sacar adelante la ley de Calidad Ambiental. “Cuando usted dice guerra a la burocracia, nosotros escuchamos el ruido de las tijeras y nos preocupa muchísimo”. La enmienda de totalidad podemista a la acción del Gobierno se extendió “a la vergüenza que nos causa el retraso de más de año y medio en el pago de las ayudas al alquiler” o a “la falta de transparencia y la opacidad en el ERA”. Pero pese al mal rollo reinante, Rafael Palacios garantizó que su partido ira a la negociación de los próximos Presupuestos “sin líneas rojas, todas serán verdes”, aunque apostó por una reforma fiscal, que eleve el tipo autonómico del IRPF y rebaje el máximo del impuesto de patrimonio de los 700.000 a los 500.000 euros. A Barbón no le gustó en absoluto el tono del portavoz de Podemos. “Voy a dar por no escuchados cinco minutos de su discurso. Creo que cuando se escuche, se va a arrepentir”, replicó el presidente del Principado a un Rafael Palacios, muy molesto con la estrategia socialista. “Si alguien insultó y faltó al respeto fue su vicepresidente Cofiño, que nos llamó agitadores, luego usted pone cara de santo y nosotros venimos soportando una descalificación tras otra”, espetó el diputado podemista, a lo que Barbón respondió que “es la primera vez que me sacan en un debate mi cara, mejor tener cara de buena persona que de mala. Hasta ahí podíamos llegar”. De cara a la negociación presupuestaria, el Presidente dejó claro que no es partidario de “subidas ni bajadas generalizadas de impuestos porque en tiempos de tribulación, mejor no hacer mudanza”. Barbón, sobre este punto, abogó por “la necesidad de que el Gobierno de España armonice la situación en tributos que influyen en los grandes patrimonios” porque, argumentó, “de nada sirve subir el impuesto a los ricos si mañana se te van”.