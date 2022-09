Un cierto caos –que siempre acaba en orden– rodea la actividad diaria de Diego Fernández, hasta el punto de que el décimo aniversario de su exitoso restaurante, Regueiro, ubicado en el pequeño pueblo naviego de Tox, resulta que es el undécimo. "Diez es más redondo, pero no lo pudimos celebrar por la pandemia y porque tenía obras pendientes", señala el cocinero, feliz estos días rodeado de amigos, tanto colegas de profesión como clientes, a los que ha invitado a una fiesta que tampoco iba a ser tal. "No iba a hacer nada. Pero Deepanker (Khosla) quiso venir a verme y ya puestos, pensé: vamos a hacer las cosas bien y aprovechar que tenemos a este gran cocinero con nosotros", explica Fernández.

El resultado ha sido una celebración gastronómica no de uno, sino de dos días, en los que se ha rodeado de sus amigos cocineros. La noche pasada cocinaron un plato para la cena, aparte de Khosla, Alex Sampedro, Iván Muñoz, Miguel Cobo y Pedro Martino. Y esta misma noche lo harán Pepe Ron, Ricardo Sotres, Javier Farpón, Carlos Gallego y Antonio Arrabal.

El postre corrió a cargo del anfitrión, más que satisfecho con su Regueiro, de cocina inspirada en Asia –"que no asiático"–, continente al que viaja cada año, toma ideas y luego las "filtra" y las sirve en Tox. "Esperaba cumplir 11 años trabajando, pero no con un restaurante así, porque esto ha salido solo, poco a poco, por donde me ha llevado mi forma de cocinar".

¿Y que forma tiene de cocinar? –"La mía, es muy auténtica".