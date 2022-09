Los hospitales asturianos aprovechan la tregua del covid para acelerar la actividad

La sanidad pública asturiana tiene previsto acelerar al máximo la actividad de cirugías, consultas y pruebas diagnósticas, de aquí al próximo puente de la Constitución de diciembre, aprovechando que la ocupación de los hospitales por enfermos de covid es la más baja desde noviembre del año pasado. Lo más previsible es que, en esta semana o la próxima, la cifra de ingresados por coronavirus se consolide por debajo de 50 pacientes, con el Hospital Universitario central de Asturias (HUCA) como único centro con infectados en su unidad de cuidados intensivos (UCI).

Las listas de espera de todas las modalidades han aumentado durante el verano. Los gestores de la sanidad coinciden en que octubre y noviembre, casi limpios de puentes festivos, son dos de los meses que posibilitan una actividad asistencial más intensa. Además, la previsión relativa a la pandemia de covid es favorable. Por el momento, no se avizora ninguna variante nueva del virus. Y si en un momento dado llegara un nuevo patógeno, se estima que el impacto sobre los hospitales empezaría a ser significativo dos meses después de su aparición.

El consejero de Salud del Principado, Pablo Fernández Muñiz, explicó ayer que este pasado verano, en particular en junio y julio, el covid obstaculizó la actividad sanitaria debido al nivel elevado de pacientes hospitalizados y de profesionales sanitarios de baja laboral por contagios. "Ahora que la situación está estabilizada en un nivel muy bajo, tenemos que aprovechar para hacer toda la actividad posible, tanto la ordinaria de por las mañanas, como los programas especiales por las tardes, como las derivaciones a los centros concertados y la actividad contratada con centros privados". Según el titular de Salud, "hay que poner en marcha todas las posibilidades porque el riesgo de que llegue en no mucho tiempo otra onda epidémica es una realidad que puede ocurrir" ¿Qué dicen los epidemiólogos? "Que hay razones para pensar que puede llegar. La fecha no se sabe, pero tenemos que poner en marcha la actividad necesaria".

El próximo día 26 empezará a aplicarse la segunda dosis anticovid de recuerdo a las personas mayores de 80 años y a las ingresadas en residencias. Posteriormente, a las mayores de 60 años. "Y en el momento en el que tengamos la vacuna de la gripe pondremos las dos dosis en un mismo acto", señaló el Consejero. Y agregó: "Quizá ese momento sea ya el día 26. Si las de la gripe llegan en una fecha posterior, se pondrán a los que ya hayan recibido la del covid. Creemos que la campaña va a ser exitosa".

Acerca de la posibilidad de relajar aún más el uso de mascarillas, Pablo Fernández Muñiz señaló que "en este momento ninguno de los epidemiologos de la ponencia técnica están hablando de relajar las medidas más de lo que ya las tenemos, porque sigue habiendo una cantidad basal de contagios de la que no bajamos".