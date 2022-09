Crisis en dos tiempos: los afines a Mallada, por la mañana; los aliados con Génova, por la tarde

El PP asturiano vivió ayer una jornada de infarto, después de que LA NUEVA ESPAÑA desvelase la decisión inapelable de la dirección nacional del partido de que Teresa Mallada no sea la candidata autonómica y que el esperado congreso regional queda en un horizonte difuso a la espera de una necesaria renovación interna para lograr la deseada unidad interna. Por la mañana, dirigentes de juntas locales afines a Teresa Mallada y cargos orgánicos de la dirección regional alineados con la presidenta, iniciaron una sucesión de mensajes de apoyo. El argumento era común: primero, se necesita respetar la democracia interna y esta solo puede expresarse mediante un congreso; segundo, que Mallada también tendrá derecho a presentarse a esa batalla interna.

La segunda parte del conflicto se desarrolló por la tarde, cuando ya quedaba claro que la grave crisis interna podía enconarse: el grupo parlamentario se fracturó saltando por los aires, varios alcaldes se alinearon con Génova (especialmente destacada la posición del regidor ovetense Alfredo Canteli) y también la diputada nacional Paloma Gázquez, y la senadora Mercedes Fernández hicieron una cerrada defensa de la decisión de la dirección nacional. Tanto el presidente del PP de Gijón, Pablo González (portavoz adjunto del partido en la Junta, nombrado por Mallada), como la portavoz municipal, Ángela Pumariega, se alinearon con Génova. Quedaron además patentes divisiones en algunas zonas, entre juntas locales y coordinadores territoriales, en especial en la zona occidental, donde discreparon la posición del coordinador territorial y la de los líderes de varias juntas locales a su cargo.

Comisión de garantías

Especialmente relevante fue la opinión de uno de los principales apoyos de Mallada, Juan José Fernández, su hombre jurídico de confianza y presidente de la comisión regional de Garantías: "Un veto a Mallada sería inadmisible", aseguró. E insistió en que la celebración de un congreso es "un derecho de los afiliados".

El respaldo a la hasta ahora presidenta del partido vino por barrios. Hubo apoyo de dirigentes del PP de Oviedo, como Javier Cuesta, secretario general del partido en la capital ("El candidato no se puede decidir desde fuera") o Gerardo Antuña, vicesecretario de organización en Oviedo y coordinador territorial en Asturias, quien insistió en la "sorpresa" ante el anuncio de la dirección nacional, "máxime cuando el presidente Feijóo y todo su equipo siempre hablaron de un congreso en Asturias para dar la voz a los afiliados".

Los respaldos a la labor de Mallada destacaban que su gestión al frente del partido la situaban como "la persona adecuada para dirigir el partido". En esos términos se expresaron, por ejemplo, Josefina Álvarez, presidenta del PP de Somiedo, o David Cuesta, tesorero del PP de Gijón, que consideró "inadecuado" que se pretenda "apartar a una dirigente sin la celebración de un congreso".

Un veterano del partido, el presidente del PP de Gozón, Ramón Artime, lamentó la situación: "La historia se repite, una vez más", relató en referencia a anteriores crisis de los populares, y concluyó: "el 28 de mayo los asturianos nos dirán si es un acierto o un fracaso".

Parte de los coordinadores territoriales, que integran un equipo designado por Mallada, salieron en defensa de la presidenta, expresaron su "estupor" por la decisión de apartarla como candidata y no clarificar la celebración del esperado congreso y no dudaron en señalar al secretario general del partido en Asturias, Álvaro Queipo, como "una de las personas que ha estado desuniendo al partido y por el que no puede pasar la solución", después de que el nombre del hasta ahora número dos orgánico de Mallada en Asturias sonase como uno de los probables sustitutos de la presidenta.

"Es necesario un congreso, sí o sí, y que los afiliados que quieran presentarse a presidir el partido lo hagan", señaló Paulo García, coordinador de la costa oriental y presidente de la Junta de Ribadesella.

Otro de los mensajes repetidos por los defensores de Mallada fue la idea de que "a ocho meses de las elecciones no puede montarse este lío", así como recalcar que la presidenta regional "cogió el partido destrozado hace cuatro años".

Con valoraciones muy parecidas se manifestaron Nacho Garmendia, al frente del PP de Ribadedeva o Diego Parades, coordinador de las zonas de Grado y los Valles del Oso, quien aseguró haber pulsado el sentir de las presidentas de las tres junta locales de la zona.

Posición de Gijón

En el otro lado del cisma de los populares destacó el respaldo de la junta local de Gijón a la decisión de la dirección nacional. El presidente y portavoz adjunto en el PP de Gijón, Pablo González, afirmó que es necesario "respetar y ayudar a implementar las decisiones que tome el presidente nacional", aunque también defendió que, como integrante de la dirección nacional del PP, Mallada "debe ser parte de la solución".

La portavoz municipal, Ángela Pumariega, defendió que "la elección de los candidatos autonómicos es competencia de la dirección nacional" y que "no es momento de personalismos y sí de construir entre todos una alternativa a la izquierda sólida y ganadora".

División en el grupo parlamentario

La posición de Pablo González ya marcaba discrepancias en el grupo parlamentario que poco después quedaron explicitadas. José Manuel Felgueres trasladó el "apoyo total" a las decisiones del partido en Génova y pidió "tranquilidad y unidad". La también diputada, Cristina Vega, insistió en el "respaldo" a las decisiones de Alberto Núñez Feijóo: "Estoy de acuerdo porque es nuestro presidente, lo hemos elegido por unanimidad y avalo todas sus decisiones". Lo mismo planteó Gloria García, que insistió en el aval pleno a la decisión de la dirección nacional.

No se pronunciaron, en ningún sentido, los dos diputados que hasta ahora se han mostrado más afines a Mallada, Pablo Álvarez Pire y Reyes Fernández Hurlé. Tampoco hizo ninguna declaración Álvaro Queipo, pese a haber sido señalado por parte de los dirigentes y cargos próximos a Mallada.

Dentro del grupo parlamentario, Beatriz Polledo, portavoz suplente, también guardó silencio.

Esta fractura en el seno de los populares en la Junta General del Principado ya había saltado a la vista hacía semanas, en especial en los grupos afines que se formaban tras las sesiones parlamentarias. Quedó patente también ayer durante la mañana, cuando los diputados, si bien celebraron con normalidad la reunión de grupo programada para primera hora (a la que no acudió Mallada), se dispersaron posteriormente.

Gázquez y Mallada

En la escalada de pronunciamientos de defensa cerrada de las decisiones de Génova no faltaron Paloma Gázquez, diputada en el Congreso, y Mercedes Fernández, senadora. Gázquez afirmó que "cualquier decisión que tome la dirección nacional está valorada, pensada y es correcta, porque el equipo de Feijóo está actuando para lograr los mejores candidatos con el mejor proyecto político, que es el PP". "Es necesario un cambio en España y solo puede hacerse con candidatos ganadores en los territorios", recalcó. Mercedes Fernández, por su parte, fue rotunda en el "apoyo y respaldo a las decisiones adoptadas por la dirección nacional".

El segundo escalafón del partido, el que designó Teresa Mallada a su llegada a la presidencia del PP asturiano tras el relevo de Mercedes Fernández, también exhibió fractura y algunos de los dirigentes otrora fieles a la presidenta regional dejaron clara su alineación con Génova, acatando el proceso interno que deberá conducir a una renovación sin la hasta ahora líder del PP asturiano como candidata y sin opciones para volver a presidir el partido.

Silverio Argüelles, vicesecretario de Política Territorial del PP y secretario general del PP de Llanera, pidió "tranquilidad" tras la "sacudida" que ha supuesto que haya trascendido la decisión definitiva de Génova sobre el futuro de Mallada como candidata. "Es el momento de la tranquilidad y de respetar los tiempos, porque el proceso que estamos es como hace cuatro años". Argüelles considera que cabe "esperar una solución rápida" que despeje el camino para "trabajar pensando en los asturianos y tener un proyecto ganador en 2023".

El vicesecretario de Organización del PP asturiano y presidente de la agrupación de Mieres, José Manuel Rodríguez, quiso manifestar su "total respeto" a la decisión adoptada por la cúpula nacional del partido: "Han actuado conforme a los estatutos del partido y no hay que olvidar que anteriormente ya hemos pasado por procesos muy similares". El dirigente mierense confía en que la actual crisis "se supere con la mayor celeridad posible pensando todos en el bien del partido".

El coordinador general del partido, José Agustín Cuervas-Mons, (tercero en el orden orgánico del partido en Asturias, después del secretario general Álvaro Queipo), aseguró: "Como coordinador general del partido, quiero mostrar todo mi apoyo a la decisión que tome la dirección nacional y mi apoyo al proyecto de Feijóo. Respaldo total".

El Occidente, partido

Uno de los territorios donde más patente quedó la división interna fue en el Occidente. El coordinador del Suroccidente y secretario general de la junta local de Salas, Emilio de Vicente, afirmó que la decisión de Génova le ha "pillado por sorpresa" e insistió en que la dirección nacional de Núñez Feijóo "había prometido un congreso". "Álvaro Queipo, quien más ha contribuido a la crisis interna del partido, es el menos legitimado para ser candidato", dijo.

Sus declaraciones propiciaron la salida casi inmediata de la alcaldesa de Ibias, Gemma Álvarez, quien insistió en que la decisión de la dirección nacional "no se ha tomado de un día para otro". "Las explicaciones las debe dar el partido y si adopta esa decisión (que Mallada no sea la candidata autonómica) será porque tienen razones de peso", indicó. "Nos debemos al partido, aquí no hay proyectos personales y ahora toca demostrar unidad", aseguró. Álvarez no dudó en cuestionar las críticas de De Vicente a Queipo: "Son declaraciones a nivel personal, no de todo el Suroccidente". Coincidió con la Alcaldesa de Ibias el presidente del PP en Cangas del Narcea, el exalcalde José Luis Fontaniella, quien no quiso pronunciarse sobre lo ocurrido con Mallada pero también defendió a Queipo. "El coordinador del Suroccidente no representa a su zona en las declaraciones realizadas, que debería haber hecho a título personal", dijo. Horas más tarde, Fontaniella (que recientemente dimitió de la dirección regional del PP por discrepancias con Mallada) recalcó que "aplaude" la decisión de Feijóo. "Hemos sido muchos los cargos que hemos manifestado ante Génova que la expresión de Feijóo de que siempre hay que mejorar y salir a ganar no se estaba dando en Asturias", indicó para añadir que "se veía venir hace tiempo la falta de confianza en la gente del partido y de claridad a la hora de gestionarlo".

En términos similares se expresó la alcaldesa de Villayón y presidenta de la junta local, Estefanía González Suárez. Ana Isabel Fernández, portavoz del PP de Navia recalcó su "apoyo a la decisión de Feijóo" y pidió "respeto y confianza".

José Luis Fernández, coordinador del Noroccidente, consideró que "lo que algunos han visto como sorprendente se veía venir". "Es una decisión estudiada y preparada con datos más que suficientes y una vez tomada solo queda trabajar", aseguró.

En cambio, Matías Rodríguez Feito, presidente de la junta local de Tineo, cree que es necesario "cerrar filas" pero pidió "un congreso en el que la militancia dé su opinión" porque el PP "tiene cantera suficiente para buscar un buen candidato". Feito quiso reconocer "el gran trabajo de Teresa Mallada, que ha sido vital e importante", explicó.

"No sé por qué cada cuatro años en el PP siempre pasa algo para no tener buenos resultados", lamentó amargamente Toño Rodríguez, presidente del PP de Allande.

En parte de las agrupaciones de las Cuencas tuvo también Mallada respaldo, por juntas locales cuyos responsables tienen relaciones estrechas con Mallada. Juan Carlos González, presidente de la junta local de San Martín del Rey Aurelio y marido de Mallada, insistió: "Feijóo nos dijo en el último congreso nacional del partido que dejaría a los afiliados elegir a sus presidentes".

Juan Sutil, presidente de la junta local de Aller y coordinador del Caudal, con vínculos familiares con la presidenta del PP asturiano, recalcó que "no se entiende esta situación, porque han sido tres años de mucho trabajo en el grupo parlamentario y en el partido", dijo. Y aseguró que "se ha intentado trasladar una presunta división interna que no es tal".

Las Cuencas

Otros respaldos a la gestión de Mallada llegaron, por ejemplo, de Fernando Figaredo, presidente de la comisión del partido de Caza, Pesca y Montes; o del portavoz del PP en Soto del Barco, José Manuel Díaz "Pipo", veterano en el partido: "Queda claro que pintamos poco, el clima es de estupefacción; lo lógico es un congreso regional y que quien gane, ganó".

En total sintonía con la dirección nacional, en cambio, se manifestó Fernando Hernández, portavoz del grupo municipal de Mieres: "Estamos seguros de que Génova tendrá sus motivos para actuar como lo ha hecho, y al final la dirección ha actuado sin saltarse los estatutos, por lo que debemos respetar la decisión adoptada". O el presidente del PP de Langreo, Rafael Alonso, que vio "legítima" la decisión de Génova.

Avilés

También los dirigentes de la junta local de Avilés se manifestaron a favor de la dirección nacional. Pedro de Rueda, presidente del partido en Avilés, insistió en que "las decisiones se toman a nvel nacional y hay que mirar al futuro". Con idénticas palabras se expresó la portavoz local, Esther Llamazares: "Respaldamos las decisiones de Génova, estamos para responder ante los ciudadanos y trabajar; el resto es metralla y ruido". La misma posición mantuvo el presidente local de Castrillón, Eloy Alonso.

En Siero, el portavoz municipal, Hugo Nava, se limitó a decir: "Las cuestiones orgánicas corresponden a la presidenta, Beatriz Polledo; yo estoy para trabajar por Siero en el grupo municipal. En todo caso, somos un partido y se respetan las decisiones orgánicas".