Barbón rechaza rebajar impuestos y defiende su modelo de ayudas selectivas

El presidente del Principado , el socialista Adrián Barbón, se mantiene firme en su política fiscal de no bajar ni deflactar impuestos, pero tampoco crear otros nuevos, pese a la escalada de decisiones tributarias en la que han entrado otras autonomías. Es más, considera que su alternativa es más adecuada e incluso le ha acuñado un nombre: "la vía asturiana", que consiste en deducciones dirigidas a personas que cumplen condiciones concretas.

"Cada uno en su autonomía gestiona lo que quiere", ha señalado Barbón a preguntas sobre las medidas relativas a tributos adoptadas por las distintas autonomías. Para ejemplificar su posición, y que tampoco comparte el modelo del presidente valenciano Ximo Puig (del PSOE), Barbón utilizó su propio caso. "Si se aplica una rebaja de tramos a los de menos de 60.000 euros, a mí que cobro 70.000, me bajarían los impuestos por los 60.000 y solo pagaría lo mismo por 10.000", dijo. Y su opinión le parece "tremendamente injusto, en estos momentos en los que la gente lo está pasando mal que a mí se me bajen impuestos". "No es justo que yo pague menos, igual que no es justo que en los diputados autonómicos bajen el 100% porque la gran parte están por debajo de 60.000".

De ahí que considere que "la vía asturiana" sea la mejor. Y esa "vía asturiana" se concreta en el modelo que pretende aplicar el próximo año a través de las deducciones fiscales, que ya tendrían efecto en la declaración de la renta que se efectúe en 2023. "Es la vía de las deducciones fiscales, a temas concretos y personas concretas, a las rentas por debajo de 45.000 euros".

El Gobierno regional considera que las medidas fiscales anunciadas por el Ejecutivo central refuerzan la posición del Gobierno asturiano y "engranan a la perfección" con las ayudas directas y deducciones anunciadas por el presidente Adrián Barbón en el Debate de Orientación Política", aseguró la portavoz del Ejecutivo, Melania Álvarez, tras el Consejo de Gobierno. Álvarez afirmó que las medidas del Gobierno central son positivas porque se tratan de modelos de "de justicia social, selectivas y quirúrgicas no generalizadas para que pague más quien más tiene".

Insistió en que "no modifican en absoluto el planteamiento de las propuestas del Gobierno asturiano en sus negociaciones presupuestarias".