La dilatada experiencia profesional de Loreto Ordoñez Solís ha sido reconocida por los Premios Ingeniero del Año en Asturias en su edición 2022, que se entregaron ayer en el Real Club Astur de Regatas de Gijón. La ingeniera, actual consejera delegada de ENGIE España, recibe este reconocimiento por un recorrido profesional “admirable” según el fallo del jurado, contando con más de 25 años de carrera en el sector energético.

Ingeniera de Minas por la Universidad de Oviedo, contando con un Máster en Combustión y Energía en la Universidad de Leeds (Reino Unido) y un MBA en el IESE, Ordóñez acumula un extenso conocimiento a la hora de abordar con rigor y éxito los grandes retos del sector energético y de la transición ecológica. La premiada ha visto evolucionar el sector en primera fila, ocupando diversos cargos directivos a nivel nacional e internacional tanto en el Grupo ENGIE como en otras empresas relevantes del mundo de la energía.

Además de liderar desde el año 2011 ENGIE en España, Ordoñez cuenta con una amplia experiencia en consejos de administración de diversas compañías. Así, es en la actualidad consejera dominical de Exolum (antigua CLH) y consejera independiente en Gestamp. Asimismo, desarrolla otras actividades de gran impacto sectorial como presidenta de la Asociación de Amistad Hispanofrancesa Diálogo, consejera de comercio exterior del gobierno francés, vicepresidenta de la Cámara de Comercio de Bélgica y Luxemburgo, miembro del comité de dirección del Círculo de Empresarios y miembro de la Junta Directiva de la Cámara de Comercio de Francia en España. Adicionalmente, es miembro del Consejo Empresarial Español para el Desarrollo Sostenible (Forética), del Consejo Estratégico Mujer e Ingeniería (Real Academia de Ingeniería) y Caballero de la Orden de Mérito del Gobierno Francés.

La ingeniera galardonada gestiona en su día a día el reto que supone un radical cambio de paradigma radical en la industria energética, que prioriza hoy sin timidez la generación de electricidad a partir de fuentes renovables, más sostenibles, más verdes y más eficientes. La respuesta a las actuales crisis globales (post pandemia, guerra de Ucrania, reto del cambio climático) pasan por una producción de energía más limpia, más autónoma y local. En este sentido, Loreto Ordoñez ha señalado que “es un gran honor recibir este premio que reconoce el trabajo que desde ENGIE hacemos para contribuir a un futuro más sostenible y neutro en carbono, basado tanto en la descarbonización de nuestra propia producción de energía como en aportar soluciones industriales sostenibles a nuestros clientes”.

El objetivo de los premios al Mejor Ingeniero del Año en Asturias que otorga la Escuela Politécnica de Ingeniería de Gijón de la Universidad de Oviedo, Sacyr-Flúor y la Fundación Caja Rural de Asturias, es reconocer a profesionales de brillante recorrido en el mundo de la ingeniería que bien sean de origen asturiano o que lleven a cabo una actividad profesional relevante y vinculada al Principado de Asturias en el ámbito de la ingeniería. Loreto Ordoñez representa de forma excelente el espíritu de estos premios gracias a muchos años de implicación, profesionalidad y buen hacer en el sector energético.

El Grupo francés ENGIE tiene prácticamente dos siglos de historia, está presente en más de cincuenta países y tiene amplia experiencia y actividad en el sector eléctrico, gasista y de servicios de ingeniería e industriales en el entorno de la energía, contando con una enorme capacidad de cambio y adaptación. ENGIE en España es el sexto agente generador de electricidad, gestionando una cartera de 2 GW de ciclos combinados de gas, 1.6 GW renovables (eólicos, fotovoltaicos y minihidráulicos), diversas plantas de cogeneración y redes locales urbanas de calor y frio. La empresa cuenta con servicios de ingeniería, desarrollo, construcción y operación de soluciones industriales a medida para hacer realidad la transición energética en sus clientes. ENGIE en España está formada por un equipo de 1.800 profesionales muy comprometidos a construir una sociedad más neutra en emisiones de CO2 y hace de la sostenibilidad y del cuidado de las regiones, las personas y el planeta su razón de ser. La estrategia de los próximos años, abanderada por la ingeniera premiada, tiene como prioridad aumentar muy significativamente el negocio renovable de ENGIE en España, para lo que dispone de una amplia cartera de proyectos en desarrollo.

El recibimiento de este galardón coincide con un momento en el que el sector se encuentra en un proceso de auténtica revolución y transformación. El cambio de paradigma hacia las energías renovables que ya quedó definido como gran respuesta al problema del cambio climático tras los Acuerdos de Paris en 2015 y los Planes Nacionales de Energia y Clima de 2019 se ha visto acelerado por la pandemia y la respuesta a la guerra de Ucrania y Rusia. La inestabilidad geopolítica impacta directamente sobre la producción y consumo de energía y al mismo tiempo abre una enorme oportunidad para impulsar la penetración de las energías verdes y ganar tanto en competitividad como en autonomía energética. De ahí la necesidad de acelerar en penetración de energías renovables, tanto en inversiones y puesta en marcha de activos por parte de las empresas como en simplificar y dinamizar los procesos de tramitación por parte de la Administración.

El camino de Loreto Ordóñez en el sector energético se inició con una elección, la de optar por una Ingeniería con la especialización en Minas, un área intrínsecamente vinculada a Asturias. La premiada reconoce que la orientación le viene desde que era muy joven y reconoce la influencia que tuvo en esta elección su origen ovetense y el entorno de una ciudad eminentemente industrial. Esta vocación de juventud se fortaleció al conocer la capacidad transformadora de la ingeniería, que desde un lugar habitualmente silencioso mejora los entornos que nos rodean con mucho rigor e implicación, aportando una profesionalidad y un tesón incansables.

Durante la entrega de premios, Ordoñez ha querido agradecer a aquellas personas que la han acompañado en este camino: “A lo largo de mi vida me he cruzado con muchas personas, muy buenos compañeros de viaje, que han sido una fuente de inspiración y de apoyo en mi carrera profesional y cuya confianza en mí me ha permitido avanzar constantemente y con paso firme. Y todos ellos han coincidido en una afirmación: hay que perseguir nuestras metas”.