Raquel Sánchez: "La alta velocidad ya es una realidad en Asturias, faltan pequeñas obras"

"La alta velocidad ya es una realidad en Asturias", subrayó ayer la ministra de Transporte, Movilidad y Agenda Urbana, Raquel Sánchez, tras participar en el primer viaje de un tren electrificado por la Variante de Pajares. El convoy, en el que viajaron cerca de 200 personas, cubrió los 50 kilómetros que separan La Robla (León), de Campomanes, en Lena, en 20 minutos exactos, a 160 kilómetros por hora, aunque alcanzó durante unos segundos un pico de 162 kilómetros por hora.

La Ministra aseguró que en "unos pocos meses" comenzará la circulación comercial por la Variante, pero no quiso dar por seguro cuándo. "Será en los próximos meses. Nos gustaría que fuera en mayo, intentaremos que sea así. Todo lo que podamos anticipar lo haremos, pero tenemos que acabar pequeñas obras en los túneles y algunas exteriores, y trabajar en las últimas pruebas de circulación y en la formación de maquinistas para garantizar las máximas condiciones de seguridad. No se puede ir con prisas para adelantar una, dos o tres semanas", subrayó Sánchez.

El presidente del Gobierno del Principado, Adrián Barbón, sí dio por hecho de que la Variante abrirá en mayo de 2023. Calificó el viaje de ayer de "histórico", al realizarse con un tren convencional, idéntico a los comerciales, y expresó su convicción de que la llegada de la alta velocidad supondrá una "revolución" para Asturias.

Raquel Sánchez resaltó que el viaje de ayer por la Variante supuso un "hito para Asturias y para el conjunto de España". Recordó que el 20 de septiembre de 2020 participó en el primer viaje en pruebas entre La Robla y Campomanes y destacó que se ha dado un paso más hacia la finalización de la obra de la Variante, al realizarse el recorrido con la línea ya electrificada.

"Después de 18 años de larga espera nos quedan solo unos poco meses, unas pequeñas obras, pero podemos decir que la alta velocidad ya es una realidad en Asturias", subrayó la Ministra, que añadió que el objetivo del futuro servicio será "favorecer el bienestar, las condiciones de vida y las posibilidades de proyección del Principado".

"Creo que no me equivoco si afirmo que se trata mayor obra de ingeniería que hemos realizado en España, y de las mayores obras de ingeniería en el ámbito ferroviario, lo que habla muy bien de nosotros, de los que hacemos desde Adif, y de las empresas que han participado en un proyecto de una dimensión espectacular", destacó la titular de Transportes.

Subrayó el gasto realizado en la Variante, 3.800 millones de euros, supone la respuesta a una "reivindicación histórica" de Asturias; permitirá "acercarla más al resto de las regiones, y hará posible hará posible viajar de Oviedo a Madrid en 2 horas 43 minutos". Aprovechó para alabar al tren y calificarlo como "el modo de transporte más sostenible, cómodo, fiable y seguro", además del más "sostenible, limpio y eficiente".

Incidió en que la inversión realizada en la Variante supone "una muestra más del esfuerzo inversor en Asturias de este Ministerio". Resaltó que hace solo unos días se inauguraba otra obra impulsada por su departamento, la segunda calzada del tramo Salas-El Regueirón de la Autovía del Suroccidente (A-63). "Seguimos sumando cumplimiento de objetivos y seguiremos abordando proyectos e invirtiendo en Asturias", prometió la ministra.

En este sentido, destacó que el proyecto de Presupuestos Generales del Estado para 2023 prevé una inversión en Asturias de 509 millones, lo que supone "la cifra más elevada de los últimos 12 años", apuntó. "Somos conocedores de las necesidades de Asturias y de la importancia social que tienen estas inversiones, pero sobre todo el ferrocarril", indicó la Ministra, que recordó que de la inversión prevista en las cuentas del año próximo para Asturias 204 millones son para obras relacionadas con el ferrocarril. En este punto, hizo un "llamamiento a la responsabilidad", dirigido "a todas las fuerzas políticas" para aprobar los presupuestos para el año próximo.

Sánchez se refirió asimismo a las obras pendientes en el municipio leonés de San Andrés del Rabanedo, entre las que destacan las del puente de Trobajo del Camino, que debe ser demolido porque no tiene suficiente altura ni anchura para una línea de alta velocidad. La Ministra subrayó que las obras que se ejecuten en ese punto "no afectarán a la circulación de los trenes de alta velocidad, a las operaciones comerciales del AVE". Una plataforma vecinal se opone a los planes de Adif para la línea León-Asturias de alta velocidad y exigen su soterramiento, algo que descarta rotundamente el administrador ferroviario. Varios integrantes de ese colectivo, portando carteles de protesta, protagonizaron ayer una pitada contra Adif en La Robla. Hasta que el puente de Trobajo no sea demolido y reconstruido el trayecto entre León y La Robla no podrá ser homologado como de alta velocidad. Adif estima que la obra del puente no estará lista, al menos, hasta mayo de 2024.

Adrián Barbón también calificó la jornada de ayer de "histórica". Recordó los incontables "debates y disquisiciones" que rodearon a la Variante, que parecía "condenada a un continuo aplazamiento" y a una "doble maldición, geológica y política". "No hay otra infraestructura de comunicaciones en España que haya concitado tantos afanes. Es una demanda histórica y supondrá el fin del aislamiento de Asturias", insistió el presidente del Principado, que auguró un "cambio de paradigma".

En su opinión, el AVE "revolucionará nuestra forma de relacionarnos con el resto de España. Toca hablar de las posibilidades del Corredor Atlántico, del impacto en la actividad industrial, de las repercusiones en los puertos de Avilés y Gijón y de la nueva dimensión turística", añadió.

El viaje de ayer entre La Robla y Campomanes se realizó en un Talgo S-730 de ancho variable y altas prestaciones: alcanza los 250 kilómetros por hora en ancho europeo, 220 en ancho ibérico y 180 con el motor diésel. Es el mismo tren que realiza pruebas de circulación desde hace unos días en la Variante. El convoy partió del Puesto de Adelantamiento y Estacionamiento de Trenes (PAET) de la localidad leonesa a las 11.45 horas y llegó al lugar en el que se ubica el cambiador de anchos de Campomanes a las 12.05 horas.

Tres maquinistas asturianos

En el tren viajaron tres maquinistas de Renfe: el gijonés Juan Carlos González y los ovetenses Luis Quirós y José Ramón Fernández. Fue este último quien tomó los mandos del convoy durante todo el recorrido. Aseguró sentirse por ello "muy orgulloso" y "emocionado". Explicó que suma cuarenta años como conductor de tren. "Soy asturiano y esto es algo histórico para nosotros", comentó.

Los conductores explicaron que en un viaje "normal" irían en el convoy solo dos conductores, pero en el de ayer, al ser "especial", fueron tres. Conocen al dedillo el modelo utilizado: suman cientos de kilómetros manejándolo. Señalaron que el Talgo S-730 suele utilizarse durante las primeras pruebas del sistema eléctrico en las líneas de alta velocidad por su versatilidad. No solo tiene eje de ancho variable, sino que cuenta con un motor diésel, que se puede utilizar "sin problema" si surge algún problema en el sistema eléctrico.

El trayecto se realizó ayer a 160 kilómetros por hora porque esa es la velocidad máxima permitida en la Variante, de momento. Será por poco tiempo: en los próximos días comenzarán nuevos ensayos para homologar la línea para velocidades de hasta 200 kilómetros por hora. Pero habrá más: en las próximas semanas se realizarán pruebas "para velocidad máxima", que en el caso de la Variante será de 275 kilómetros por hora, aunque Adif, al que compete establecer las velocidades máximas, mantiene que, al menos en un primer momento, se cubrirá el trayecto entre La Robla y Campomanes a una media de 200 kilómetros por hora; esto es, en 15 minutos, y a un máximo de 250 kilómetros por hora en algunos puntos.

En él Talgo S-730 viajaron ayer, además de Raquel Sánchez y Adrián Barbón, la delegada del Gobierno en Asturias, Delia Losa; la delegada territorial de León, Ester Muñoz; los diputados autonómicos René Suárez y Gimena Llamedo (PSOE), Álvaro Queipo y Javier Brea (PP), y Ángela Vallina (IU); el diputado nacional socialista Roberto García Morís; el senador Francisco Blanco, también del PSOE, la alcaldesa de Lena, Gemma Álvarez, y varios colegas más, entre ellos los de León, José Antonio Díez, y La Robla, Santiago Dorado; el consejero de Medio Rural, Alejandro Calvo; y el viceconsejero de Infraestructuras, Jorge García.

La representación de Adif estuvo encabezada por su presidenta, María Luisa Domínguez, mientras que por parte de Renfe no pudo acudir su presidente, Isaías Táboas, pero sí asistieron el director general de Operaciones, José Luis Cachafeiro, y los delegados territoriales de la operadora pública en León, Teodomiro González, y Asturias, Mariano Santiso.

El ámbito empresarial estuvo representado por la presidenta de la Federación Asturiana de Empresarios (FADE), María Calvo, y los máximos dirigentes de las Cámaras de Comercio de Oviedo, Carlos Paniceres, y Gijón, Félix Baragaño. Por parte de los sindicatos no faltaron a la cita Javier Fernández Lanero y Luis Blanco (UGT) y José Manuel Zapico y Gerardo Argüelles (CC OO).