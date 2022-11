Barbón, sobre la ley del “solo sí es sí”: “Hay que buscar una salida a este embrollo”

El presidente del Principado, el socialista Adrián Barbón, ha insistido en la necesidad de reformar la ley del “solo sí es sí”, tras la aparición de sentencias en las que se rebajan las condenas de agresores sexuales respecto a las que obtendría con la anterior legislación. Tal y como ya aseguró ayer, Barbón instó a “rectificar de inmediato”, porque es lo lógico cuando “a la hora de aplicar una legislación se consiguen resultados no deseados”. “Hay que buscar una salida a este embrollo”, ha dicho.

Barbón indicó que “está claro” que esos efectos indeseados “no eran los que se perseguían cuando se elaboró la norma, sino que se buscaba unificar el delito, hacerlo más gravoso y garantizar el consentimiento libre”. Pero llegados a este punto, ha dicho, lo urgente es una “rectificación”. “Es mi posición, no la oculto y me da igual lo que opinen otros”, ha dicho.

Respecto a si las sentencias polémicas pueden deberse a una incorrecta interpretación por parte de los jueces, Barbón ha dicho que “como licenciado en Derecho y profundo defensor de la Constitución creo en la separación de poderes, y cuando hay una aplicación legal que no es la deseada no se puede salir atacando a los jueces”. “Flaco favor hacemos a la separación de poderes”, ha señalado, “con independencia de que haya sentencias que me gustan más o menos”.

Eso sí, el Presidente asturiano señaló que es necesario ofrecer formación en materia de igualdad de género a todos los actores judiciales. Y también afirmó que no tiene la impresión de que el Consejo General del Poder Judicial ya hubiese advertido de estos efectos, “porque lo que he leído se refería a las penas máximas, y no a las mínimas”.