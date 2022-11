La consejería de Medio Rural y Cohesión Territorial pondrá "todos los recursos disponibles" para "salvar" las poblaciones de salmónidos en Asturias, pero el titular del área, Alejandro Calvo, recalcó que tiene la obligación de "marcar criterios de interés general" por encima de "visiones parciales". En respuesta al diputado del PP Javier Brea, que denunció que a su juicio no hay "suficiente conciencia" por parte del Principado ante este problema, Calvo manifestó que "no se puede esperar" otra cosa que "poner todos los recursos" y recalcó que el trabajo desarrollado por Asturias en este campo ha sido "ejemplo" nacional. Y admitiendo que las decisiones que se toman sobre la especie "no son cómodas ni fáciles", resaltó las labores de repoblación. Brea, por su parte, denunció la "falta de conciencia" del Ejecutivo ante este problema.

En la comisión del área, también intervino el portavoz de Foro, Adrián Pumares, quien reclamó al Principado "mayor interés y compromiso presupuestario" con las infraestructuras del Occidente asturiano.