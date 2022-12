El presidente del Colegio de Médicos de Asturias, Luis Antuña, reclamó ayer al presidente del Principado que cuente con los profesionales de la medicina a la hora de buscar soluciones para los problemas de la sanidad pública regional. "He trasladado al presidente la preocupación de los médicos por la situación de la sanidad asturiana, que seguramente comparte con nosotros. Y también le he recordado que la Administración sanitaria tiene el deber de contar con los médicos para buscar soluciones. Nos ponemos a su disposición", explicó el doctor Antuña tras el encuentro mantenido con Adrián Barbón en la sede de Presidencia.

Luis Antuña apeló a "un pacto de todos los grupos políticos de la Junta para buscar soluciones" a las dificultades que afronta el sistema sanitario, empezando por la escasez de médicos: "Hacen falta reformas. Quizá no sea este el momento político más adecuado, en el tramo final de la legislatura. Pero no me cabe ninguna duda de que en el inicio de la próxima legislatura hay que alcanzar acuerdos de calado para reformar nuestro sistema sanitario público. La Administración sanitaria asturiana tiene que ser competitiva a la hora de incorporar y fidelizar a sus médicos. Hay que converger con Europa".

Acerca de las movilizaciones del personal sanitario que se están registrando en otras comunidades autónomas, el presidente de los médicos indicó: "La Atención Primaria está tan estresada en Asturias como en el resto de las comunidades y debemos buscar soluciones para esta situación". Luis Antuña quiso subrayar que "no comparto el mensaje de que la Atención Primaria no funciona". Y añadió: "Los médicos de familia están dándolo todo para sacar adelante a sus pacientes. Ellos son los médicos más próximos a sus pacientes y los que más interés tienen en solucionar sus problemas. Están ahí y van a seguir estando. Pero tenemos un problema: no hay médicos suficientes para todos los dispositivos que están en funcionamiento. Y eso repercute en la capacidad de resolución de los médicos de Atención Primaria. Intentaremos aportar lo que esté en nuestra mano para dar soluciones a este problema".

Desde su condición de jefe del servicio de Urgencias del Hospital Universitario Central de Asturias (HUCA), Luis Antuña refrendó la información publicada por este periódico el pasado día 6: "Seguimos viendo un incremento de las urgencias con relación al periodo anterior a la pandemia. Es una búsqueda de soluciones por parte de los ciudadanos a sus problemas de salud: es normal que recurran a los distintos dispositivos".

Coordinación frente al cáncer infantil. La Consejería de Salud ha sacado a información pública el proyecto de decreto por el que se regulan el Comité Autonómico de Coordinación Asistencial del Cáncer Infantil y de la Adolescencia del Principado y la Unidad de Referencia para la Atención al Cáncer Infantil y de la Adolescencia en Asturias.