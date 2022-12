La digitalización ya no es una opción y se ha convertido en un componente más para el desarrollo de las empresas, sea cual sea su tamaño o tipo de actividad. En estos momentos la mayor parte de las pequeñas y medianas compañías apuestan por la digitalización. El 70% de las pymes se plantea invertir en digitalización en los próximos tres años, según indica el estudio ‘La Pyme española en 2022: retos y aspiraciones digitales" desarrollado por BeeDIGITAL. Las pymes esperan destinar entre 1.000 y 3.000 euros anuales a la digitalización. Uno de los principales objetivos es incrementar su presencia en Internet y llegar a un mayor número de clientes.

Las pymes también quieren digitalizarse para protegerse mejor de los ciberataques, mejorar la atención a sus clientes y ofrecer nuevos canales de comunicación con la empresa. La página web y las redes sociales forman parte de ese marketing digital que avanza imparable.

Las Pymes necesitan sumarse al ecosistema digital

Con este panorama lo lógico sería esperar que todo ese gran entramado de Pymes tuviera como prioridad contar con un buen marketing digital, gestionado por especialistas. No es así. Más del 50% de las empresas que tienen página web no la tienen actualizada. A ello se añade que el 13% de las Pymes no disponen de página web y el 86% de estas empresas lleva más de 6 meses sin publicar en redes sociales. Los datos contrastan con algunos de los principales problemas con los que se encuentran las empresas. Entre ellos destacan la pugna por conseguir nuevos clientes, incrementar las ventas y ser más eficientes.

El acierto de confiar en especialistas en marketing digital

Lograr un buen posicionamiento y triunfar en el ecosistema digital es un asunto que debe dejarse en manos de profesionales, que conocen bien los entresijos de la red y saben como acometer esta compleja tarea. En Asturias destaca DigitAlvar, una empresa de marketing digital fundada por José Alvargonzález Fernández, que tras varios años trabajando en diferentes agencias y empresas se dio cuenta de que había cosas que debían transformarse. “La magia y la gracia del marketing digital es que sea accesible para todos los usuarios y las empresas", indica José Alvargonzález.

Acompañar y ayudar a las Pymes

Las grandes consultoras y agencias de marketing se aprovechan de una necesidad y ponen precios muy altos que muchas pequeñas y medianas empresas no pueden abonar, haciendo cada vez más grande la brecha entre este tipo de empresas”, asegura el empresario. DigitAlvar destaca además de por unos esmerados servicios de marketing digital, por la gran ayuda que presta a las Pymes, base del tejido industrial asturiano.

“Tenemos que apoyarlas para que crezcan y beneficiar de esta manera a toda la sociedad”, señala Alvargonzález. DigitAlvar abarca campos como la gestión de redes sociales, el diseño de páginas web, analítica web o envío de newsletters.

Áreas de trabajo

Posicionamiento SEO. En DigitAlvar ayudan a mejorar el posicionamiento de tu web en los buscadores. Optimizan tu site, tu contenido y realizan una estrategia completa, el punto fuerte de su agencia de marketing digital.

Diseño web. Diseño de páginas web modernas, con usabilidad web y la mejor experiencia de usuario posible. Webs corporativas y tiendas online 100% personalizadas, ese es el secreto de nuestra agencia de marketing online.

Email Marketing. Mantén una conversación con tus usuarios. Ideal para campañas específicas y compartir noticias. Refuerza tu imagen de marca. En nuestra agencia de marketing digital te ayudamos a trabajar tu base de datos.

Campañas bien planificadas

Publicidad digital. Creación y gestión de campañas. Realizamos una segmentación profunda. Impacta a tu público objetivo de manera efectiva y clara. Hemos creado miles de campañas en nuestra agencia de marketing digital.

Redes sociales. Manejamos tus perfiles sociales y creamos una comunidad. Tus seguidores son tus potenciales clientes, aprovéchalo. Cuida de ellos y genera reconocimiento de marca con la experiencia de nuestra agencia de marketing online.

Analítica. En marketing digital se puede medir todo, y esa es la única forma de mejorar el trabajo. Conoce el comportamiento de tus usuarios. Un punto al que sabemos sacar partido en nuestra agencia de marketing online.