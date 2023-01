El portavoz parlamentario y candidato de Foro Asturias a la Presidencia del Principado, Adrián Pumares, ha denunciado “la discriminación a la que el Gobierno de España, con la complicidad de Adrián Barbón, pretende someter a los asturianos, cambiando la definición de AVE para esconder que éste no llegará al Principado de Asturias”. Pumares considera que se está realizando “una estafa a los asturianos”, por lo que reclama a Pedro Sánchez y a Adrián Barbón que “el AVE llegue a Asturias en las mismas condiciones que al resto de España”. “Pido que traten a los asturianos con respeto y no nos mientan: no buscamos ser más que nadie, pero tampoco toleraremos ser menos que los demás”, ha apuntado.

A juicio del candidato autonómico de Foro, el PSOE busca “fotografías y titulares de prensa”, y ha reprochado a los socialistas que “centren todos sus esfuerzos en inaugurar la Variante de Pajares antes de las elecciones de mayo, aun a costa de ofrecer a los asturianos trenes de segunda categoría”. Ha arremetido también contra la pretensión de Adif de cortar el tráfico ferroviario ocasionalmente entre Lena y Oviedo para la reforma de las vías en ese tramo. “¿Qué imagen se llevarán todas las personas que, abierta por fin la Variante de Pajares, se decidan a visitarnos por primera vez y, una vez lleguen a Campomanes, tengan que bajarse del tren y tomar un autobús para ir hasta Oviedo, y de nuevo un tren para llegar a Gijón?”, se preguntó el diputado forista. Considera, por ello que, “es insultante que mientras Barbón nos pretende vender que promocionará en la Feria Internacional de Turismo, FITUR, el potencial turístico de la variante de Pajares, sus jefes de Madrid vayan a cortar el tráfico ferroviario en Asturias durante 200 fines de semana, obligándonos a tener que coger el ALSA para ir de Lena a Oviedo”. Respecto al aviso de Barbón de que no aceptará interrupciones en el tráfico ferroviario por las obras en las vías entre Oviedo y Pola de Lena, Pumares cree que es “un paripé ante la chapuza que pretende perpetrar en el Principado el Ministerio de Transportes”. En este sentido, se preguntó para qué sirve la comisión bilateral que ambos gobiernos mantienen si el Principado no estaba informado de esos planes. “Cortar el tráfico ferroviario en Asturias durante 200 fines de semana es la solución barata y simple para una comunidad autónoma a la que los Gobiernos de Madrid consideran de segunda”, y reclamó que “las obras en la vía deben hacerse sin sacrificar la circulación ferroviaria, y para ello lo que se necesitan son recursos y voluntad política”.