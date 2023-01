El programa que guía a jóvenes en su salto laboral llega a 150 mentores y entra en FP

El programa de mentoring de la asociación Compromiso Asturias XXI crece cada año más y ya van quince ediciones. Este curso, según anunciaron ayer responsables del colectivo, hay 62 estudiantes y 150 mentores. Son más profesionales de empresa que nunca y 25 más que en 2021. Además, por primera vez, este programa, que ofrece asesoramiento a los jóvenes en su salto al mercado laboral poniéndoles en contacto con expertos del sector privado, se abre a la Formación Profesional, con dos estudiantes. "Nos parece fundamental incorporar la FP y darle la importancia que se merece. Este año haremos un piloto, con la intención de sumar más alumnos en siguientes ediciones", expresaron Eduardo Sánchez Morrondo y Reyes Ceñal, presidente y directora, respectivamente, de la asociación.

Sánchez Morrondo abrió ayer, en la sede ovetense de Caja Rural de Asturias, la presentación del nuevo plan de mentoring, que, según defendió, es "un programa único en España organizado por la sociedad civil, que cumple quince años batiendo récords". "Por él han pasado más de 500 jóvenes y eso nos llena de orgullo. Esos jóvenes están hoy en el mundo laboral e incluso algunos ya trabajan como mentores", añadió el presidente de Compromiso Asturias XXI, que estuvo respaldado por representantes de las empresas Caja Rural, Eulen Flexiplan, Ontier, TotalEnergies, Chemours y el Grupo Eulen.

La edición de este curso ya está en marcha y los 62 estudiantes de último año de grado esperan encontrar en el mentoring una "guía" para su futuro, las "respuesta" a las múltiples dudas que ahora afloran y alguna oportunidad laboral. "Mi hermana participó en el programa y aprendió mucho. En la universidad tenemos pocos profesores que hayan estado en una empresa, así que valoro mucho poder entrar en contacto con profesionales que en su día estuvieron en la misma posición que estoy yo", expresó Lucía Zazua, de 21 años y estudiante de ADE.

Pablo de las Heras Echevarría, de 21 años y en cuarto de Ingeniería Industrial, conoció el programa de mentoring a través un correo electrónico de la Universidad de Oviedo y del boca a boca de otros estudiantes. "Tengo ahora una mayor incertidumbre que cuando tuve que decidir qué carrera estudiar. Espero que mi mentor me ayude a conocer mejor el mundo laboral, que me asesore sobre las ofertas formativas que existen, que me aconseje sobre si debo salir de Asturias o no...", comentó.

Carlota Bécares, de 21 años y alumna de Pedagogía, es otra de las "mentees" de este año. "Una profesora nos soltó la idea en clase; me puse a buscar información y aquí estoy. En la universidad nos dan contenidos técnicos, pero nos falta ponerlos en práctica. Cierto es que tenemos un período de prácticas, pero ahí no tenemos a personas que nos guíen tan de cerca como en este programa", opinó. A Bécares le gustaría enfocar su carrera laboral hacia el ámbito de los recursos humanos. "En pedagogía siempre se tira a la parte educativa o social, pero también existe esta otra salida, muy desconocida y espero que a través de Compromiso Asturias XXI se me abran puertas", añadió.

La cartera de mentores es este 2023 más grande que nunca. El despacho de abogados Ontier es una de las últimas incorporaciones. "Los mentores –avanzó el director de la zona norte, Carlos Ranera– no serán una persona, sino un equipo, con el fin de mostrar todas las áreas de nuestra empresa". Porque hoy en día, advirtió Ranera, "ya no sirve ser un excelente profesional en una determinada área". "El cliente no quiere hablar con dos o tres especialistas diferentes, quiere que les resolvamos el problema", puntualizó. En este sentido, Ranera señaló que en la abogacía cada vez más se demandan "otras habilidades", al margen de la formación básica, como "saber de gestión financiera, saber gestionar equipos, tener empatía...".

En TotalEnergies, según su presidente, Javier Sáenz de Jubera, están "encantados" de participar en el mentoring. "Asesoramos a los jóvenes, pero nosotros también aprendemos. Nos ayuda a estar en contacto con los universitarios", comentó Sáenz de Jubera, que es precisamente mentor. Para el máximo responsable de la empresa eléctrica, lo que más marcará a los jóvenes en su futuro profesional será "la capacidad que tengan de ponerse en las zapatillas del otro". En su intervención, Dimas García, jefe regional en Eulen Flexiplan, se dirigió directamente a los estudiantes: "Os animo a que saquéis lo mejor de vosotros mismos y de los mentores. Esto os abrirá las puertas a las primeras entrevistas de trabajo. Es el clic que os permitirá acceder al mundo laboral".

Según José Antonio Olay, responsable en Asturias de Chemours, en el programa de mentoring de Compromiso Asturias XXI "ganamos todas las partes". La empresa y los estudiantes. Al igual que otras compañías, Chemours ofrecerá este año talleres complementarios en los que pondrán el foco, por ejemplo, en las llamadas habilidades blandas. "El conocimiento técnico se presupone, pero esas otras habilidades son más difíciles de adquirir y hay que entrenarlas", expresó. Hoy en día, insistió, "es muy importante tener capacidad de adaptación y resilencia y, sobre todo, saber inglés". "No vale hablar un poco de inglés, hay que saber negociar y transmitir ideas a través de ese idioma", avisó.

Por su parte, Tamara Campa, responsable de recursos humanos de Caja Rural, subrayó que el mayor valor de una empresa es su capital humano y el reto es "mantenerlo". Campa animó a los jóvenes a ser "proactivos": "No tengáis miedo a dejar un currículo, porque os estamos buscando". En representación del Rectorado de la Universidad de Oviedo, Ana Suárez, directora del área de Empleabilidad, agradeció a Compromiso la puesta en marcha un año más de "una iniciativa que tiene mucho interés para los estudiantes y que refuerza el vínculo entre la Universidad y las empresas".