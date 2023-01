"Ahora mismo, un grupo de progres se está inventando el bable en Asturias y nadie va a la cárcel, se les da millones de euros", afirmó Toni Cantó, en su monólogo televisivo del canal 7NN, el pasado sábado 21 de enero, y en su cuenta de Twitter. Durante su intervención también criticó la forma de vestir del Presidente del Principado. Mostrando una fotografía de Adrián Barbón espetó: "A su presidente habría que encerrarlo por ese ‘outfit’ que lleva". También disparó contra el euskera, diciendo que "los vascos son más prácticos y como solo tenían un puñado de palabras, cogen españolas, le añaden una terminación de las suyas y ya estaría". "Y la que me cayó a mí con la Oficina del Español, que lo mío al menos era un idioma de verdad", se defendió. Los zascas contra Toni Cantó no se hicieron esperar y desde Asturias: "Busca ‘babayu’ en el diccionario" o "También tu recibiste una pasta por inventarte un puestín y no entras en prisión, caradura".