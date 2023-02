Asturias, la receta antiestrés para el viajero británico

"¿Cuándo es el verdadero momento en el que te relajas en vacaciones? Bienvenido al mundo libre de estrés", titula el diario británico "Daily Mail" en un reportaje sobre lugares que cumplen tal requisito. Y resulta que la plaza de la Catedral de Oviedo es uno de ellos. Este rincón de la capital asturiana se cuela entre las sugerencias del periodista para relajarse por la que llama la "España secreta".

Pero no es esta la única referencia en la prensa británica a las maravillas asturianas. Comida, paisaje e historia protagonizan diversos reportajes de unos meses para acá tanto en el "Daily" como en el "The Sunday Times".

Pese al "Brexit", Gran Bretaña no puede dejar de mirar a Europa y, concretamente, a Asturias, un "destino vacacional nada ordinario", explican en otro reportaje en el que se describe la región como un paraíso con "exhuberante costa verde, paisajes espectaculares, pueblos tranquilos y acantilados escarpados". Los reporteros no han dejado rincón por visitar: Ponga, Somiedo, Las Ubiñas, Oscos-Eo, Villaviciosa, Redes, Gijón, Avilés, la "elegante" catedral de Oviedo, las casas indianas... Se fijan en nuestros quesos y que tenemos la mayor concentración de variedades de España; también avisan de que hay restaurantes Michelin. Cómo no, los osos ocupan un destacado lugar en estas crónicas llamadas a llenar de viajeros británicos la región, ahora además que hay vuelos directos. "The Sunday Times" posa la vista en Somiedo, uno "de los mejores lugares" para contemplar los animales en libertad.

Y los asturianos yéndose fuera. ¿Por qué será?