Formar a desempleados para que sean cuidadores, la propuesta social del PP

El candidato del PP a la presidencia del Principado, Diego Canga, planteó ayer reforzar el número de cuidadores personales con trabajadores que procedan de las listas del paro y reciban formación específica. «En Asturias hay una bolsa 64.000 parados y solo 13 asistentes personales. Este problema no va a desaparecer, ya que está aumentado el número de personas que necesita cuidados. Evidentemente no puede ir cualquiera, hace falta una cierta cualificación», propuso Canga, junto a la diputada Reyes Fernández Hurlé, en la presentación de las primeras iniciativas de políticas sociales del PP asturiano de cara a las elecciones autonómicas. «Vamos a entrar a fondo en las políticas sociales con buena gestión», comprometió el cabeza de lista popular. «Tenemos esa bolsa de parados y una necesidad evidente. La tendencia de un buen gestor es tratar de casar ambas cosas», esgrimió Diego Canga, quien señaló que «trece cuidadores personales es una cifra claramente insuficiente. En el País Vasco hay 6.404 y en Castilla y León hay 2.018».

El candidato del PP a la presidencia autonómica también anunció una segunda iniciativa que llevará en su programa electoral, para dar una mayor visibilidad y relevancia al ámbito de la discapacidad. «Si los asturianos me eligen, nombraré en Presidencia a una persona, que dependa directamente de mí, experta en discapacidad que nos pueda ayudar a redactar normas sobre discapacidad», avanzó Canga. El candidato puso de ejemplo su experiencia personal cuando, trabajando en el área de Transportes de la Unión Europea, se redactaron las normas para adaptar el transporte aéreo a las personas con movilidad reducida. «Las redactaron las personas con discapacidad. Hoy en día hay un protocolo muy estricto, está funcionando muy bien y en eso un servidor tiene un poquito de responsabilidad», afirmó el candidato popular.

Los populares anticiparon ayer un avance de sus iniciativas en políticas sociales tras haberse reunido en las últimas semanas con diferentes entidades y asociaciones ligadas a ese ámbito como la Fundación Vinjoy, la Federación Asturiana de Mayores (FAMPA), la Asociación de Personas con lesión Medular y otras Discapacidades físicas (ASPAYM), la Asociación Asturiana de Familias con Alzheimer (ADAFA), la Asociación para la Integración de personas con Deficiencias Mentales (AGISDEM), la Asociación de Discapacitados Intelectuales Rey Aurelio y la Fundación Mar de Niebla, entre otras.

La diputada Reyes Fernández Hurlé señaló las carencias de esta legislatura en el ámbito de la consejería de Derechos Sociales. «Las cosas no se han hecho bien en un largo listado: el retraso en la valoración de la discapacidad, los problemas con el personal de la ayuda a domicilio, el ERA, los retrasos en la ayuda al alquiler o los problemas con los okupas», enumeró la parlamentaria. «No se sabe gestionar. No tiene ningún sentido que haya 4,4 millones de euros para la Residencia Mixta y se esté cayendo a cachos», puso de ejemplo Reyes Fernández Hurlé.

Los populares asturianos refrescaron algunas de las cifras y retrasos que, en su opinión, han marcado la gestión de la consejería de Derechos Sociales en esta legislatura. «La lista de espera en la valoración de la discapacidad triplica la media nacional. Hay 14.200 casos pendientes y en algunas zonas los retrasos son de hasta cuatro años», expuso Canga, que también llamó la atención sobre la lista de espera por una plaza en la red de establecimientos residenciales para mayores (ERA), que ya alcanza las 1.810 personas, mientras que para los centros de día aguardan otras 330 personas. El candidato popular a la presidencia del Principado cuestionó asimismo que a lo largo del año pasado fallecieran un total de 446 asturianos que ya tenían aprobada la ayuda para la dependencia sin recibir esa prestación: «Más de un asturiano al día», subrayó Canga, quien reprochó al presidente autonómico, Adrián Barbón, el incumplimiento de una de sus promesas electorales, la elaboración de la ley de Servicios Sociales.

Dardo a Barbón

Con las elecciones a cien días, el candidato popular lanzó ayer más de un dardo político al que será su principal contrincante político el 28-M. «Estoy de acuerdo en que se haga publicidad de Asturias, pero no estoy de acuerdo en gastar dos millones de euros en hacer publicidad en la estación de Atocha de un AVE que no llega. Dos millones de euros dan para muchos asistentes personales para gente mayor o para personas con discapacidad», afirmó el candidato del PP. Canga también pidió «poner en cuarentena lo que diga Barbón cuando se acercan las elecciones», en alusión al mensaje que lanzó el presidente en Madrid de que Asturias puede atraer población jubilada o emigrantes climáticos en los próximos años y décadas: «La gente desconfía de Barbón, incluso los votantes de centro izquierda tampoco se fían. Esos datos no coinciden con las cifras que tenemos de 25 personas que estamos perdiendo al día, según los datos del INE. Ya hemos bajado del millón de personas en Asturias y seguimos descendiendo a toda velocidad».

El PP regional ya ha designado a sus candidatos para una treintena de alcaldías

El comité electoral del PP de Asturias aprobó ayer una nueva tanda de siete candidatos para las elecciones municipales del próximo 28 de mayo. El órgano presidido por Ramón García ya ha confirmado hasta ahora los nombres de un total de 31 candidatos, entre ellos los correspondientes a los seis municipios más poblados. El cabeza de lista a la presidencia del Principado, Diego Canga, aseguró semanas atrás que el Partido Popular presentará candidaturas en los 78 municipios de la región. Los candidatos locales confirmados ayer por el comité electoral del PP fueron los siguientes: María Antonia García será la candidata al Ayuntamiento de Langreo; José Manuel Pimentao encabezará la lista del PP en San Martín del Rey Aurelio; Tomás Antuña será el número uno por Llanes; Eduardo Muñiz Cuervo, en Carreño; Alberto Morán, en Pravia; Aurelio Díaz, en Taramundi, y Roberto Bustelo, en Villanueva de Oscos. El PP asturiano logró ocho alcaldías en las elecciones municipales de 2019, quedando por detrás de IU, que sumó nueve, y del PSOE, que alcanzó 53, consolidándose como el partido hegemónico en el poder local.