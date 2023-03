Profesores de FP iniciarán un encierro el viernes: "Llevamos 30 años dando clase y ahora nos piden una carrera para seguir trabajando"

Rozan todos los 60 años, llevan más tres décadas dando clases, pero el próximo 31 de agosto se quedarán "en la calle". Son la veintena de profesores interinos de FP afectados por el cambio de categoría profesional al carecer de la titulación universitaria que ahora requiere la Administración para seguir trabajando. Ante el "silencio" de la Consejería de Educación a su problemática, el colectivo ha decidido iniciar este viernes un encierro en el IES La Ería de Oviedo para hacer visible su "desesperación". "Esto es una agonía total. De una u otra manera, el resto de comunidades han dado una solución a docentes en nuestra misma situación. Sin embargo, aquí nos venden", denuncian.

El encierro empezará a las 19.30 horas y concluirá el domingo a última hora. "Lo hacemos así, porque no queremos perjudicar a nuestros alumnos, que ahora están en periodo de exámenes para poder iniciar las prácticas", aclara Carmen Gómez, profesora de FP en el IES Cuenca del Nalón, que hace de portavoz del colectivo afectado. Pero si este parón no funciona, están dispuestos a hacer otro indefinido.

El origen de la polémica está en la integración del profesorado de Formación Profesional en el cuerpo de Secundaria, un avance para la mayoría de docentes, pues supondrá, entre otras cosas, una sustancial mejora en sus sueldos. Esta medida beneficiará, según el departamento de Lydia Espina, a unos 300 docentes. El requisito básico para dar este paso es tener una titulación universitaria. En Asturias, sin embargo, hay una veintena de profesores interinos técnicos que carecen de dichos estudios. Para ellos, Educación ha impulsado un procedimiento especial, que da de plazo tres años (hasta el 19 de enero de 2026) para obtener el título universitario y solicitar la nueva categoría profesional. Pero, mientras tanto, estarán sin trabar.

"Yo voy a hacer 58 años. Un grado dura 4 años. O sea que me pongo en 62. Y, encima, hacer una carrera no me garantiza que a la vuelta tenga trabajo, porque para ello tiene que coincidir que saquen oposiciones", dice Carmen Gómez. Es a todas luces un sinsentido. Pero hay más: la mayoría de estos docentes acumulan más de 30 años de experiencia en FP. En concreto, Gómez, 32. "Empezamos cuando teníamos veintipico años y con la titulación que en aquel momento se requería. ¿Que es qué a partir del 1 de septiembre ya no vale? Hablan en la nueva ley de FP de los expertos. ¿Nosotros de un día para otro dejamos de serlo?", protestan. Lo que piden es que se les integre en el cuerpo a extinguir de FP, como a los que son funcionarios.

Según Gómez, la última llamada que recibieron de la directora general de Personal Docente, Eva Ledo, se produjo en enero. "Todo fueron palabras bonitas, pero todavía no hay respuesta", remata.