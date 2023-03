Saavedra: «A partir del próximo año, habrá más nuevos médicos de familia que jubilaciones»

Conchita Saavedra Rielo (Lugo, 1967) es médica de familia. Se dedicó a la urgencia hospitalaria: fue jefa de este servicio en el Hospital Valle del Nalón. En 2015, fue nombrada directora general de Planificación Sanitaria de la Consejería de Salud y, cuatro años más tarde, asumió la gerencia del Servicio de Salud del Principado (Sespa), cargo que ocupa en la actualidad. Hace dos semanas dio el salto a la política al ser elegida por el presidente regional Adrián Barbón para ocupar el número 2 de la candidatura del PSOE de Asturias a las próximas elecciones autonómicas. No está afiliada a ningún partido. Ayer, en conversación con LA NUEVA ESPAÑA, respondió a varias preguntas acerca de su nuevo rol y de la situación de la sanidad regional.

¿Por qué se mete en política?

«Porque tengo la oportunidad. Me llamó Adrián Barbón y me lo propuso. Me tomé un tiempo para pensarlo. Asumo un compromiso con una ideología a la que siempre he sido muy cercana, la socialista, y quiero trabajar por lo que creo, que es el sistema sanitario público, donde siempre estuve. Vengo a la política porque la idea que yo tengo es que la salud está en todas las políticas, no solamente en el sistema sanitario público».

Orígenes familiares.

«Vengo de una familia que es matriarcal: somos una madre y dos hijas, y siempre dentro de mi familia hubo una ideología muy cercana a la izquierda y al Partido Socialista. Mi madre siempre fue una mujer luchadora, activa e independiente. Nos ayudó a valernos por nosotras mismas y nos enseñó que todo era posible, que con esfuerzo podíamos siempre conseguir nuestros objetivos».

La escasez de médicos en Atención Primaria.

«En Asturias tenemos un número de jubilaciones activas muy alto. Más de 60 médicos de familia que, habiendo llegado a la edad de jubilación, siguen trabajando. Ahora estamos probablemente en el año de inflexión de pérdida de médicos. A partir del año que viene, esto empezará a subir, habrá más incorporaciones que jubilaciones, para estar en plena normalidad, en pleno equilibrio, en el año 2027. Este año terminan la formación MIR 42 y el año que viene, 62».

Nombramientos de gerentes de los hospitales HUCA y Cabueñes.

«Se terminó el plazo de presentación de solicitudes de las plazas el pasado día 14 y entiendo que esta semana que viene haremos la comisión de valoración y probablemente ya se conozcan. Estamos en dos concursos de igualdad, mérito y capacidad, pero valoramos, por supuesto, la experiencia en la gestión sanitaria y el conocimiento del sistema sanitario y específicamente de la propia área».

Listas de espera.

«Estamos mejorando la lista de espera de forma continua, cada mes. Ahora mismo hay una actividad igual o superior a la de 2019. En el año 2022, en Atención Primaria, entre medicina, enfermería y pediatría, hubo más de ocho millones de consultas, una cifra superior a la que teníamos antes de la crisis sanitaria».

¿Puede ser ministro el consejero de Salud de Asturias?

«Conozco a Pablo Fernández Muñiz desde hace muchos años. En los últimos tiempos hemos trabajado muchas horas juntos y confío plenamente en su experiencia, en su capacidad, en su visión, y por lo tanto entiendo que sería un buen candidato para el Ministerio de Sanidad».