El Sindicato Médico de Asturias (SIMPA) hizo ayer un llamamiento al Servicio de Salud del Principado (SESPA) para que apruebe la subida salarial a los médicos residentes que acaban el próximo mes de mayo su formación en la región, con el objetivo de que decidan quedarse en la sanidad pública de la región en vez de marchar tras concluir su etapa de prácticas remuneradas.

El secretario general de este sindicato médico, José Antonio Vidal, defendió la "imperiosa" necesidad de que estos profesionales permanezcan en Asturias a la conclusión de su proceso formativo. "El sistema necesita profesionales suficientes", advirtió Vidal, quien afirmó que en el plazo de dos semanas deberían aparecer publicadas en el Boletín Oficial del Principado (BOPA) las subidas salariales pactadas en el acuerdo para la mejora de las condiciones laborales, organizativas y retributivas de los profesionales sanitarios. "Todo lo acordado debe estar desarrollado en las próximas semanas, de lo contrario se habrá ido al garete todo lo luchado durante estos últimos meses porque son facultativos no hay sistema sanitario", planteó Vidal, quien se mostró aún más explícito al advertir de que "si no se quedan los residentes, el desastre está servido". El secretario general del SIMPA dio datos acerca de la importancia que tiene mantener a los residentes que finalizan esa etapa esta primavera. De los 178 que se encuentran en esta situación, 42 son médicos de familia, mientras que de los 139 que jubilan en Asturias a lo largo de este año, 78 son médicos de familia. Vidal se quejó de que "la lentitud de la Administración es exasperante" y exigió al SESPA que "se ponga las pilas" porque "nos vamos a enfadar de verdad y tomar decisiones duras si no se consolida ese acuerdo".