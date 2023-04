Los médicos de atención primaria llevan a la calle su queja: "Están desmantelando la sanidad pública"

"Asistimos, anestesiados, a un desmantelamiento progresivo del sistema público de salud". Con esta contundencia sintetiza Rubén Villa, presidente de la Sociedad Asturiana de Medicina Familiar y Comunitaria (SAMFYC), el sentir de los médicos asturianos del primer nivel asistencial. Con motivo del Día de la Atención Primaria, mientras sus compañeros se manifestaban en distintos puntos de la región, miembros del Foro de Médicos de Atención Primaria del Principado de Asturias arrojaban luz sobre los problemas que acusa su especialidad.

Villa pone el foco en el en el mapa sanitario de la región, es decir, en cómo están distribuidos los médicos de atención primaria en la región. "Las comunicaciones y distribución poblacional no tienen nada que ver. La población debe entender que no puede tener un punto atención a diez metros de su casa. No puede ser que en pueblos pequeños haya 5 médicos para 1500 pacientes y en Oviedo y Gijón haya centros sobrecargados", reflexiona Villa, y remata: "Quizá no podemos tenerlo todo al lado de casa". Sonia Goyanes, presidenta del Sindicato Médico Profesional de Asturias, está de acuerdo con su colega. "El sistema es hostil e ineficiente", considera, y denuncia que hay que "acabar con la movilidad forzosa" de los sanitarios, de la que, afirma, existen dos mil casos en el Principado.

Sonia Goyanes: "El sistema es ineficiente, hay que acabar con la movilidad forzosa"

José Miguel Álvarez, presidente de SEMG (Sociedad Española de Médicos Generales y de Familia) en Asturias, ve "muy difícil" que se reconfigure el mapa sanitario asturiano, pues es una cuestión que "exige un gran arrojo político" y que solo sería "viable" si media un pacto autonómico. Además, asegura que la red hospitalaria "es potente pero no va a ser sostenible" y reclama a la Administración "prudencia y consideración cuando plantean reformas que afectan a nuestras condiciones laborales".

La indignación de los profesionales de la atención primaria asturiana se hizo también notar en la calle, con concentraciones convocados por Plataforma en Defensa de la Salud y Sanidad Pública en Asturias en varios puntos de la región en defensa de sus condiciones laborales. Mientras que en Oviedo el lugar elegido para protestar fue el centro médico de La Lila, en Gijón retumbaban los cánticos exigiendo "¡una primaria de calidad!" del centenar de personas congregadas frente al centro de salud de Puerta de la Villa. "Es una primaria que se está recortando cada vez más y a la que hay que dar valor, con unas condiciones de trabajo dignas y que los usuarios tengan un acceso directo y rápido", afirma Ana García, de la Corriente Sindical de Izquierda. Por su parte, en Avilés, los sanitarios reclamaban "más personal y menos sinvergüenzas" a las puertas del centro de salud del Quirinal.

En Nava, alrededor de un centenar de personas se concentraron frente al centro de salud de la villa para defender un servicio "en estado crítico", según el manifiesto que leyó el enfermero pediátrico del equipamiento, Julio García-Maribona. En la zona oriental de la región, los sanitarios se concentraron frente al centro de salud de Llanes, reuniendo a una veintena de personas que protestaron por la situación "crítica" en la que se encuentra el primer nivel asistencial. "En Llanes contamos con ausencias de profesionales, a veces al menos del 50 por ciento de la plantilla, y esas ausencias no se sustituyen", lamentaba Juan Pastor, coordinador del centro de salud llanisco. También hubo manifestaciones en el Berrón, Mieres, La Felguera, Tapia y Cangas del Narcea.