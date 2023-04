“No es un problema de dinero. Yo el dinero lo tengo”, les dijo el 23 de marzo la consejera de Derechos Sociales y Bienestar, Melania Álvarez. Para que llegue a las cuentas de quienes lo tienen concedido faltaban entonces “pequeños detallitos” que no precisó, detalles de trámite burocrático que le generan “una impotencia que no le deja dormir por las noches”. En aquella reunión, los representantes de los afectados por el retraso de las ayudas públicas al alquiler, casi 2.000 solicitantes que esperan los pagos desde finales de 2021, recibieron la promesa de que cobrarían “a finales de marzo”, pero ha pasado más de medio abril, las subvenciones no han llegado y “los que no podemos dormir somos nosotros”, afirma Yolanda Gutiérrez, portavoz de los perjudicados. En una comparecencia junto al coordinador general de IU en Asturias, Ovidio Zapico, y el candidato de Convocatoria por Oviedo, Gaspar Llamazares, actualizó el inventario de los incumplimientos del Principado con ese colectivo que tendría que haber recibido ayudas en octubre de 2021 y mantienen deudas de “mil, 2.000, 3.000 euros...” De ellas, 1.843 tienen toda la documentación correcta, 183 son menores y al resto, hasta los dos millares mencionados, les falta algún documento. “Nos prometió que a finales de marzo nos pagarían y que a principios de abril saldría la nueva convocatoria –la de 2022, que sigue pendiente–. Ha faltado a su palabra", lamenta Gutiérrez. "No sabemos lo que está pasando ni por qué nadie hace nada. Es una vergüenza lo que están haciendo con nosotros”, dice, y apelando directamente a Adrián Barbón “espero”, añade, “que no reciba ni un solo voto de estas personas”.

Del aproximadamente medio centenar de demandas interpuestas desde diciembre sólo una, en Avilés, tiene ya fecha para el juicio, programado para el próximo día 2 de mayo. También lamentan que las exigencias de documentación están obstaculizando el ejercicio de su derecho a la justicia gratuita para dar curso al resto en una situación que en su conjunto “raya lo esperpéntico”, denuncia Ovidio Zapico. El cabeza de lista de IU en las elecciones autonómicas presenta a los afectados como “las víctimas de la guerra a la burocracia” que dice haber emprendido el Principado y lamenta la negativa del Gobierno a dar curso en estos casos a los expedientes mediante una declaración responsable que en Asturias, afirma, “sólo es para los empresarios” mientras “se desconfía” de las personas vulnerables, “de la gente común”. En sus propuestas de cara a las elecciones del 28M volverá la reclamación de esta medida, enlaza, junto a “un mecanismo que garantice los pagos anticipados” de las ayudas y “un esfuerzo en la digitalización de la administración”. “Las administraciones tienen que comprometerse con la política de vivienda”, añade Gaspar Llamazares, “pero también tienen que gestionarla”, y en Oviedo no hay ni política ni gestión, apostilló antes de resumir sus propuestas en la demanda de “una bolsa de hogares en el Ayuntamiento de Oviedo, una agencia pública de vivienda y una nueva tipología, de hogares destinados por ejemplo a personas mayores mediante vivienda colaborativa, o a la inclusión social a través de la primera vivienda”.