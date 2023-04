IU trata de resolver las tensiones internas para cerrar el orden de su lista autonómica

Izquierda Unida tendrá que resolver entre hoy y mañana las últimas tensiones que genera la confección de su candidatura para las elecciones autonómicas del 28 de mayo. La decisión final la tomará el órgano de coordinación de la coalición que concurrirá a las urnas como "Convocatoria por Asturias" y que junta a IU con Más País e Izquierda Asturiana, pero antes deberá salvar las reticencias que han surgido en el seno de IU alrededor de la propuesta de orden de nombres que ha formulado el coordinador general y cabeza de lista, Ovidio Zapico. Esta clasificación incluiría a Xabel Vegas, representante de Más País, en el puesto número tres –tras Zapico y Delia Campomanes– y a la exdiputada de Podemos Nuria Rodríguez en el cuatro. El problema es que esa configuración desplazaría al exconcejal de Avilés Fernando Díaz Rañón, que fue elegido como número tres en la votación interna de IU y que ha puesto objeciones al trasvase.

El punto de fricción surge porque IU votó en su día una lista de consenso que repartía los tres primeros puestos entre representantes de los tres sectores internos más significados en la organización. Al organizar la integración de las fuerzas coaligadas, no obstante, la dirección ha entendido que debía ofrecer un sitio con visibilidad sobre todo a Más País, por la fuerza de arrastre de la marca que lidera Íñigo Errejón, pero también como una apuesta a largo plazo, de cara a una futura integración en la plataforma Sumar, que apadrina la vicepresidenta del Gobierno Yolanda Díaz y de la que "Convocatoria por Asturias" pretende poner "los cimientos" en la región. Eso dijo ayer Zapico, que "Yolanda sabe" que esta coalición "está a su disposición para cimentar ese proyecto y contribuir desde Asturias a un gran resultado de su propuesta en las generales de diciembre".

Eso obligaría a Díaz Rañón a ceder su sitio. Él aclara de entrada que "no estoy en ningún sitio por mí mismo, sino representando a una parte de esta organización" y en concreto a una que "siempre dijo que IU debería presentarse a las elecciones". Más allá de eso, no obstante, se dice dispuesto a aceptar una integración de otras fuerzas que "no altere el espíritu de una candidatura" que fue fruto de un acuerdo integrador y que ordenó en los tres primeros lugares a los tres sectores de IU. Eso, dice, "ha sido bien acogido por el conjunto de IU y por la sociedad" y la incorporación de las sensibilidades externas también puede hacerse, a su juicio, bien del puesto cuatro hacia abajo o bien mediante "otros compromisos perfectamente asumibles después de las elecciones".

La última palabra la tendrá el órgano de coordinación de la coalición, que tiene previsto pronunciarse hoy. Aquí hay cuatro representantes de IU –uno por "familia" más el secretario de Organización, Maximino García– y dos de Más País e Izquierda Asturiana.

La coalición, mientras tanto, presentó ayer en Gijón una propuesta programática "que quiere gobernar Asturias" y se articula alrededor de la respuesta a la crisis demográfica asturiana. Su planteamiento, afirma Ovidio Zapico, "sabemos que molesta en círculos empresariales y en ámbitos del PSOE, pero no pretende postularse para gobernar contra nadie, sino con todos y para conseguir equilibrios que no han existido hasta ahora en esta región".