Estas son las cuatro especialidades en las que el HUCA quiere "fichar" nuevos médicos

En el momento actual, el HUCA tiene en su plantilla un total de 1.006 médicos especialistas senior. Esta cifra incluye a los facultativos del Hospital Monte Naranco, donde tienen ubicación fija 35 profesionales. Además, en ambos centros hospitalarios se están formando 378 médicos residentes. La plantilla global del complejo sanitario ovetense está integrada por unos 6.400 trabajadores.

Algunas especialidades médicas sufren escasez de efectivos en todo el territorio asturiano y también en el conjunto de España. En esta compleja coyuntura, indica la gerente del HUCA, se impone estimular «el trabajo en red». A su juicio, «hay que fomentar la colaboración entre hospitales, eso nos hace más atractivos».

El principal hospital de la región coopera desde hace años con centros periféricos para mitigar el déficit de médicos. «Debemos buscar estrategias innovadoras. El trabajo en red es el futuro de esta comunidad autónoma. Y es importante que los médicos lo vean atractivo para su desarrollo profesional», puntualiza la doctora López Ponga.

En el ámbito del radiodiagnóstico, la necesidad de especialistas se deriva de la incorporación de equipos de alta tecnología en el marco del Plan de Inversión en Alta Tecnología (Inveat) del Gobierno de España, dotado con fondos del programa «Next Generation EU». Para el área sanitaria IV, este plan implica, en el HUCA, la renovación de dos TAC y una resonancia magnética que procedían del viejo edificio del Cristo; y en el Monte Naranco, la adquisición de un TAC y una resonancia. «Hay que tener en cuenta el relevo generacional y el incremento de cartera de servicios que vamos a introducir en los próximos meses», indica la gerente del complejo hospitalario.

En el campo de la cardiología continúa ganando terreno la faceta intervencionista. El Plan Inveat aporta una nueva sala de hemodinámica.

El HUCA también necesita refuerzos en la especialidad de cirugía general. «Esperamos poder incorporar nuevos profesionales de prestigio nacional e internacional», indica, en un objetivo que abarca la necesidad de potenciar el equipo de trasplante hepático. «La incorporación de la cirugía robótica debe significar un aumento del atractivo de la especialidad», apostilla Beatriz López Ponga.

El Ministerio de Sanidad prevé déficit de médicos de familia hasta 2035

Efe / P. Á.

El Ministerio de Sanidad abrió ayer lunes, a las 12.00 horas, y hasta el jueves día 11 a mediodía, la convocatoria extraordinaria del MIR para cubrir 202 plazas vacantes de medicina familiar y comunitaria. Seis de estos puestos corresponden a Asturias: tres son del área sanitaria de Jarrio y otros tres de la de Arriondas. Podrán optar todos los aspirantes que no fueron adjudicatarios de plaza en el procedimiento ordinario. Estas 202 han sido las únicas plazas que han quedado sin cubrir de las 8.550 plazas ofertadas de la titulación de Medicina durante los actos de adjudicación ordinarios celebrados entre el 17 de abril y el 7 de mayo. Las comunidades autónomas donde han quedado libres estas plazas de medicina de familia son Castilla y León (55), Galicia (39), Cataluña (36), Extremadura (27), Navarra (18), Aragón (15), Asturias (6), Cantabria (4) y La Rioja (2). El Ministerio reconoce que la especialidad de medicina de familia tiene necesidad de médicos en la actualidad, y se prevé un déficit moderado hasta 2035. La Federación de Asociaciones para la Defensa de la Sanidad Pública (FADSP) señaló que el examen MIR debería tener carácter redistributivo y no selectivo, es decir, que no se debería exigir una nota mínima para optar a las plazas.